SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Se trata de las abogadas Soledad Ramírez, exsuperintendenta de Seguridad Social, y Silvana Pereira, propietaria de caballos fina sangre, quienes de manera individual interpusieron una denuncia y una querella por los presuntos delitos de lavado de activos y el delito de apuestas hípicas ilegales y administración desleal.

    Por 
    Leonardo Cárdenas
     
    Sofía López
    MIYASAKI - CABALLO - CORRIENDO - CARRERA - CLASICO - GRAN CRITERIUM - HIPODROMO - HIPICA - DEPORTES - CHILE

    La batalla entre Polla Beneficencia y los casinos online está al rojo. El pasado miércoles la estatal interpuso una querella por el presunto delito de lavado de activos en contra de los procesadores de pago que supuestamente se beneficiarían con las plataformas de apuestas en una nueva ofensiva para frenar su expansión en Chile.

    En paralelo, dos accionistas minoritarias del Hipódromo Chile también lanzaron una ofensiva legal en contra de las casas de apuestas.

    Se trata de las abogadas Soledad Ramírez, exsuperintendenta de Seguridad Social, y Silvana Pereira, propietaria de caballos fina sangre, quienes de manera individual interpusieron una denuncia y una querella por los presuntos delitos de lavado de activos y el delito de apuestas hípicas ilegales y administración desleal.

    En la querella presentada por Pereira en su calidad de “víctima directa de los perjuicios patrimoniales causados a la sociedad” ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, indica “por el delito de administración desleal en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores de acuerdo con la investigación”, a lo que agrega solicitando que “se les apliquen las máximas penas”.

    Se trata de ”hechos que revisten caracteres de delitos de explotación y facilitación de apuestas hípicas fuera del régimen legal". En ese punto, la abogada cita el artículo tercero de la Ley 4.566 que establece que “se aplicarán -las disposiciones del Código Penal- a todo aquel que explote las apuestas de caballos sin que tenga esta prescripción”. De igual forma, asegura que se trata de una “administración desleal”.

    “En el caso del juego ilegal si existen delitos muy claros”, asegura Pereira. “Hay evidencia robusta y suficiente de que en el caso de hípica a través de estos contratos de ‘venta de señal’ casas de apuestas ilegales han profitado del juego que generan nuestras carreras perjudicando a todos los accionistas y a los propietarios y trabajadores de la hípica”, señala Pereira frente a la relevancia de esta investigación que lleva adelante la Fiscalía.

    En línea con la querella de Pereira, la exsuperintendenta de Seguridad Social acusa “delito de lavado de activos” amparándose en “toda vez que la apropiación y explotación ilícita de la señal de carreras hípicas y la constitución de ‘pozos paralelos’ han disminuido los ingresos del totalizador chileno, afectando el Fondo de Premios, las asignaciones legales y el valor patrimonial de mi inversión como accionista, así como mis legítimos intereses como propietaria de caballos de carrera".

    “La sociedad anónima Club Hípico de Santiago, registra desde hace varios años perdidas y saldos negativos”, acusa también Ramírez, algo que “se debe en parte importante producto del juego o apuestas ilegales de carreras de caballos disputadas en Chile”.

    “Es una investigación que esperamos siga realizándose con toda la rigurosidad que requiere un tema tan grave como este”, dice la abogada del caso, Catherine Latrhop, de la firma Lathrop & Blanco, quien además acusa una operación dentro de un “vacío legal” por parte de las casas de apuestas o bookmakers: “Funcionan de facto; acciones que estimamos podrían ser constitutivas de lavado de activos, administración desleal y competencia desleal, que sin duda tienen un impacto en nuestros jóvenes y adicionalmente causan perjuicios incalculables a industrias formales y reguladas como los hipódromos o dictar un reglamento que las ampare, no obstante la ilegalidad en la que han funcionado".

    También apuntan contra las autoridades sectoriales como el Consejo Superior de la Hípica y el Ministerio de Hacienda por no haber investigado seriamente el “acuerdo”, lo que podría consolidar una “apariencia de tolerancia frente a mecanismos de captación, y de intermediación de apuestas al margen del régimen legal vigente”.

    Esto propósito de declaraciones públicas del abogado de cinco de las mayores casas de apuestas en línea, Carlos Baeza Guiñez, las cuales fueron formuladas en la Comisión de Hacienda del Senado y en presencia de la Subsecretaria de Hacienda.

    “Hacienda tiene la obligación de supervigilar y/o fiscalizar a los hipódromos en la apuesta hípica”, dice Pereira apuntando además a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que “debe fiscalizar a las sociedades anónimas sobre todo si existen alertas sobre estos contratos que están probando daños a las utilidades de ellas y perjudicando a los accionistas relacionados con que en los hechos se están generando juego ilegal”.

