    Andrés Ergas renuncia al directorio de Banco de Chile y las AFP renovarán a Ana Holuigue en la próxima junta

    Dejó el banco para asumir como embajador de Chile en EE.UU. El banco controlado por el grupo Luksic y Citi realizará su próxima junta ordinaria de accionistas el 26 de marzo, donde las AFP ya oficializaron la renovación de Holuigue en la mesa.

    Olivia Hernández D. 
    Olivia Hernández D.
    Andrés Ergas renuncia al directorio de Banco de Chile y las AFP renovarán a Ana Holuigue en la próxima junta

    Ya se sabía que Andrés Ergas, hasta ahora director de Banco de Chile, iba a asumir en el nuevo gobierno de José Antonio Kast como embajador de Chile en Estados Unidos.

    En este contexto, Ergas presentó este jueves su renuncia a la mesa directiva del banco, cuya salida se hizo efectiva de inmediato.

    “En sesión ordinaria de directorio N° BCH 3.048, de fecha 12 de marzo en curso, el directorio del banco tomó conocimiento de la mencionada renuncia y la aceptó”, informó la entidad bancaria en un hecho esencial notificado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    En el mismo documento, agregó: “Asimismo, y conforme a lo previsto en el artículo octavo de los estatutos sociales del banco, el primer director suplente independiente, señor Paul Furst Gwinner, asumió como director titular independiente”.

    Ergas, quien es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales, era miembro del directorio desde 2017 y fue reelegido en marzo de 2023.

    La renovación de Holuigue

    El banco controlado por el grupo Luksic y Citi realizará su próxima junta ordinaria de accionistas el 26 de marzo, instancia en la que se elegirá al nuevo directorio y se verá reflejada por primera vez la reducción acordada de once a nueve miembros titulares.

    En este sentido, las AFP presentaron nuevamente a Ana Holuigue como su candidata, quien ya es directora independiente del banco desde 2023.

    Ana-Holuigue-900x600

    Holuigue, que también fue la carta de las AFP en la junta pasada, es economista y magister en Economía de la Universidad Católica, y actualmente es directora del Grupo Prisma, directora del Hogar de Cristo, vicepresidenta de Comunidad Mujer, miembro del consejo de Clapes UC, de la Red de Alimentos y del Círculo de Gobiernos Corporativos de Icare.

    Los otros candidatos para integrar la mesa directiva son Hernán Büchi, Vivianne Caumont, Julio Figueroa, Paul Furst, Pablo Granifo, Oscar Hasbún, Patricio Jottar y Jean-Paul Luksic.

    Más sobre:Banco de ChileEjecutivosAndrés ErgasAna Holuigue

