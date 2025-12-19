SUSCRÍBETE POR $1100
    Alemana wpd presenta proyecto eólico por US$700 millones, el segundo de mayor inversión de este tipo ingresado este año

    El proyecto Parque Eólico Trumao estaría ubicado en las comunas de Frutillar y Llanquihue, y considera un tamaño de un poco más del terreno que abarca el Parque O'Higgins.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo
    Foto referencial.

    La filial en Chile de la alemana wpd presentó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) un proyecto eólico por US$700 millones ubicado en la Región de Los Lagos.

    El proyecto “Parque Eólico Trumao” consiste en la construcción y operación de un parque eólico y una línea de transmisión eléctrica (LTE), que se buscan instalar en las comunas de Frutillar y Llanquihue, Provincia de Llanquihue, en la Región de Los Lagos.

    “El principal objetivo del proyecto es generar energía eléctrica a partir del viento, un fenómeno natural constante y renovable presente en la zona. Esta energía limpia será incorporada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ayudando a cubrir la demanda energética del país”, explicaron ante el Seia al ingresar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

    En detalle, se considera la instalación de 40 aerogeneradores de una potencia de 8 MW cada uno, con una altura máxima aproximada de 260 m, casi lo que mide el edificio Costanera Center.

    Sobre los plazos, se espera que la ejecución del proyecto inicie el segundo semestre del 2030, una vez obtenida la resolución de calificación ambiental (RCA) y las autorizaciones sectoriales que sean pertinentes. Se espera que la construcción dure dos años y medio.

    En relación con la ubicación, el proyecto tendrá un acceso principal ubicado en el Camino de Servicio ubicado al oeste de la Ruta 5 Sur, aproximadamente en el km 986 de la ruta, comuna de Frutillar, Región de Los Lagos.

    En total, el proyecto contempla 87,74 hectáreas, más grande que el Parque O’Higgins, que tiene 74 hectáreas.

    Parque O'Higgins

    Para la fase de construcción, se estima un promedio de 150 trabajadores y un máximo de 283 trabajadores. Mientras que, para el periodo de operación, se considera una mano de obra máxima de 30 trabajadores.

    “El proyecto considera una vida útil de 30 años. Sin perjuicio de lo anterior, esta podría extenderse mediante obras de mantenimiento y/o renovación tecnológica”, explicó en su informe.

    De acuerdo con el portal del Seia, el proyecto eólico de wpd es el segundo mayor valor ingresado este año al sistema. El primero es el “Parque Eólico Alto Los Muermos” por US$1.000 millones de la española Factor Energía.

    Un proyecto de capitales europeos EDP lo supera con US$750 millones, pero también considera un parque solar. La iniciativa “Parque Híbrido Eólico y Solar Vientos de Taltal” se planea para la Región de Antofagasta y fue ingresada en marzo de este año.

    Otro proyecto de esas características que lo supera es el “Proyecto Híbrido Solar, Eólico y de Almacenamiento de Energía Llanura Solar” de la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) por US$ 1.300 millones.

    Quién es la alemana wpd

    Wpd fue fundada en 1996, en Alemania, con 30 años de experiencia en desarrollo, financiamiento, construcción y operación de proyectos eólicos. En Chile llegaron en 2009.

    En Chile también está desarrollando proyectos solares fotovoltaicos y están explorando las oportunidades de la industria del hidrógeno verde, según explican en su página web.

    En la actualidad, wpd tiene tres parques eólicos operando en Chile por un total de 368 MW de capacidad instalada: Parque Eólico Lomas de Duqueco (58.8 MW) y Parque Eólico Negrete (36 MW), ambos en la Región del Biobío; mientras que el Parque Eólico Malleco (273 MW) se encuentra en la Región de La Araucanía.

    “En total, las tres centrales eólicas generan energía limpia suficiente para iluminar al equivalente de 600.000 hogares y evitan la emisión de 324.000 toneladas de CO2 aproximadamente al año", aseguran.

    Su presencia abarca 33 países —principalmente de Europa, Asia, Norte y Sudamérica—, donde han instalado 2.810 aerogeneradores, “lo que representa una capacidad instalada de 6.870 MW a nivel mundial”.

