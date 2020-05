El nuevo viaje en aerolínea: menos vuelos, más escalas y reglas para utilizar baños

Una nueva era de viajes aéreos está tomando forma.

Los aeropuertos y las aerolíneas están implementando controles de temperatura para la tripulación y, cada vez más, los pasajeros, así como escaneos térmicos para detectar personas con temperaturas corporales elevadas. Las máscaras faciales ahora son de rigor para los viajeros de EEUU y los pasajeros de la aerolínea de mayor presupuesto de Europa deben levantar la mano para usar el baño.

Olvídate de las ventajas del abordaje prioritario en Air France. El transportista es uno de los varios que hace abordar primero a los pasajeros sentados en la parte trasera de la aeronave, para limitar los atascos en el pasillo. Muchas aerolíneas están retirando revistas en los vuelos, descartando servicios de comida en rutas más cortas y estacionando el carrito libre de impuestos.

Bajar del avión al final del vuelo podría tomar incluso más tiempo de lo normal, ya que las aerolíneas intentan controlar la típica aglomeración, y algunos dicen que los asistentes de vuelo darán señales a grupos pequeños cuando sea su turno de ponerse de pie.

A medida que se aflojan los bloqueos, las aerolíneas están tramando un camino fuera del encierro, reformulando rutas y servicios, y equilibrando los protocolos de seguridad con el desafío de convencer a los pasajeros de abordar el espacio cerrado de un avión en medio de una pandemia.

La Administración Trump se está preparando para comenzar los controles de temperatura realizados por la Administración de Seguridad del Transporte en algunos aeropuertos, informó el Wall Street Journal el viernes. La TSA dijo que no se ha tomado una decisión.

Algunos de los cambios más importantes que las aerolíneas prevén son el resultado de lo que los ejecutivos esperan serán meses, tal vez años, de menor demanda: ven menos vuelos directos, por ejemplo, lo que significa más temidas escalas.

Algunas aerolíneas están considerando exigir a los pasajeros que firmen certificaciones de salud o que eventualmente lleven “pasaportes de inmunidad”, documentación de que un pasajero ha tenido y se ha recuperado del virus.

Todo esto representa una amenaza para muchas de las prácticas que ayudaron a impulsar una racha récord de ganancias de las aerolíneas en EEUU.

Los transportistas aumentaron los ingresos al introducir a más personas en las cabinas en los últimos años, reduciendo los asientos y el espacio entre filas. Habían comenzado a cobrar por más espacio y por extras que alguna vez fueron gratis, como elegir asientos con anticipación. Los honorarios por cambios de vuelo y equipaje documentado aportan miles de millones de dólares cada año.

Ahora se alienta a los transportistas a mantener los asientos vacíos, lo que dificulta obtener ganancias en cada vuelo. Al mismo tiempo, los clientes corporativos que estaban dispuestos a pagar tarifas altas por asientos en cabinas premium podrían demorar en regresar siempre que las restricciones de viaje internacional permanezcan vigentes, y pueden permanecer en tierra por más tiempo si la videoconferencia se convierte en la norma o si las empresas permanecen cautelosas con los viajes de negocios.

Por ahora, las aerolíneas han suspendido las tarifas de cambio de vuelo y pueden tener dificultades para restablecerlas, ya que buscan restaurar la confianza y evitar que las personas enfermas vuelen.

“Será socialmente menos aceptable que suba alguien que claramente no está bien a un avión”, dice Robin Hayes, presidente ejecutivo de JetBlue Airways Corp. “Las aerolíneas tienen que descubrir cómo van a responder a eso de una manera que todavía les permita ser rentables, pero también reconocen que no quieren personas en el avión que estén enfermas”.

Air France ha implementado controles de temperatura obligatorios antes de cada salida, con pasajeros que muestran una temperatura superior a 38 grados Celsius, o alrededor de 100 grados Fahrenheit, que no pueden abordar. Hasta el momento, a ningún pasajero se le ha negado el embarque como resultado, según un portavoz de la aerolínea. El transportista KLM en los Países Bajos exige a los pasajeros de las áreas designadas de alto riesgo por la Unión Europea que completen una declaración de salud. Las áreas incluyen los principales aeropuertos en 20 estados de EEUU.

El aeropuerto de Canberra, la capital de Australia, ya está utilizando cámaras térmicas para medir la temperatura de los pasajeros cuando pasan por la seguridad. El aeropuerto de Heathrow de Londres planea probar imágenes térmicas para detectar llegadas en una de sus terminales para detectar fiebre.

