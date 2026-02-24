La incertidumbre por los aranceles de Trump sigue afectando el desempeño de los mercados

Las acciones mundiales caían una vez más este martes, mientras los inversionistas evaluaban el nuevo escenario comercial global tras el último anuncio arancelario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El índice MSCI World registra una contracción de 0,08% al cierre de esta edición, mientras que el índice paneuropeo Stoxx 600 retrocedía 0,3%, en un contexto de desempeños mixtos en las principales plazas regionales.

Los futuros de Wall Street también apuntan a una apertura con sesgo a la baja, pero los resultados empresariales podrían

El lunes, las bolsas de la región cerraron a la baja después de que los mercados globales reaccionaran a la decisión de Trump de introducir un nuevo arancel global de 15% a las importaciones hacia Estados Unidos, con efecto inmediato.

El mandatario había anunciado inicialmente un gravamen de 10% a las importaciones globales, antes de elevar esa tasa al nivel máximo permitido y legalmente probado de 15%.

Sin embargo, cuando la medida entró en vigor el martes, lo hizo con una tasa de 10%. Un memorando de U.S. Customs and Border Protection, publicado el lunes por la noche, indicó que los aranceles temporales bajo la Sección 122 contemplan un arancel adicional de 10% sobre artículos importados de todos los países por un período de 150 días, salvo que estén específicamente exentos.

CNBC reporta que no está claro si los aranceles se aplicarán al Reino Unido, que fue el primer país en alcanzar un acuerdo comercial con Washington el año pasado, luego de que Trump diera a conocer en detalle su régimen de aranceles recíprocos.

La jornada se presenta desafiante para la Bolsa de Santiago que ayer, sin embargo, se desacopló de la tendencia global y cerró con claras ganancias.

Bitcoin

En otros mercados, el bitcoin registró este martes una caída superior al 5%, quebrando por momentos la barrera de los US$63.000.

El movimiento se produjo en un contexto marcado por la intensificación de tensiones arancelarias y mayores riesgos geopolíticos, lo que llevó a inversionistas a reducir exposición a activos considerados de mayor riesgo.

Al cierre de este edición, la criptomoneda más valiosa del mercado se recuperaba y su caída llegaba sólo al 2%, cotizándose en US$ 63.309, de acuerdo a los datos de Tradingview.