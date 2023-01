Los vehículos eléctricos representaron el 10% de todos los autos nuevos vendidos el año pasado en el mundo

BERLÍN- Las ventas de vehículos eléctricos alcanzaron un hito mundial el año pasado, situándose por primera vez en torno al 10% de la cuota de mercado, impulsadas principalmente por el fuerte crecimiento registrado en China y Europa, según datos y estimaciones recientes.

Aunque los vehículos eléctricos siguen representando una pequeña parte de las ventas de automóviles en Estados Unidos, su cuota de mercado es cada vez mayor en Europa y China, donde influyen cada vez más en la evolución del mercado automovilístico a medida que esta tecnología se generaliza. El auge de las ventas de vehículos eléctricos también contrasta con el mercado automovilístico en general, afectado por las preocupaciones económicas, la inflación y las interrupciones de la producción.

Las ventas mundiales de vehículos totalmente eléctricos rondaron los 7,8 millones de unidades, lo que supone un aumento de hasta el 68% respecto al año anterior, según un estudio preliminar de LMC Automotive y EV-Volumes.com, grupos de investigación que realizan un seguimiento de las ventas de automóviles.

Ralf Brandstätter, director del negocio de Volkswagen AG en China, declaró a la prensa el viernes que los vehículos eléctricos seguirán creciendo rápidamente y que China podría llegar pronto a un punto en el que las ventas de vehículos convencionales empiecen a disminuir de forma permanente a medida que los vehículos enchufables vayan ganando cuota de mercado.

“El año pasado, uno de cada cuatro vehículos que vendimos en China era enchufable, y este año será uno de cada tres”, dijo Brandstätter. “Aún no hemos alcanzado el punto de inflexión, pero esperamos llegar entre 2025 y 2030″.

En el conjunto del año, los vehículos totalmente eléctricos representaron el 11% de las ventas totales de automóviles en Europa y el 19% en China, según LMC Automotive. Combinados con los vehículos híbridos enchufables, que pueden conectarse para recargar la batería pero también tienen un pequeño motor de combustión, el porcentaje de vehículos eléctricos vendidos en Europa ascendió al 20,3% del total el año pasado, según EV-Volumes.com.

EE.UU. va a la zaga de China y Europa en el despliegue de vehículos eléctricos, pero el año pasado los fabricantes de automóviles vendieron 807.180 vehículos totalmente eléctricos en EE.UU., lo que supuso un aumento de la cuota de vehículos totalmente eléctricos hasta el 5,8% del total de vehículos vendidos desde el 3,2% del año anterior. Tesla sigue siendo el principal fabricante de vehículos eléctricos del mundo, pero los fabricantes de automóviles convencionales están acortando su ventaja con el lanzamiento de nuevos modelos eléctricos.

En Alemania, el mayor mercado automovilístico de Europa, los vehículos eléctricos representaron el 25% de la producción de vehículos nuevos el año pasado, según VDA, la asociación alemana de fabricantes de automóviles. En diciembre se vendieron en el país más vehículos eléctricos que convencionales.

Según los datos de LMC, las ventas totales de autos nuevos cayeron en torno al 1%, hasta 80,6 millones de vehículos, con un crecimiento de casi el 4% en China, que ayudó a compensar un descenso del 8% en EE.UU. y del 7% en Europa, afectada por el debilitamiento de la economía mundial, el aumento de los costos de la energía, las interrupciones de la cadena de suministro y la guerra en Ucrania.

Bayerische Motoren Werke AG, el fabricante alemán de automóviles de lujo, fue uno de los muchos fabricantes que el año pasado registró un aumento de las ventas de modelos enchufables a pesar de la caída de las ventas totales. BMW registró un descenso del 5% en las ventas totales de autos nuevos, pero las ventas de vehículos eléctricos se duplicaron con creces el año pasado.

“Confiamos en poder repetir este éxito el año que viene, porque seguimos teniendo una elevada cartera de pedidos de modelos totalmente eléctricos”, declaró este mes el jefe de ventas de BMW, Pieter Nota, al comentar el crecimiento de las ventas de modelos eléctricos.

