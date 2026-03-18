Accionistas de Puerto Ventanas (SK) aprueban aumento de capital por US$100 millones para financiar inversiones

Puerto Ventanas informó que sus accionistas aprobaron este miércoles, en una junta extraordinaria, un aumento de capital por US$100 millones para financiar inversiones estratégicas de la compañía.

A través de un comunicado, la filial del grupo Sigdo Koppers señaló que el aumento de capital, que se financiará a través de la emisión de 660 millones de acciones, se enmarca en el contrato de promesa de compraventa entre Puerto Ventanas (Pvsa) y Engie Chile para adquirir los activos que conforman el denominado Puerto Andino, ubicado en la Bahía de Mejillones, Región de Antofagasta.

La transacción, que fue dada a conocer el mes pasado, incluye además la cesión de la parte de la concesión marítima que ampara al Puerto Andino.

De acuerdo con lo informado por la compañía, además de la adquisición de los activos, el uso de los recursos obtenidos considera también la ejecución de inversiones y mejoras orientadas a potenciar las “oportunidades estratégicas y comerciales” asociadas al terminal portuario, que incluye infraestructura para atender a nuevos clientes y continuar el desarrollo de infraestructura en Puerto Ventanas, ubicado en la comuna de Puchuncaví.

La aprobación permitirá desarrollar un plan de inversiones de hasta US$250 millones al 2030.

Al respecto, el presidente ejecutivo de Sigdo Koppers, Juan Eduardo Errázuriz, sostuvo: “Este es un paso clave que fortalece la proyección de crecimiento de Puerto Ventanas S.A. La incorporación de Puerto Andino y las mejoras asociadas nos permiten ampliar capacidades, desarrollar infraestructura para nuevos clientes y seguir aportando a una logística portuaria más competitiva para Chile y los países del Conosur”.

Luego de la junta, la compañía señaló que continuará avanzando en el proceso asociado a la promesa de compraventa, sujeto a las autorizaciones y condiciones establecidas en el contrato.