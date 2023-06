Alejandro Micco: “La economía estará mejor porque se han realizado menos cosas de lo que se dijo que se iban a hacer y que no eran buenas”

El exsubsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Michelle Bachelet y actual academico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Micco, afirma que el gobierno debe enfocarse en sacar adelante la reforma previsional y cerrar el debate tributario buscando una recaudación de 2% del PIB, que a su juicio, ya es algo complejo.

El gobierno entregó algunas pistas de lo que hará para destrabar la reforma tributaria, ¿ve espacio político para avanzar?

Una reforma para que pueda avanzar después de todo lo que ha pasado con las votaciones del consejo constitucional tendrá que ser algo muy acotado, de no más allá de 2% del PIB. No veo pasando ningún aumento importante de impuestos. Lo que sí podría pasar son algunas adecuaciones, exenciones y temas de evasión y elusión, pero algo que llegue a recaudar 2% del PÍB ya es complejo por el escenario político.

¿Es positivo que se logre un acuerdo de ese tipo y cerrar el debate?

Es bueno que se avance en esos temas. Ahora si para todo el espectro político será suficiente, me parece que no y seguirá habiendo una discusión en estos temas.

El Presidente nuevamente dice que los recursos para la reforma tributaria servirán para avanzar luego en financiar la deuda del CAE y la deuda histórica de los profesores, ¿qué le parece?

No es muy claro como lo dice, pero hace más difícil que los recursos alcancen, sobre todo porque el CAE tiene una serie de problemas, es regresivo, los recursos adicionales deberían irse a temas sociales como vivienda. Me da la impresión que con 2% del PIB que se recaude se hace difícil que se logre financiar el CAE. Yo pensaba que eso ya estaba claro, que los recursos de la reforma tributaria no alcanzan para el CAE ni para la deuda histórica de los profesores. Me da la impresión que hay otras prioridades más importantes.

¿Cómo recibe el llamado que hizo el Presidente para lograr un acuerdo sobre la reforma de pensiones?

Ese es el tema principal a cerrar. Ojalá que todo el capital político que tenga el gobierno lo use en sacar adelante esta reforma. Para sacar adelante esta reforma, el gobierno deberá requerir mucha conversación y estar dispuestos a ceder materias. Es importante fortalecer el ahorro de las personas de tal forma de prepararnos para el futuro. No podemos seguir esperando.

El Presidente dijo que el país logró esquivar la crisis económica y anunció un proyecto para agilizar los trámites y así impulsar la inversión privada, ¿comparte esa visión?

Ojalá se avance en el proyecto que agiliza los permisos sectoriales para impulsar los proyectos de inversión. La verdad es que la economía estará mejor de lo que esperamos en buena medida porque se han realizado menos cosas de lo que se dijo que se iban a hacer y que no eran buenas para la economía. El hecho de que se vayan acotando los anuncios, que vayan sacando temas, ayuda a que la economía pueda estar más dinámica. La economía estará mejor este año porque muchas de las incertidumbres que habían se han ido quitando del camino. Lo mejor que puede hacer el gobierno es dedicarse a administrar lo que hay, que son muchas políticas y todavía están lentas. El capital político que tiene el gobierno lo debe dedicar a una sola cosa y esa es la reforma de pensiones.