VW, el mayor fabricante europeo por ventas, anunció el jueves que las ventas totales de autos nuevos cayeron un 7% hasta los 8,3 millones de vehículos el año pasado, pero que las ventas de vehículos eléctricos aumentaron un 26% hasta las 572.100 unidades. Las cifras de ventas abarcan la amplia gama de marcas de la compañía, entre las que se incluyen VW, el fabricante de deportivos Porsche, la marca de autos de lujo Audi y las marcas de turismos Skoda y Seat.

Ahora bien, la mayor parte de las ventas de vehículos eléctricos de VW se produjeron en Europa, pero el crecimiento de las ventas fue mayor en China y EE.UU., según la empresa.

Otros fabricantes informaron de una división similar de fuerte crecimiento en las ventas de autos eléctricos -impulsado en parte por la disponibilidad de una gama más amplia de modelos, además del líder del mercado Tesla Inc.- y las ventas débiles o en declive de los vehículos convencionales. Ford Motor Co, Mercedes-Benz Group AG y BMW dijeron que sus ventas de vehículos eléctricos se duplicaron con mayoría en 2022, mientras que sus ventas totales de vehículos disminuyeron.

A su vez, los fabricantes de automóviles europeos han centrado su producción y ventas de vehículos eléctricos en los mercados nacionales, ya que tratan de cumplir con las regulaciones de emisiones de la Unión Europea. También comenzaron el año pasado a expandir más agresivamente su negocio de vehículos eléctricos en otros mercados importantes, especialmente China y Estados Unidos.

En China, que el año pasado representó alrededor de dos tercios de las ventas mundiales de autos totalmente eléctricos, los fabricantes nacionales están ganando terreno a los fabricantes tradicionales de automóviles occidentales y también están empezando a expandirse por Europa y Estados Unidos.

En todo el mundo, Tesla mantuvo el primer puesto en una clasificación mundial de fabricantes por ventas de vehículos totalmente eléctricos, seguida de los fabricantes chinos BYD Co. y SAIC Motor Corp. y de las marcas pertenecientes al grupo VW, según un estudio publicado por Stefan Bratzel, director del Center of Automotive Management, un grupo de investigación automovilística de Alemania.

En Estados Unidos, Ford es el segundo fabricante de vehículos eléctricos por ventas, seguido de Hyundai Motor Co. y su filial Kia Corp. Por su parte, General Motors Co, VW y Nissan Motor Co perdieron cuota de mercado el año pasado.

Aunque los vehículos eléctricos muestran signos de estar generalizándose en todo el mundo, los analistas advierten de que repetir los buenos resultados del año pasado en 2023 podría ser difícil, ya que las preocupaciones económicas pesan sobre los consumidores y los descuentos en efectivo para los vehículos eléctricos se reducen o eliminan por completo en algunos países. El aumento de los precios de la electricidad en Europa tras el ataque de Rusia a Ucrania también ha reducido el atractivo de los VE frente a los autos de gas.

Alemania fue testigo de un aumento de las compras de vehículos eléctricos de última hora en diciembre, ya que los consumidores se apresuraron a aprovechar los incentivos gubernamentales antes de que se redujeran este año. Desde el 1 de enero, las ayudas públicas para la compra de un vehículo eléctrico con un precio de catálogo de hasta 40.000 euros, equivalentes a unos US$ 43.000, se han reducido de 6.000 euros a 4.500 euros.

Desde hace un par de años, los fabricantes de automóviles, especialmente en Europa, tienen dificultades para encontrar componentes clave, como chips informáticos, para mantener la producción al ritmo de la demanda. Este desajuste entre la demanda y la oferta es una de las razones por las que los fabricantes de automóviles obtuvieron beneficios elevados el año pasado a pesar de unas ventas en general más débiles.

A medida que la economía se debilite, los problemas de la cadena de suministro disminuyan y las subvenciones se agoten, los fabricantes podrían tener más dificultades para mantener los elevados precios de los autos nuevos, ya que persiguen a un número potencialmente menor de clientes compradores. Esto podría dar lugar a una espiral de precios a la baja que podría afectar a los beneficios.

“Es probable que la demanda se debilite el año que viene”, aseguró Peter Fuss, analista del sector automovilístico de Ernst & Young. “La debilidad de la economía hará que los consumidores minoristas y empresariales se muestren más reacios. Y es posible que la oferta supere a la demanda y empecemos a ver descuentos de nuevo”, agregó finalmente.