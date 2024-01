Cada vez surgen más detalles de la trama financiera-judicial del factoring Primus Capital. La empresa controlada por el empresario Raimundo Valenzuela presentó al 1° Juzgado Letras del Trabajo de Santiago un set de correos electrónicos internos en el marco de la demanda que presentó el ex gerente general corporativo, Francisco Coeymans, los cuales detallan la operación interna de la firma y los fallidos intentos por realizar negocios con sociedades creadas por turistas venezolanas en 2022.

A fines de marzo del año pasado, el factoring informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el hallazgo de una serie de operaciones respaldadas con cheques falso. Hoy, Coeymans y Amenábar son acusados, por el factoring de conformar un esquema defraudatorio, que incluye al técnico en cocina Marcelo Rivadeneira y el abogado Antonio Guzmán. Esto por medio de la emisión de facturas falsas, cheques firmados con tinta borrable y millonarios préstamos a sociedades creadas en un día. Además del pago de viajes y la compra de bienes a modelos peruanas.

La divulgación de los correos surge a pocos días de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijara la formalización de Coeymans, Amenábar, Rivadeneira y Guzmán para el próximo 27 de febrero de 2024 en calidad de autores de delitos reiterados y consumados de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y blanqueo de capitales.

Los correos internos de Primus Capital que detallan el millonario fraude y las sociedades creadas por venezolanas con visa de turista. En la imagen, el controlador de Primus, Raimundo Valenzuela.

Según los documentos expuestos el pasado jueves por Primus, el 4 de julio de 2022 a las 17:23 horas, la ejecutiva de Primus Capital Constanza Ahumada escribió un correo electrónico, solicitando a Amenábar autorización para desbloquear a la sociedad Ingeniería y Construcción Riñihue SpA, para iniciar negocios con ella.

La respuesta afirmativa de Amenábar tardó 19 minutos: “Ok. Saludos”.

Sin embargo, en la cadena interviene otra ejecutiva, Francisca Valdebenito, quien develó los motivos del bloqueo a dicha sociedad y pide indicar si de todas maneras se deja impedido.

Al otro día, el 5 de julio de 2022 a las 12:49, Ian Ukrow, director de riesgo de Primus escribió: “Francisco otra vez vuelven solicitudes de desbloquear los RUTs creados por estas 2 venezolanas que tienen visa de turista y que son todas empresas creadas el mismo día con la misma dirección y con inicio de actividades el mes pasado. Te lo digo para que ordenes el tema y no traten de meter estas weas que no deben ingresar a Primus por ningún motivo, no califican bajo ningún punto de vista para clientes ni deudores ni nada y no resisten ninguna auditoría, es más solo levantan dudas en la gente de la oficina”.

Nuevas operaciones

Otro de los correos expuestos por la defensa del factoring en sede laboral lideradas por el abogado Domingo Eyzaguirre es el que envió el 30 de junio de 2021 a las 16:42 horas la ejecutiva Daniela Vargas.

“Este mes caducan los siguientes cheques, ojo que unos caducan pasado mañana: Inmobiliaria y Servicios H&A SpA; Construcciones SMG SpA, Constructora Ingeniería y Montaje Gy R Chile SpA, Vega Sur SpA y Pejerrey Uno SpA”, dijo en el correo.

Hoy Vega Sur SpA adeuda a Primus $3.500 millones, Pejerrey Uno SpA $200 millones, Construcciones SMG SpA $800 millones y Constructora Ingeniería y Montaje Gy R Chile SpA $1.700 millones.

Vega Sur SpA es representada por la abogada Solange Rodríguez, quien reconoció el pasado 10 de octubre ante el tribunal que su empleador es el abogado Antonio Guzmán Neira, quien a su vez es sindicado por Primus como uno de los artífices del fraude. En tanto, Pejerrey Uno SpA, ligada al empresario Marcelo Haristoy dueño de K2 Autos, también según Primus, formaría parte del esquema defraudatorio.

Los correos internos de Primus Capital que detallan el millonario fraude y las sociedades creadas por venezolanas con visa de turista. Foto: Andrés Pérez

Posteriormente, el 2 de julio de ese año vuelve a insistir a Marcelo Rivadeneira y Jessenia Morín, quienes conformaban la sociedad Need Solutions: “Estimados, hoy caducan los siguientes cheques, por favor confirmar si se pagan o reemplazan”, acotó.

Tres días después, a las 15:27, Marcelo Rivadeneira, el técnico en cocina, escribió: “Hola. Hay que ver qué hacemos con esto”.

Frente a la inquietud, Francisco Coeymans demoró sólo tres minutos en responder a “Marcelo Maguila Rivadeneira”: “Pagamos con nuevas operaciones con cheques mismo deudor. Saludos”.

Para conocedores del caso, la respuesta del gerente general está fuera de norma, ya que las deudas las debería pagar el deudor y si no puede es el cliente el que llega con la solución y no el gerente, menos aún informando un reemplazo documental con los mismos deudores.

“Padre creador de la depravación”

Otra de las cadenas de correos liberadas por Primus devela la confianza entre Rivadeneira, Coeymans, Amenábar y Guzmán.

El 5 de julio de 2021 a las 16:58 horas, la entonces ejecutiva de Primus Capital, Stephanie Gemmel, envió un correo al gerente general y gerente comercial de Primus por la reestructuración del contrato de financiamiento que mantenía con Lomas Bayas de Mantos Group.

El caso es que el 27 de julio, el director legal Sebastián Salinas solicitó a la ejecutiva el envío de una serie de documentos sobre la relación comercial que mantenía la minera con el factoring. Una hora después, preocupado por la situación, Ignacio Amenábar responde: “Les reenvió mail de Salinas. Saludos”.

Acto seguido, Francisco Coeymans señala: “Maguila la puedes preparar y mandársela!!”.

Tras esto, el 27 de julio de 2021, 22:18, Amenabar le escribe a Rivadeneira: “Te voy a hacer una oración CTM: Depralodon kliao… Ohhh master y padre creador de la depravación misma!!!, Ohhh degenerado de la reconchatumadre!!!, enséñanos a ser cada día mas depravados, degenerados, inmundos cerdos y reyes del sexo como tú!!!!y mas felices!!!! “.

En el correo puso en copia a Antonio Guzmán y Francisco Coeymans.