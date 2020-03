Parlamentarios monitorean el rol de la CMF en medio de la contingencia por coronavirus

El Banco Central ha sido el que ha tomado las riendas para aliviar la liquidez de la industria financiera y enfrentar la desaceleración por la propagación del coronavirus en el país. Esto, en momentos en que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha guardado silencio.

Este tema ha sido comentado en la industria, y hace varios días que la banca ha advertido que el ideal sería que el regulador actúe como lo han hecho sus pares internacionales, relajando requisitos de capital y provisiones para que haya dinamismo en la entrega de créditos. El mismo Pablo Correa, vicepresidente de BancoEstado, lo dijo hoy: “Hay una agencia del estado, que es la CMF, que todavía no ha entrado a jugar un rol en esta crisis sanitaria, que hasta el momento ha actuado como si no estuviéramos viviendo una crisis, como lo ha dicho el ministro de Hacienda, sin precedentes. Yo esperaría que en los próximos días se corrija esa falencia”.

Pero ahora se suman más actores a la discusión, porque también fue tema de conversación esta mañana en el Parlamento, ya que entre los temas que comentaron los senadores de la Comisión de Hacienda al ministro Ignacio Briones, hubo más de una mención sobre la CMF.

Sin ir más lejos, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) pidió que se pueda evaluar que se relajen ciertos requisitos de la banca, para que no haya un freno burocrático que impida entregar créditos. En ese sentido, le dijo al ministro: “Sé que es un organismo autónomo (la CMF), pero ustedes tienen capacidad de interlocución. Respecto de los requisitos para dar créditos (…) hoy para reprogramar se exige, en muchos casos, lógicas como estar al día en el pago anterior de los dividendos. (Pero) ya que este es un país que viene guateando económicamente, entonces no siempre se está al día. No sé si podrá haber algún tipo de innovación para hacerse cargo de ello (…) porque los bancos para dar nuevos créditos en esos casos tienen que provisionar de forma diferente”, explicó.

Fue allí donde el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, confidenció que la misma banca le mencionó los problemas que ha tenido la CMF. “Sobre el tema de la CMF, nosotros tenemos un trabajo de coordinación regular. Lo que pasó con el Banco de Chile (que anunció facilidades a clientes al igual que los otros bancos), es fruto de conversaciones que hemos tenido con los bancos precisamente para que esto ocurra, no tenemos la potestad de obligarlos, pero sí plantearles los puntos, la necesidad (de dar facilidades en créditos), lo bienvenido que es en este momento. Ellos, a su vez, nos plantearon algunas reservas o dudas que tenían con la CMF. Y hemos hecho una agenda de trabajo, esa es la razón por la que primero salió Banco de Chile (a hacer el anuncio), y se han ido sumando otros bancos”, señaló.

Con todo, los diputados de la Comisión de Hacienda también están atentos al rol que juega la CMF. La diputada Sofía Cid (RN), dice que oficiará a la CMF para ver qué están haciendo en esta crisis. Por su parte, el presidente de la instancia, Daniel Núñez (PC), comenta que “tenemos muchos temas y preocupaciones económicas diversas, derivadas del shock que está creando la pandemia del coronavirus. Mi idea es reunir a la comisión de Hacienda el lunes y ahí ver el plan de emergencia económica del gobierno y también este tema de las regulaciones de la CMF. Pero hasta ahora no me he podido comunicar con el ministro de Hacienda y por tanto está en veremos la reunión del Lunes. No tiene sentido hacerla si él no asiste”.

Tras ser consultada en las últimas dos semanas, la CMF no ha querido hacer comentarios a la prensa. Pero sí publicaron dos comunicados hace dos días: uno, anunciando que ahora todas las juntas de accionistas de sus fiscalizados podrán ser a distancia, y otro, donde comunicaba que tienen medidas de monitoreo permanente del mercado financiero.