    Perjuicios a la Sociedad

    Respecto a cómo afecta a la Sociedad, argumenta que dicho actuar afecta a los Fondos de Premios, el cual se calcula y financia sobre la base del “monto bruto” de las apuestas mutuas procesadas por el hipódromo bajo el régimen legal, situación que no ocurre cuando se realizan fuera del “régimen autorizado” ocurriendo “una fuga del volumen real de apuestas desde el sistema regulado hacia circuitos no sometidos al descuento legal”, lo que merma dicho Fondo.

    De acuerdo con el documento, el actuar “ilegítimo” de las casas de apuestas online, provocan pérdidas sostenidas y deterioro; generan un riesgo sancionatorio y contingencias; reducen el valor económico de la compañía; y causan un daño reputacional y pérdida de mercado frente a competidores o canales informales del patrimonio social.

    Respecto a la merma sufrida por la Sociedad Hipódromo Chile S.A., en términos monetarios, durante 2023 y 2024 registró pérdidas que suman US$3.035.015, mientras que en 2021 y 2022 no se registraban pérdidas, sino utilidades totales equivalentes a US$1.757 millones.

    No solo a la Sociedad, sino que al Estado: “Acá hay perjuicio al fisco, hay uso de medios, y procesadores de pago que se utilizan para concretar estas operaciones ilegales. Insisto en el caso de la hípica hay dos delitos muy claros y esperamos que pronto podamos avanzar en formalizaciones. En eso no vamos a dejar de insistir y trabajar, ya que de esto depende el trabajo de mas de 40 mil personas en este país. Eso es la hípica, mucho trabajo”, dice Pereira.

    Vínculo público con SIS

    Sports Information Services (SIS), según se lee en la querella, “declara públicamente mantener un acuerdo de distribución global con Hipódromo Chile para proveer sus carreras a casas de apuestas”. Dicha plataforma hizo su debut en el mercado online chileno en 2023 mediante un acuerdo con Estelarbet, casa de apuesta con la cual suscribió para “entregar contenido de carreras”.

    Este mecanismo operativo facilitaría el desvío de ingresos desde el sistema regulado hacia plataformas externas, lo que terminaría perjudicando el patrimonio de la sociedad y el Fondo de Premios, por lo que Pereira asegura que “estos antecedentes tornan indispensable que el Ministerio Público establezca el contenido, alcance y destinatarios efectivos de dichos acuerdos y su eventual convergencia operativa, particularmente para determinar si la señal y datos del Hipódromo Chile han sido utilizados como medio esencial para la explotación de apuestas sobre carreras hípicas fuera del circuito legal".

    Silvana Pereira y Soledad Ramírez.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasCasinos onlineLegalQuerellaLavado de dinero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”

    Abren escuela de verano de emergencia en Lirquén para niños damnificados por incendios

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    “Se requiere salir de las pequeñeces”: gobierno responde a críticas de Poduje por gestión tras incendios y ayuda a Cuba

    La modificación del Plan Regulador Metropolitano que permitiría ensanchar el camino La Pirámide que une Huechuraba y Vitacura

    Gobierno detalla envío de US$ 1 millón de ayuda humanitaria a Cuba y refuta críticas de la oposición

    Lo más leído

    1.
    Accidente en El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada

    Accidente en El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada

    2.
    Quiebra inmobiliaria de la familia Alaluf, tras fallida reorganización con pasivos por $16.510 millones

    Quiebra inmobiliaria de la familia Alaluf, tras fallida reorganización con pasivos por $16.510 millones

    3.
    Temporada de cerezas: precios de la fruta roja caen por descalce entre cosecha y Año Nuevo chino

    Temporada de cerezas: precios de la fruta roja caen por descalce entre cosecha y Año Nuevo chino

    4.
    Red Interclínica adquiere el Hospital Clínico Viña del Mar y FNE inicia investigación de oficio por posible concentración

    Red Interclínica adquiere el Hospital Clínico Viña del Mar y FNE inicia investigación de oficio por posible concentración

    5.
    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Abren escuela de verano de emergencia en Lirquén para niños damnificados por incendios
    Chile

    Abren escuela de verano de emergencia en Lirquén para niños damnificados por incendios

    “Se requiere salir de las pequeñeces”: gobierno responde a críticas de Poduje por gestión tras incendios y ayuda a Cuba

    La modificación del Plan Regulador Metropolitano que permitiría ensanchar el camino La Pirámide que une Huechuraba y Vitacura

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online
    Negocios

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Accidente en El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada

    Quiebra inmobiliaria de la familia Alaluf, tras fallida reorganización con pasivos por $16.510 millones

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición
    Tendencias

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Tomás Etcheverry por el paso a las semifinales del Abierto de Buenos Aires
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Tomás Etcheverry por el paso a las semifinales del Abierto de Buenos Aires

    Mauricio Pinilla le pone presión a Juan Martín Lucero en la U: “Si no hace más de 15 goles, para afuera”

    Sebastián Endrestad completa su participación en 10 kilómetros esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting en la espiritual Hasta Jesús tuvo un Mal Día

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”
    Mundo

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”

    Corea del Norte amenaza con una “respuesta terrible” si se producen más incursiones de drones surcoreanos

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles