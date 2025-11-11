OFERTA ELECCIONES $990
    Acción de matriz de Chilevisión sube por plan de inversión en streaming y la reducción de trabajadores a nivel global

    El mercado valoró el anuncio de nuevos recortes de costos y planes para invertir US$1.500 millones en sus divisiones de transmisión.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo
    FILE PHOTO: A view of Paramount Studios's water tank in Los Angeles, California, U.S., September 26, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo Mario Anzuoni

    Paramount Skydance, la matriz de Chilevisión, reportó este lunes sus resultados al tercer trimestre y también sus planes a futuro, iniciativas que tuvieron el respaldo del mercado.

    Subían casi un 5% en las operaciones antes de la apertura de Wall Street y llegaron a avanzar cerca de un 6% cuando el gigante de los medios anunció planes para recortar costos y una inversión de US$ 1.500 millones.

    Anuncios que se dan en el contexto de la fusión entre Skydance Media y Paramount Global que se anunció en julio del año pasado y terminó de concretarse en agosto de este año. Además, de que la firma reportó ingresos por US$6.700 millones en el tercer trimestre y los analistas esperaban ingresos de US$6.970 millones, según consignó Reuters.

    Andres Perez

    La firma, que en su catálogo tiene Comedy Central, Nickelodeon y MTV, entusiasmó al mercado con su plan de inversión de US$ 1.500 millones en sus divisiones de transmisión y estudio, donde se destacó la renovación de la alianza con los creadores de “South Park” y grandes producciones ligadas al actor Timothée Chalamet y al videojuego Call of Duty.

    Además, anunció que de su operación saldrían 1.500 trabajadores, considerando sus operaciones en Argentina vía Telefé y en Chile con su filial Chilevisión. Sin embargo, la reducción de puestos de trabajadores de la firma no será vía despidos, sino que se busca conseguir con la venta de las operaciones nacionales y en el país vecino.

    Según resaltó Reuters, las acciones de Paramount Skydance, que han ganado casi un 46% este año, cotizan con una relación precio-beneficio a futuro de 14,58, por debajo de Walt Disney en 16,96 y muy por debajo de Netflix en 35,23.

