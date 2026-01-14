SUSCRÍBETE POR $1100
    Actividad económica de Estados Unidos repuntó a fines de 2025 por compras navideñas

    El reporte Libro Beige de la Fed mostró además que el mercado laboral apenas varió desde el anterior informe, aunque las compañías que sí contrataron lo hacían para cubrir vacantes y no para crear nuevos puestos de trabajo.

    Por 
    Europa Press
    Actividad económica de Estados Unidos repuntó a fines de 2025 por compras navideñas. JEENAH MOON

    La actividad económica estadounidense repuntó a un ritmo de ligero a modesto entre mediados de noviembre y principios de enero, de acuerdo al reporte Libro Beige de la Reserva Federal (Fed), documento que proporciona una evaluación de la economía detallada por los 12 bancos centrales regionales del país.

    El informe indica que ocho de estas regiones lograron anotar un crecimiento en línea con la media, mientras que tres permanecieron invariables y una vio retroceder su actividad de manera modesta.

    Esto supone una mejora respecto de las últimas tres ediciones, cuando la mayoría de demarcaciones informaron de cambios muy contenidos.

    Gasto de los consumidores

    En el periodo analizado, hubo un crecimiento de leve a moderado del gasto de los consumidores que se atribuyó, en gran medida, a las compras navideñas. Varios distritos también señalaron que el desembolso fue más fuerte entre los ciudadanos con rentas más altas gracias al aumento del gasto en artículos de lujo, viajes, turismo y actividades de ocio.

    Por su parte, los consumidores con ingresos bajos o moderados se mostraron cada vez más sensibles a los precios y reacios a adquirir bienes y servicios no esenciales. Las ventas de automóviles apenas variaron o descendieron en la mayoría de las zonas.

    La actividad industrial creció en cinco distritos y se redujo en seis. En general, la demanda de servicios no financieros se consideró estable o mostró un ligero aumento.

    Las condiciones bancarias se mantuvieron estables o mejoraron, con un incremento de la demanda procedente de las tarjetas de crédito, los préstamos con garantía hipotecaria y los empresariales. La venta de inmuebles residenciales, la construcción y la actividad crediticia se moderó en la mayoría de los distritos.

    Las condiciones agrícolas se mantuvieron prácticamente sin cambios y solo Atlanta informó de un ligero descenso debido a la menor demanda para exportar materias primas. La demanda y la producción de energía se mantuvieron estables o registraron un ligero descenso.

    En suma, el Libro Beige apunta a que las perspectivas futuras de sus contactos son moderadamente optimistas, con la mayoría anticipando un crecimiento de ligero a moderado en los meses más inmediatos.

    El mercado laboral apenas varió desde el anterior Libro Beige, aunque las compañías que sí contrataron lo hacían para cubrir vacantes y no para crear nuevos puestos de trabajo. Se registraron dificultades a la hora de cubrir empleos relacionados con la ingeniería, la salud y otros campos.

    Después, los precios crecieron a una velocidad moderada en la mayoría de distritos. El efecto proinflacionario de los aranceles adoptados por la administración Trump se dejaron sentir en todos las demarcaciones a medida que se agotan los bienes comprados en anticipación a la entrada en vigor de los mismos, aunque con excepciones en el comercio minorista y la restauración.