Korean Air ha comenzado a escanear pasajeros que vuelan desde Seúl para detectar altas temperaturas. Air Canada toma las temperaturas de los pasajeros con un termómetro infrarrojo sin contacto; y Frontier Airlines planea hacer lo mismo en el embarque.

Algunos críticos dicen que los controles de temperatura podrían dar a los pasajeros una falsa confianza, ya que no identificarán a las personas infectadas son asintomáticas. No se espera que los reguladores europeos de seguridad aérea adopten controles de temperatura. Un documento borrador de las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea distribuidas a las autoridades nacionales, de acuerdo con funcionarios de la industria y del gobierno, indica que dichos controles no son efectivos para retrasar o mitigar el contagio de Covid-19.

La aerolínea de bajo costo Ryanair Holdings PLC, el mayor transportista de pasajeros de Europa, ha eliminado las líneas para los baños. Ahora se requiere que los pasajeros levanten la mano para solicitar permiso de un miembro de la tripulación de cabina antes de usarlos.

Los transportistas estadounidenses están comenzando a exigir a los pasajeros que usen máscaras para la totalidad de sus vuelos, pero no está claro cómo se pueden hacer cumplir dicha política. Algunas aerolíneas dijeron que están recomendando a los asistentes de vuelo que reduzcan las situaciones difíciles si los pasajeros se niegan a usar máscaras mientras los aviones están en el aire.

El CEO de Frontier Airlines, con sede en Denver, afirmó que “si alguien no cumple, eventualmente desviaremos un avión”.

Uno de los mayores desafíos gira en torno a la viabilidad del distanciamiento social en aeropuertos y aviones a bordo. Muchos ejecutivos de la industria dicen que no es factible. Hay poco acuerdo sobre las normas. Los líderes de la industria insisten en la coherencia en todo el mundo para que los pasajeros no se confundan.

"Es imposible distanciarse socialmente en un aeropuerto", dice John Holland-Kaye, director ejecutivo del Aeropuerto Heathrow de Londres. El centro está en el proceso de desplegar pantallas de plexiglás en los mostradores de facturación, alentando el uso de máscaras faciales y desplegando más automatización para limitar la interacción entre el personal y los pasajeros.

Holland-Kaye está trabajando con sus homólogos en los aeropuertos de Los Ángeles, Hong Kong y Sydney para implementar procedimientos estandarizados. “Si esperamos hasta que alguna organización global lo haya acordado para 172 países, nunca sucederá”, expresó.

Algunos transportistas han prometido mantener abierto el asiento central, para preservar cierta sensación de distanciamiento social a bordo. Eso no ha sido demasiado oneroso, ya que hay muy pocos volantes en estos días.

Los ejecutivos dicen que eso no es viable a largo plazo. Cuestionan su efectividad y dicen que los transportistas no pueden pagar el costo de dejar esos asientos vacíos. Air New Zealand Ltd., la aerolínea bandera del país, señaló que para cumplir con el distanciamiento social, se puede llenar un poco menos del 50% de los asientos en un turbopropulsor y solo el 65% de los asientos en un A320. Los vuelos deben estar llenos en un 77% en promedio para que las aerolíneas alcancen el equilibrio, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que estima que las tarifas tendrían que subir un 50% para compensar el costo de dejar tanto espacio vacío en un A320.

Con las aerolíneas reduciendo la frecuencia de los vuelos, algunos aviones han comenzado a llenarse.

A principios de este mes, United Airlines Holdings Inc. dijo que comenzaría a avisar a los pasajeros con anticipación si están programados para volar en un vuelo completo, lo que les permitirá hacer otros planes. La aerolínea cambió su política después de que las imágenes en las redes sociales de un vuelo lleno a principios de este mes desataran indignación.

El representante Peter DeFazio (D. Ore.), Presidente del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara escribió a los principales grupos comerciales de aerolíneas estadounidenses la semana pasada, instándolos a hacer más para espaciar a los pasajeros. Los ejecutivos de las aerolíneas dicen que no pueden seguir así para siempre.

“Espero que no tengamos regulaciones innecesarias”, afirmó el presidente ejecutivo de Southwest Airlines Co., Gary Kelly. “Realmente no es una solución viable a mediano o largo plazo limitar un vuelo al 60%”.

Por ahora, sin embargo, Southwest está limitando la cantidad de asientos que ocupará en un vuelo determinado. Cuando ve que las reservas comienzan a acercarse a ese umbral, algo que ha comenzado a suceder varias veces a la semana para algunas rutas, agregará otro vuelo si hay suficiente demanda para cubrir los costos operativos como el combustible, dijo Kelly. “Al menos queremos los ingresos”.

