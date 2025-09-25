Acción de Latam cae por nueva venta de uno de sus exacreedores, pero analistas ven un buen panorama para la aerolínea

Latam cae en bolsa en una jornada marcada por la quinta venta secundaria de acciones, esta vez por parte del fondo de inversión Strategic Value Partners. Una operación por US$ 676 millones y a un precio oferta de US$ 43,60, un valor que representa un descuento del 5,2% con respecto al cierre de los ADR’s en Wall Street.

Strategic Value Partners es parte de los fondos de inversión que ingresaron a Latam como acreedores en el proceso de reorganización que realizó Latam en medio de la pandemia y que finalizó en noviembre del año pasado.

Ante este contexto, la acción en Wall Street caía 4,95% a US$ 43,70. Mientras que, en la Bolsa de Santiago, los papeles de la aerolínea caían un 3,55% y era la acción más transada.

Maria Wurtz

“Generó presión inmediata sobre el papel, reflejando el impacto técnico de la colocación más que un deterioro en los fundamentos de la aerolínea”, comentó Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam.

De esta forma, en lo que va de año, Latam sube un 54,33% y el 2024 el precio de la acción avanzó 46,67%. En el mes, los papeles de Latam caen 12,94%.

“Los inversionistas interpretan esta caída como un ajuste normal tras la oferta y no como un cambio en la perspectiva operativa de la compañía, que sigue mostrando fortaleza en ingresos y recuperación de la demanda aérea”, agregó Santos de XTB Latam.

Reuters destacó que los seis analistas que cubren Latam califican las acciones de “compra” y la media de las valoraciones es de US$ 52,95, según datos de LSEG.

A juicio de Renta4 la operación tiene aspectos positivos en el largo plazo y negativos en el corto. En lo malo, se apunta a la “presión vendedora” que ha generado la constantes ventas por parte de los ex acreedores.

Mientras que, en lo bueno, la corredora apuntó que, post la actual venta, “el saldo en acciones de LTM sería de 0 acciones y solo quedaría la participación de Sixth Street Partners que actualmente es de un 16,53%“.

“Iría finalizando la presión de flujo de venta por parte de los ex acreedores”, apuntó Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4.