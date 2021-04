Tercer retiro del 10% que anunció el gobierno no logra quitar presión a los proyectos de impuesto a altos patrimonios ni royalty minero

El tercer retiro del 10% que anunció el gobierno no logró quitar presión a otras iniciativas que están impulsando los parlamentarios de oposición para lograr recaudar más recursos, entre ellos, el proyecto de impuesto a los altos patrimonios y el royalty minero.

De hecho, esta mañana se empezó a votar en particular esta última iniciativa en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. El presidente de la instancia, Pablo Vidal (Nuevo Trato), señaló tras el anuncio del gobierno que “el Presidente (Sebastián Piñera) prefiere tratar de ganar un gallito absurdo que él ha decidido tener con el Congreso Nacional, en vez de respetar el proyecto que ya se aprobó”.

En esa línea, el diputado agregó: “Espero que el gobierno y Chile Vamos dejen de ser una piedra de tope para las iniciativas que el pueblo está pidiendo que avancen, entre ellas, el proyecto del royalty minero, ojalá los parlamentarios de Chile Vamos puedan respaldarlo, ojalá podamos seguir avanzando con el impuesto de los súper ricos y también con una renta básica universal. Son muchos los desafíos de Chile como para estar perdiendo el tiempo con este tipo de maniobras”.

Por su parte, el diputado Matías Walker (DC), integrante de la Comisión de Constitución, afirmó: “Lo que nosotros hemos señalado, es que corren por carriles distintos. Desde luego tenemos la obligación constitucional de pronunciarnos, tramitar el proyecto que va a ingresar el gobierno de tercer retiro (...) Eso no obsta que nos hayamos hecho parte en el Tribunal Constitucional para defender soberanamente lo que ya resolvió el Congreso Nacional”.

Walker también agregó que “proyectos como el impuesto a los altos patrimonios o el royalty minero tienen objetivos distintos, y trámites distintos. Si hay una ventaja que tiene para la ciudadanía tener 155 diputados, es que pueden trabajar en varios proyectos de ley al mismo tiempo. En el caso del denominado impuestos a los súper ricos, debemos llegar a un acuerdo, porque la sala envió el proyecto para un segundo informe, y por lo tanto, estamos obligados a ponernos de acuerdo si es que queremos que prospere alguna fórmula que permita aprobar en particular el proyecto por 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Hasta el momento fue solo aprobado en general en la sala”.

En tanto, el diputado DC comentó que “el proyecto de royalty minero también tiene su propio objetivo, y es que regiones mineras, como la región de Coquimbo, se beneficien también de los frutos de los retornos de la gran minería del cobre, sobre todo dado este ciclo alcista en el precio. Por lo tanto, aun cuando mediáticamente lo que va a ocupar la agenda mayormente es el tercer retiro, porque lo están esperando más de 10 millones de chilenas y chilenas, los otros proyectos también van a seguir su curso, y al mismo tiempo, nos hicimos parte en el TC (por el tercer retiro). Espero que en todas estas materias se pueda llegar a un acuerdo”.

Para el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Daniel Núñez (PC), “el proyecto de ley que ha mandado el gobierno para autorizar un tercer retiro del 10%, tiene la trampa que busca consolidar el modelo de AFP a través de un mayor aumento de la cotización. En este escenario, obviamente no se resuelven tampoco las crecientes demandas por una ayuda social de emergencia que llegue a todas las familias mientras duren la pandemia y sus efectos sociales”.

Es en ese contexto que el diputado PC dice que “el impuesto a los súper ricos, y el royalty a la minería del cobre son proyectos de ley tremendamente necesarios para poder dar respuesta a esta necesidad que tienen las familias trabajadoras chilenas de tener una ayuda social de emergencia durante todos los meses que dure la pandemia, que por sus efectos económicos y sociales debería ser durante todo el año 2021″.

Es más, también asegura: “Yo, como presidente de la Comisión de Hacienda, me la voy a jugar porque se apruebe el royalty a la gran minería del cobre, para que pueda llegar una cantidad importante de recursos. Nosotros calculamos que al precio actual del cobre, serían este año US$7.000 millones y en 2022 US$6.000 millones”.

El diputado Tucapel Jiménez (PPD) comenta que “no entiendo este anuncio a última hora, tardío, teniendo un proyecto listo para que la gente empiece a recibir la ayuda lo antes posible (...) No entiendo esa insensibilidad con la gente que está a la espera de esta ayuda”.

El diputado PPD agrega que “se ha hablado de un acuerdo de justicia tributaria, lo que siempre he dicho: me ha llamado profundamente la atención que después de lo que ocurrió en Chile, el estallido social, el gobierno no haya realizado ningún cambio estructural (...) Esos cambios son una reforma tributaria, donde apliquemos un royalty verdadero en los impuestos para las empresas y personas que ganan más, el impuesto de los súper ricos por supuesto tiene que ir, y el sistema de salud, que no puede quedar afuera”.

El diputado Marcelo Schilling (PS) critica el anuncio del gobierno, porque se da en un contexto en que el Congreso ya había despachado un proyecto de este tipo. En tanto, señala que los otros proyectos como el de súper ricos y royalty minero, van por carriles separados y deberían seguir adelante. “Respecto del royalty se trata de una discusión estratégica, ese proyecto fue presentado en 2018, y tiene que ver con aprovisionar recursos para el futuro de las regiones que no van a contar con el recurso del cobre porque es no renovable. Esa es una discusión que tiene que ver con el futuro del país y no con la pandemia”, detalla.

Si bien ninguno de estos dos proyectos ha llegado a la arena del Senado, por allí sí pasó el tercer retiro del 10% que despachó el Congreso. El senador Juan Pablo Letelier (PS), dice que “el gobierno no entiende que existe una crisis institucional, un conflicto muy fuerte, y pretende sacar las castañas con las manos del gato, presentando un nuevo proyecto de retiro que ellos mismos dijeron que rechazaban, y que, además, introduce un conjunto de temas que evidentemente son controvertidos. Muy controvertidos”.

En todo caso, el senador PS también dice que “independiente de aquello, creo que los debates y conversaciones sobre cómo financiar las ayudas sociales para el periodo de la pandemia que aún queda pendiente, y lo que en el fondo es lo que queda de este gobierno, son fundamentales. En ese contexto, el debate sobre el tema tributario sin duda va a estar sobre la mesa, independiente que sea por el lado del royalty, impuestos a los altos patrimonios, u otro tema”.