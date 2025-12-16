SUSCRÍBETE POR $1100
    Aguas Andinas proyecta construir en Campus Antumapu en La Pintana una planta de agua potable por US$68 millones

    La planta considera dos impulsiones desplazas al oriente en Avenida Observatorio hasta Avenida Santa Rosa, y otra hasta la calle San Francisco.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    agua-potable

    Aguas Andinas planea invertir US$68 millones en una planta de agua potable en La Pintana. Durante el lunes, la compañía de agua potable y servicios sanitarios, controlada por el Grupo Veolia, ingresó una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) solicitando si el proyecto “Planta de Agua Potable Campus Antumapu” debe pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

    El objetivo de la iniciativa es implementar una planta de agua potable en la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana, para suministro humano.

    Diseño general del proyecto.

    El documento oficial ingresado por Aguas Andinas revela que la iniciativa se realizará dentro del Campus Antumapu, exactamente en Avenida Santa Rosa 11315 en 355 hectáreas, ubicado en los predios ROL 6010-1, 6010-16, 6010-16010-6, 6010-17 y 6010-18.

    La planta considera el uso de una franja de servidumbre permanente, allí se ubicarán las obras principales con 11 pozos, un recinto para el estanque, e interconexiones hidráulicas entre dichas estructuras y una línea eléctrica de media tensión (MT) para alimentar los pozos.

    Aguas Andinas también contempla una servidumbre provisoria que será ocupada solo en la etapa de construcción y restituida cuando la fase haya finalizado.

    Se estiman dos impulsiones: la primera será de 800 mm de diámetro y se desplazará al oriente por Avenida Observatorio hasta Avenida Santa Rosa, donde se conectará a una red existente; la segunda tendrá 800 mm también y se direccionará al poniente por Avenida Observatorio hasta la calle San Francisco, allí se unirá a una red existente. En los dos trazados se deberá ejecutar rotura y reposición de pavimentos.

    Impulsiones.

    Plazos del proyecto

    Entre marzo y diciembre de 2027 la empresa proyecta realizar la perforación de pozos. A finales de ese año, se espera la construcción de la fase de habilitación de pozos, estanque y Peap (planta de agua potable). La construcción de la etapa de impulsión se pronostica para junio de 2028 y mayo de 2029.

    Planta de obras proyectadas en el recinto.

    Para la elaboración de los pozos -distanciados entre sí por 200 metros- Aguas Andinas contempla instalar faenas temporales, que al concluir serán quitadas. Allí se montarán pañol, bodegas de residuos y sustancias, y puntos de acopio de material.

    Cada pozo contempla un caudal de 100 litros por segundo, habilitados en 18 pulgadas y 250 metros de profundidad. En ellos se construirá de forma soterrada una cámara de antepozo, cámara caudalímetro, cámara estanque hidroneumático y cámara para transformador eléctrico, entre otros.

    Además, se necesita instalar desde los recintos una impulsión general que le permitirán transportar las aguas desde los pozos, moviéndola así al recinto estanque. Por ello, la firma propone una faja de servidumbre de acueducto, eléctrica y de tránsito. Esta agua transportada será ingresada al nuevo recinto estanque, lugar donde será tratada y potabilizada a través de la adición de cloro y flúor.

    Coordinación con la Universidad de Chile

    El proyecto está emplazado en el conocido Campus Antumapu de la Universidad de Chile. En la consulta de pertinencia de Aguas Andinas, la compañía dice al respecto que “los cierres perimetrales estarán acordes a la línea arquitectónica que se coordine con La Universidad de Chile”.

    La Universidad de Chile alberga en el campus las facultades de ciencias veterinarias y pecuarias, ciencias agronómicas y ciencias forestales, entre otras.

    La firma aclara que “de manera coordinada con la universidad acorde a sus requerimientos de paisajismo, se considera la urbanización de los recintos con caminos de ripio o maicillo, cercos perimetrales acorde a la línea arquitectónica que indique la universidad”.

    Este proyecto se enmarca en la estrategia de Biociudad de la compañía, cuyo objetivo es potenciar el suministro potable de la Región Metropolitana a 2030, dice una fuente, que agrega que las partes, Aguas Andinas y la Universidad de Chile, están en un proceso de negociación por el proyecto.

