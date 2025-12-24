Andacor, dueña de Farellones y El Colorado, extiende su reorganización judicial hasta abril del 2026

La dueña de los centros de ski de Farellones, El Colorado, Pillán y Volcán Osorno, Andacor, cumplirá el 6 de febrero dos años desde que inició un proceso de reorganización judicial, ante las complicaciones financieras de sus negocios. Esta crisis fue derivada por las repercusiones del Covid-19 y la prolongada sequía en el valle central, afectando sus operaciones.

En junio del año pasado, los acreedores que Andacor aprobaron un plan de reorganización propuesto por la empresa que contemplaba “entre otros compromisos, el pago del 100% de los créditos de los acreedores, eventos de desembolsos extraordinarios y un plan de fortalecimiento patrimonial para estabilizar los flujos de la sociedad y materializar inversiones, todo ello en los términos del referido acuerdo“, dice la memoria del 2024 de Andacor.

Inicialmente dicho plan tenía un plazo de un año, por lo que se extendería hasta junio del 2025. Sin embargo, se aplazó para diciembre del mismo año. Ahora, la compañía publicó un hecho esencial en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el que informó que los acreedores acordaron ampliar una segunda vez el plazo para el cumplimiento del “Proceso de Fortalecimiento del Patrimonio y Liquidez de Andacor”. El nuevo plazo se extenderá hasta el 30 de abril del 2026.

Según la nómina oficial de créditos de la firma, los principales acreedores de la compañía son Banco de Chile (por un crédito hipotecario de $1.290 millones), Asesorías e Inversiones Barolo Limitada (sociedad ligada a la familia Solari Donaggio, integrante del pacto controlador de Falabella, por un crédito hipotecario de $1.104 millones) y Banco del Estado (préstamo hipotecario por $963 millones). Los acreedores valistas, que suman en torno a los $2 mil millones, los encabeza Banco Santander (crédito por $922 millones), seguido por Headcount Est SpA ($210 millones), Tesorería General de la República ($191 millones) y Skidata Chile SpA ($98 millones).

Andacor pertenece a los hermanos Richard y Anita Leatherbee Gazitúa. El primero de estos, quien posee más del 50% de las acciones de la empresa, llegó a un acuerdo para la entrada de un socio estratégico a la firma en el marco del plan de reorganización. La firma estadounidense Mountain Capital Partners, dueña de Valle Nevado y La Parva, pagará hasta $6.000 millones para quedarse con un máximo de 40% de la empresa, con lo que tomaría el control de Andacor. La operación aún debe ser aprobada por la Fiscalía Nacional Económica.

Los números de Andacor

De acuerdo a los estados financieros de la firma a septiembre, en los primeros nueve meses del año alcanzó ganancias de $5.114 millones, lo que corresponde a una caída de más de 9% versus el mismo periodo del 2024, cuando contabilizó utilidades de $5.632 millones.

Sin embargo, entre julio y septiembre, que concentra gran parte de la temporada de nieve en Chile, las ganancias aumentaron un 13%, desde los $5.330 millones el año pasado, a $6.036 millones este 2025.

Los ingresos de la firma han ido en aumento. Sólo en el tercer trimestre totalizó ventas por $18.712 millones, lo que equivale a un alza de 14% al comparar con los mismos meses del año pasado ($16.400 millones). En lo que va del año acumula ventas por $24.327 millones, casi un 9% más que en el mismo periodo del 2024, cuando alcanzaba $22.368 millones.

La empresa explica en sus análisis razonados que la estacionalidad es un aspecto muy importante de manejar, ya que los ingresos obtenidos en la temporada financian el año completo, complementándose con financiamiento de corto plazo con bancos, principalmente en los meses previos al inicio de la temporada, y financiamiento de largo plazo para los distintos proyectos de inversión. La temporada alta por lo general se inicia “en el mes de junio y se extiende hasta septiembre, con un periodo peak en vacaciones de invierno y fines de semana del mes de agosto”, dice la compañía.

Según reportó la empresa, en 2025 la temporada invernal en El Colorado comenzó el 19 de junio y sus operaciones terminaron el 28 de septiembre, mientras que en el Centro de Montaña Farellones comenzó el 20 junio, hasta el 15 de septiembre. Por su parte, el Centro de Montaña Pillán abrió entre el 27 de junio y el 28 de septiembre.

Los costos de administración y cayeron un 5,8% y un 12% en el año y en el tercer trimestre respectivamente.

En sus estados financieros Andacor explica que “ha planificado una reducción de costos y un foco comercial que busca cautivar a los clientes para que visiten los Centros de Montaña de Andacor”.

Por ejemplo, en “El Colorado ha habilitado un sistema de fabricación de nieve, llegando a cubrir la totalidad de las pistas Pingüino, León y gran parte de Zorros, lo que representa la zona donde se concentra la mayoría de los clientes que concurren a El Colorado. El área inmobiliaria ha efectuado campañas con descuentos y promociones atractivas que permitan retomar el ritmo de venta del proyecto inmobiliario Gran Parador a niveles prepandémicos, para así disminuir fuertemente la carga financiera que la empresa arrastra dado la disminución en la velocidad de venta de los departamentos que se tienen en stock. Por su parte, se ha diversificado el negocio a regiones del sur con los Centros de Montaña Pillán y Volcán Osorno”.

“Lo anterior, sumado a la obtención de financiamiento para capital de trabajo; la aprobación del Acuerdo de Reorganización Judicial de Andacor S.A., que propone un plan de pago de las deudas reorganizadas; y evaluar distintas opciones para fortalecer el patrimonio de la Sociedad, conforme se estipuló en el referido Acuerdo de Reorganización Judicial de Andacor”, añade el documento.