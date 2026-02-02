Aclara nombra a nuevo gerente general en Chile

Aclara, empresa de innovación minera para la producción de tierras raras, anunció el nombramiento de Enrique Donoso como el nuevo gerente general de la empresa en Chile.

Donoso, quien es ingeniero civil de la Universidad Católica y diplomado en Administración de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez, cuenta con experiencia en gestión técnica y operacional en empresas como CMPC, Colbún, Aguas Andinas y Endesa, entre otras, con un foco en energía, infraestructura y recursos naturales.

El director ejecutivo de Aclara, Ramón Barúa, afirmó a través de un comunicado que “Enrique Donoso tiene más de 35 años de experiencia en liderazgo ejecutivo en distintas industrias complejas, incluyendo energía, infraestructura y proyectos de recursos naturales tanto en Chile como internacionalmente. Su trayectoria en excelencia operacional, ejecución de proyectos y relacionamiento con grupos de interés serán un gran aporte”.

“Durante su carrera, Enrique Donoso ha liderado equipos multidisciplinarios y proyectos de alta inversión, con foco en áreas como excelencia operacional, conocimiento en autorizaciones ambientales, administración de contratos, y relaciones con autoridades y comunidades. Su experiencia se ha distinguido por demostrar un fuerte compromiso con la seguridad, la sustentabilidad, la eficiencia y la creación de valor a largo plazo”, destacaron desde la firma.

En la foto: Enrique Donoso, nuevo gerente general de Aclara.

El ingeniero civil llega en reemplazo de Nelson Donoso Navarrete, quien ocupó el cargo de gerente general entre mayo de 2023 y enero de 2026. Donoso Navarrete asumirá a su vez como director de Desarrollo Corporativo de Aclara en Chile, tomando un papel estratégico en el análisis de nuevas iniciativas y en el relacionamiento con otros individuos clave de la compañía, según afirmaron desde la empresa.

“La nueva estructura organizacional de Aclara refleja el compromiso de la compañía de combinar continuidad y renovación, reforzando las capacidades de ejecución y manteniendo un fuerte enfoque en el desarrollo sostenible a largo plazo. Cabe destacar, que el proyecto de la compañía en Chile contempla una inversión inicial de US$130 millones, la creación de aproximadamente 2.200 empleos directos e indirectos, el trabajo con proveedores locales, y una metodología innovadora y patentada para la producción de minerales que usa aguas 100% recicladas, sin generar relaves ni residuos industriales líquidos", agregaron.