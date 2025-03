TDLC posterga audiencia de caso Conadecus vs. grupos empresariales

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) postergó la crucial audiencia en la que la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) se vería las caras con los grupos económicos, respecto a su solicitud de una normativa especial que regule la participación de los conglomerados empresariales en los distintos ámbitos de la economía.

Originalmente, la audiencia estaba citada para el próximo miércoles 12 de marzo, a las 9.30 horas. Pero ahora, el TDLC la pospuso para el 10 de abril a la misma hora, en las dependencias del tribunal.

“Quienes deseen manifestar su opinión en la audiencia citada precedentemente, deberán comparecer en la forma dispuesta por la Ley N° 18.120 y anunciarse por escrito, con una anticipación mínima de 24 horas a su inicio. Se podrán acompañar nuevos antecedentes solo hasta diez días antes de la fecha fijada para la audiencia pública, esto es, hasta el 29 de marzo de 2025, inclusive”, dijo la convocatoria del TDLC.

La respuesta de Hacienda

Uno de los elementos sustanciales de la presentación de Conadecus fue un informe titulado Improving the competitiveness of the financial sector in Chile, realizado por el economista italiano y profesor de la Universidad de Chicago Luigi Zingales, sobre la propiedad del sistema financiero chileno.

En ese informe, del que se conoce sólo su versión preliminar y que fue encargado por el gobierno anterior al Banco Interamericano de Desarrollo, Zingales advertía, según la Conadecus, sobre ciertos riesgos que podría acarrear la concentración del sector bancario en el país, en especial en lo referido a favorables entregas de créditos y amenazas de colusión.

Esto, pues la solicitud inicial de Conadecus está bastante centrada en aquellos grupos que tienen intereses en el sector financiero, dado que allí se conjugarían, según la ONG, las mayores amenazas a la libre competencia contra los actores del mercado que no tienen acceso directo o propiedad en los bancos.

Sin embargo, consultadas fuentes de Hacienda, comentaron que ya fue enviada una respuesta al TDLC la semana pasada, aunque ella aún no consta en el expediente del proceso. En la respuesta, el ministerio señaló que no cuenta con un informe final, dado que el estudio fue financiado por el BID y es esa entidad la que depositaría una eventual última versión más afinada.