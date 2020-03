AFP, gobierno y académicos critican propuesta de AFP UNO para retirar fondos

Han sido numerosas las reacciones que ha generado la propuesta que hizo el lunes la AFP más nueva del sistema: UNO propuso que se pueda retirar hasta el 5% de los fondos de pensiones, de manera excepcional, para poder enfrentar la crisis que genera el coronavirus.

Pero no fue una propuesta bien recibida en el sector, el gobierno ni tampoco en la academia. De hecho, Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP (que está integrada por todas las administradoras del sistema, con excepción de UNO), dijo este martes que no están de acuerdo.

“Creemos que la propuesta de retirar fondos se contradice con la necesidad urgente de aumentar las pensiones. El retiro de fondos parciales, tal como lo han señalado los expertos, la justicia, y también los legisladores, no es la forma adecuada para hacer frente a la crisis que vivimos hoy, derivada del coronavirus, ni a ninguna otra. No corresponde que con los ahorros previsionales de los trabajadores se cubran las consecuencias de esta crisis”, señaló Larraín.

El gobierno tampoco está de acuerdo con la propuesta de UNO. Sin ir más lejos, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dijo que “es absolutamente contraria a todo lo que estamos haciendo hasta ahora”. En radio Pauta, agregó que “si nosotros destinamos parte de los recursos para otra finalidad, solo vamos a acrecentar (el problema de bajas pensiones)”.

El líder de los empresarios tampoco cree que sea una medida adecuada. El presidente de la CPC, Juan Sutil, afirmó: “No comparto esa medida. Los ahorros previsionales son un bien preciado que se usa precisamente para cuando nos toque jubilar, si le restas eso hoy día, y teniendo en cuenta que la jubilaciones ya son escuálidas, eso puede significar un deterioro futuro muchísimo mayor”.

Desde el mundo académico también hubo comentarios en contra. “Es una idea mala, muy mala desde muchas dimensiones”, dijo el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, en radio Duna. La primera deficiencia de esta propuesta, según Bravo, tiene que ver con el impacto que esto generaría en las pensiones.

Junto con reprochar la propuesta de la gestora, el ex líder de la Comisión Bravo, dijo que desde el mundo empresarial ya hay ejemplos que con recursos de los grupos de mayores ingresos se buscan mitigar el impacto de la crisis sanitaria del Covid-19. “Lo que no me parece es que se estén usando los recursos de las personas. Es una medida populista”, señaló.

Bravo fue más allá y dijo que “la medida es doblemente mala porque viene de una institución que debería tener clara la finalidad previsional de estos recursos que son de largo plazo”.

Ricardo Paredes, académico de la Universidad Católica, expresó su rechazo en Mega, señalando que si bien “aborda un problema contingente, importante, pero lo hace con los fondos de los afiliados, que tienen otros objetivos”.

Pero no todos estuvieron en desacuerdo con la propuesta de UNO. Desde la oposición, el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (PS), pidió a gobierno autorizar el retiro del 10% de los fondos de las AFP.