A principios de este mes, Frontier Airlines pensó que había encontrado una solución. El presidente ejecutivo, Barry Biffle, dice que cree que mantener vacíos los asientos del medio hace poco por la seguridad si los pasajeros usan máscaras. Sin embargo, para dar tranquilidad a los pasajeros, sin forzar a la aerolínea a operar vuelos que pierden dinero, creó una nueva oferta: por una tarifa de US$39, un pasajero podría asegurarse de estar sentado al lado de un asiento medio vacío.

Los legisladores escribieron a Frontier para objetar. La senadora Amy Klobuchar (D., Minnesota) sugirió que podrían ser necesarias pautas federales para garantizar el distanciamiento en los aviones durante una audiencia del subcomité, transmitida en línea.

Nick Calio, jefe de Aerolíneas para América, un grupo de cabildeo de aerolíneas, protestó porque una regla no sería necesaria.

"Esperemos que el mercado se encargue de eso", dijo.

“Bueno, no fue así con Frontier”, respondió Klobuchar. Esa noche, Frontier rescindió su plan.

El transportista no es el único que ha alentado a los pasajeros a gastar más para garantizar su tranquilidad. La semana pasada, Ryanair pidió a los pasajeros que compren acceso rápido a través de la seguridad del aeropuerto y el abordaje prioritario para ayudar a evitar el hacinamiento.

En China, donde los vuelos nacionales se han reanudado en cantidades significativas, las autoridades de aviación no han anunciado públicamente medidas de distanciamiento social. La mayoría de los aeropuertos y aerolíneas requieren que los pasajeros usen máscaras y que se les controle la temperatura. Algunas aerolíneas, incluida China Southern Airlines Co., impiden que los pasajeros se sienten uno al lado del otro.

La demanda en China está muy por detrás de la capacidad, a pesar de que las aerolíneas ofrecen descuentos de hasta el 90% en muchas rutas. La autoridad de aviación civil de China dijo la semana pasada que el número de pasajeros en abril bajó un 69% respecto a los 16,7 millones del año anterior. Unas vacaciones de cinco días a principios de mayo proporcionaron un impulso, pero no el aumento dramático en la demanda de viajes que generalmente caracteriza las vacaciones nacionales de China.

Las aerolíneas han comenzado a limpiar aviones más a fondo y con mayor frecuencia, utilizando equipos para rociar las cabinas con desinfectante y limpiando todas las superficies entre cada vuelo, no solo cuando los aviones están estacionados durante la noche.

Delta Air Lines Inc. ha comenzado a aprovechar el tiempo extra entre vuelos para la limpieza, y dice que planea mantener los procedimientos indefinidamente.

“Tomaremos demoras si es necesario”, expresó Bill Lentsch, director de experiencia del cliente de Delta.

Los analistas de la firma de datos de la aerolínea OAG estimaron que con los nuevos procedimientos de limpieza, los transportistas podrían necesitar dos horas para las conexiones, más de 45 minutos para los vuelos nacionales y 90 para las conexiones internacionales.

Otro gran cambio: dónde puedes volar. Aviones de fuselaje ancho que volaron rutas internacionales lucrativas de larga distancia están estacionados en masa, muchos de forma permanente. Delta dijo que retirará sus 18 aviones Boeing 777, que utilizó para lanzar rutas globales ambiciosas como Los Ángeles a Sydney, este año.

El año pasado, las aerolíneas globales compitieron para ofrecer vuelos largos que probaron la resistencia humana, como los experimentos de Qantas con el servicio directo desde Nueva York y Londres a Sydney, un viaje de 19 horas. Ahora Project Sunrise, como se denominó el esfuerzo, está en espera indefinida.

Las aerolíneas estadounidenses como Delta, United y American Airlines Group Inc. habían reunido redes globales, asegurando espacios lucrativos para aeropuertos y firmando acuerdos de empresas conjuntas con socios globales. Los ejecutivos ahora creen que los viajes internacionales serán algunos de los últimos en recuperarse.

American ha reducido los vuelos internacionales durante el verano y ha retrasado el lanzamiento de nuevas rutas internacionales que planeó para este año. Los vuelos desde Filadelfia a Casablanca, Marruecos, Chicago a Cracovia, Polonia, y Seattle a Bangalore, India, se están retrasando hacia 2021.

“No vamos a volar los mismos aviones a los mismos lugares que volamos en el pasado”, señaló el jefe ejecutivo estadounidense, Doug Parker a los pilotos durante una reunión a principios de este mes.