Andrea Repetto: “Lo que no haría hoy sería subir los impuestos”

El debate sobre las nuevas medidas fiscales que el gobierno deberá realizar ya está en pleno debate. Y si bien entre las distintas propuestas que se han conocido existe la coincidencia en que se debe gastar más recursos, y de hecho van desde US$8.000 millones hasta US$12.000 millones, la diferencia es la forma de financiarlo.

Para la economista y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto, el nuevo plan fiscal debe tener la cualidad de ser “flexible y ágil” para que el gobierno pueda actuar según ameriten las circunstancia de la pandemia, y con ello evitar tener que tramitar los proyectos uno por uno. “Estamos en medio de la incertidumbre, no se conoce mucho el virus. La vuelta será muy gradual, es probable que haya mucho rebote del virus, es probable que haya trabajo parcial, mucha flexibilidad. No es tan evidente las distintas etapas del virus, entonces al no tener respuesta claras hay que ser muy flexible con la entrega de recursos”, afirmó en una charla que realizó por zoom.

En ese sentido, la economista agregó que “lo que se ha estado conversando en las mesas de trabajo es que se defina un marco fiscal amplio, que sea flexible con una cierta cantidad de recursos y herramientas para que el Ejecutivo vaya determinando como ocuparlo. Puede ser que un mes necesite entregar más recursos y otras menos”.

En cuanto a si se debe subir los impuestos en esta coyuntura como lo han planteado algunos sectores para financiar los mayores gastos, Repetto subraya que “lo que no haría sería subir los impuestos hoy en día, porque necesitamos es que la economía se reactive y eso va en contra”. No obstante, puntualizó que “ese tema se puede hablar después. Seguramente será una discusión política que se deberá hacer para la elección presidencial”.

Recuperación. La economista se muestra cauta sobre la recuperación que tendrá la economía y por ello se inclina a que será más parecido a una U que una V. “Hay mucha incertidumbre, no todos los sectores van a tener el mismo nivel de crecimiento. Habrá cambios en la composición de la economía, qué pasará con los restaurantes comercios, esas industrias se verán afectadas por una mayor cantidad de tiempo”.