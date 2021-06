Locos por las compras: importaciones de vestuario y calzado anotan alzas históricas

La ropa, el vestuario y la moda en general son uno de los mayores pilares del consumo en la era moderna y desde hace siglos que su adquisición va mucho más allá de la necesidad de abrigo.

Y eso bien los saben los chilenos que compran más ropa y zapatos que casi cualquier otro bien de consumo.

De acuerdo al Banco Central, las importaciones de vestuario en mayo llegaron a US$ 207,4 millones, lo que representa un salto de 86% en relación al mismo mes del año pasado.

Pero qué sería de un buzo para hacer ejercicio sin zapatillas para correr. Según las cifras del emisor, las importaciones de calzado llegaron a US$ 62,84 millones en el quinto mes del año, lo que representa un salto de 133,19% en doce meses.

Las alzas de ambos productos son históricas y se explican fundamentalmente por la baja base de comparación respecto a mayo de 2020, cuando las cuarentenas tenían prácticamente detenida a la economía.

Fueron meses complicados para este sector ya que empezaron a subir solo este año luego 19 meses de caídas consecutivas en la importación de vestuario y 23 meses en la de calzado.

Con todo, hay que decir que la importación combinada de vestuario y calzado suma US$ 1.451 millones en los primeros cinco meses del año, más que los US$ 892 millones de los celulares y los US$ 1.273 millones de los autos. Esto tiene como telón de fondo la abundante liquidez gracias a las ayudas fiscales y los retiros de fondos.

En 2020, las importaciones de vestuario alcanzaron los US$ 2.134 millones, siendo el principal bien de consumo, seguido por importaciones de celulares (US$ 1.539 millones) y automóviles (US$ 1.408 millones).