Familia Hurtado concretó la salida del pacto controlador de Andina

Mediante una serie de transacciones realizadas entre ayer y hoy, la familia Hurtado concretó su decisión de dejar el control de Andina, lo que además implicó un cambio al interior del controlador (pacto accionistas entre Said Handal, Garcés, Said Somavia y Chadwick).

Así, la familia Hurtado vendió acciones de control (serie A) a sus socios históricos a cambio de comprarles a ellos mismos el equivalente de la propiedad en acciones de libre disposición (Serie B).

De esta forma, la familia Hurtado mantuvo exactamente la misma participación accionaria solo que a través de acciones con liquidez de mercado, y cada familia integrante del pacto controlador mantuvo igualmente su participación accionaria en Andina.

Según la memoria 2019 de la compañía, la familia Hurtado tenía el 11,1956% de la serie A, y el 0,5013% de la serie B.

El grupo Hurtado, que estaba saliendo del control de la compañía desde enero 2018, cuando en esa fecha vendieron acciones serie B, se desprendió en esta oportunidad de 50.001.644 acciones Serie A (control) de Andina a los Grupos Said S., Said H., Chadwick y Garcés (que compraron 12.500.411 acciones cada uno); y el Grupo Hurtado adquirió 50.800.000 acciones Serie B de Andina de los Grupos Said S., Said H., Chadwick y Garcés (12.700.000 acciones de cada uno).

El pacto controlador mantiene el 43% de la propiedad e la compañía.