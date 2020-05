Alejandro Ferreiro y agentes que llaman a cambios de fondo en AFP: “Se han transformado en peligrosos charlatanes de las finanzas que están manipulando el mercado"

hace 44 minutos

El ex superintendente de Pensiones comentó que “en otras partes, uno habría mirado esto no solo respecto si le conviene o no a los cotizantes, aquí estamos frente a formas de manipulación de mercado".