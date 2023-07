Presidenta del Banco Central vuelve a desdramatizar el efecto del requerimiento de capital para la banca

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, reiteró que desde el organismo autónomo no ven que el requerimiento de capital contra cíclico les signifique un costo importante para la banca y destacó que la industria local está capacitada para llevarlo adelante sin mayores problemas.

“Dada las holguras de capital y el nivel de capital de la banca, (el requerimiento) tenía un costo macroeconómicamente muy poco relevante, muy poco significativo y no iba a tener efecto”, dijo la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, en la presentación del último Informe de Política Monetaria (IPoM) en un evento organizado por Universidad Diego Portales (UDP) y tras una consulta de un asistente.

Además, la líder del ente emisor enfatizó que este requerimiento de capital no genera efectos graves para la industria por su monto y plazos, y genera un gran aporte en caso de que la economía necesite gastar dichos recursos.

“Es un instrumento adicional y nos ofrece, por lo tanto, la construcción de capacidades para eventos poco probables y poco esperados, pero que financieramente pueden ser relevantes”, añadió Costas.

En tanto, la presidenta del Banco Central también planteó que la decisión del requerimiento de capital a la banca no se realizó en base a información que el mercado no pudiera estar viendo. Esto, luego que desde la industria bancaria comentaran con cierta sorpresa el anuncio del ente emisor.

“No vimos nada que no estuviese ya en los informes de política monetaria y de estabilidad financiera de precios”, dijo Costa en base a la pregunta sobre que vio el Banco Central que no percibió la banca local, que acusó un requerimiento inesperado.

El informe de estabilidad financiera partió diciendo que la situación de la banca nacional es sólida y sólida incluso cuando se les realizan actos de estrés severos y por lo tanto tienen capital suficiente y holguras de capital suficientes”, apuntó Costa, quien agregó, citando a los informes, que este escenario también se daba en un contexto a nivel global que “han habido eventos disruptivos que han sido muy bien manejados, pero que podrían haber otros”.

En tanto, en base a que el requerimiento de capital se basa en que Chile pueda estar mejor preparado ante crisis internacionales, Costa resaltó que el escenario macroeconómico internacional de alzas de tasas y persistencias de una alta inflación en los países desarrollados es un escenario ya internalizado en las perspectivas del Banco Central.

“El efecto neto de eso está considerado dentro de la proyección de la tasa de interés y en la evolución de nuestro tipo de cambio real”, señaló la presidenta del Banco Central.

Costa detalló que dentro de esos efectos esperados por el comportamiento de tasas de interés en Estados Unidos estará, en el corto plazo, el alza en el tipo de cambio del dólar frente al peso chileno y por consecuencia una presión en la inflación.