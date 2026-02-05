SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Anglo American reporta menor producción de cobre y recorta previsiones, pero proyecta un repunte en el futuro por Chile

    Anglo American también redujo su producción de cobre para su operación en Chile durante 2026.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Rodrigo Garrido

    Anglo American, en 2025, produjo menos cobre que en 2024. Además, la sudafricana con sede en Londres (Reino Unido) recortó sus previsiones de producción de metal rojo para el 2026.

    En 2025, la minera, que también extrae otros minerales, produjo 695.000 toneladas métricas de cobre, un 10% menos que el año pasado, una cifra que se ubica en la parte baja de las previsiones para el año fiscal. Las proyecciones rondaban entre las 690.000 y 750.000 toneladas métricas de cobre.

    Además, la producción en el cuarto trimestre llegó a 170.000 toneladas métricas de cobre, un 14% menos que el mismo periodo del 2024.

    Sobre estos resultados, Duncan Wanblad, director ejecutivo de Anglo American, afirmó: “Logramos otro trimestre de producción sólido en nuestro negocio de cobre”.

    “En el cuarto trimestre, nos beneficiamos de mayores leyes de cobre y un sólido rendimiento de la planta en Los Bronces, mientras que Collahuasi alcanzó su máximo histórico de procesamiento, mitigando en parte el impacto de la alimentación de mineral de menor ley“, resaltó en un comunicado.

    Los Bronces © Nicole Kramm Caifal / Greenpeace

    Tras el cierre del año, Anglo American redujo su producción de cobre para el año, del rango de 760.000 a 820.000 toneladas métricas de cobre al de 700.000 a 760.000 toneladas métricas de cobre.

    En el caso de su operación en Chile, la firma también recortó sus previsiones del rango de 440.000 a 470.000 toneladas de cobre a 470.000 toneladas al de 390.000 a 420.000 toneladas de cobre.

    Para este año, la firma plantea que el reinicio temporal de la segunda planta en la división de Los Bronces pueda mitigar “temporalmente la segunda planta en Los Bronces. Esta planta adicional genera una producción rentable que mitiga en parte la menor producción de Collahuasi, previamente indicada, en 2026“.

    Así, de cara al 2027, la minera espera un repunte de la producción de cobre sostenida en el tiempo. “Se espera que nuestra primera proyección para 2028 muestre que nuestras operaciones en Chile producirán más de 125 kt más de cobre que en 2025″, dijo.

    Respecto a su proceso de fusión con la canadiense Teck, Anglo American resaltó que recibieron, en diciembre pasado, la aprobación de la Ley de Inversiones de Canadá, “tras el abrumador apoyo de los accionistas de ambas compañías, un hito importante en nuestro camino hacia la transformación en Anglo Teck”.

    Seguimos obteniendo las aprobaciones regulatorias clave para la transacción y avanzamos en nuestros planes de integración, asegurándonos de que, una vez finalizada, estemos listos para comenzar a generar el valor excepcional que nos ha identificado como un líder global en minerales críticos”, añadió.

    En Chile, Anglo American opera las minas de Los Bronces (Región Metropolitana), Collahuasi (Región de Tarapacá), El Soldado (Región de Valparaíso) y Chagres (Región de Valparaíso).

    Más sobre:MineríaCobreAnglo American

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Continúa la división interna en el PNL: Labbé se lanza contra Kaiser y le pide que sea “más humilde”

    “Uno de los días más oscuros”: The Washington Post inicia un plan masivo de despidos

    Sociedad propietaria del inmueble del Club de La Unión acusa “grave error” en incautación de bienes que se buscan rematar

    Mal uso de licencias en el Estado: 63% de los casos terminados recibió una sanción y menos del 20% fueron destituidos

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Carabineras salvaron a mujer de 75 años que se ahogaba en playa de La Serena

    Lo más leído

    1.
    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    2.
    Nietos de Jaime Santa Cruz demandan a sus tíos y exigen que sean excluidos de la millonaria herencia familiar

    Nietos de Jaime Santa Cruz demandan a sus tíos y exigen que sean excluidos de la millonaria herencia familiar

    3.
    Quiroz perfila el equipo que lo acompañará en Hacienda en bilateral con Grau

    Quiroz perfila el equipo que lo acompañará en Hacienda en bilateral con Grau

    4.
    Scotiabank pagará un poco más de $1.000 millones entre más de 60 mil clientes del banco tras acuerdo con el Sernac

    Scotiabank pagará un poco más de $1.000 millones entre más de 60 mil clientes del banco tras acuerdo con el Sernac

    5.
    Estimaciones de IPC para enero se concentran en 0,4% y la inflación anual caería de 3% por primera vez en casi 5 años

    Estimaciones de IPC para enero se concentran en 0,4% y la inflación anual caería de 3% por primera vez en casi 5 años

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Continúa la división interna en el PNL: Labbé se lanza contra Kaiser y le pide que sea “más humilde”
    Chile

    Continúa la división interna en el PNL: Labbé se lanza contra Kaiser y le pide que sea “más humilde”

    Carabineras salvaron a mujer de 75 años que se ahogaba en playa de La Serena

    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    Sociedad propietaria del inmueble del Club de La Unión acusa “grave error” en incautación de bienes que se buscan rematar
    Negocios

    Sociedad propietaria del inmueble del Club de La Unión acusa “grave error” en incautación de bienes que se buscan rematar

    Mal uso de licencias en el Estado: 63% de los casos terminados recibió una sanción y menos del 20% fueron destituidos

    Anglo American reporta menor producción de cobre y recorta previsiones, pero proyecta un repunte en el futuro por Chile

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Iba ganando, vio el celular y perdió: la extraña escena que causa polémica en el tenis mundial
    El Deportivo

    Iba ganando, vio el celular y perdió: la extraña escena que causa polémica en el tenis mundial

    La declarada afición del francés Antoine Griezmann por el fútbol americano de la NFL

    La sorpresa del mercado sudamericano: “regalón” de Pellegrini en el Manchester City llega al fútbol de Bolivia

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Gonzalo Yáñez será el invitado para abrir el show de Bryan Adams en Chile
    Cultura y entretención

    Gonzalo Yáñez será el invitado para abrir el show de Bryan Adams en Chile

    Arco: la película animada francesa que desafía el presente mirando al futuro

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    “Uno de los días más oscuros”: The Washington Post inicia un plan masivo de despidos
    Mundo

    “Uno de los días más oscuros”: The Washington Post inicia un plan masivo de despidos

    Trump dice que Good y Pretti “no eran ángeles”, pero que “no está contento” con los tiroteos fatales

    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió