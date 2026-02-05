Anglo American reporta menor producción de cobre y recorta previsiones, pero proyecta un repunte en el futuro por Chile

Anglo American, en 2025, produjo menos cobre que en 2024. Además, la sudafricana con sede en Londres (Reino Unido) recortó sus previsiones de producción de metal rojo para el 2026.

En 2025, la minera, que también extrae otros minerales, produjo 695.000 toneladas métricas de cobre, un 10% menos que el año pasado, una cifra que se ubica en la parte baja de las previsiones para el año fiscal. Las proyecciones rondaban entre las 690.000 y 750.000 toneladas métricas de cobre.

Además, la producción en el cuarto trimestre llegó a 170.000 toneladas métricas de cobre, un 14% menos que el mismo periodo del 2024.

Sobre estos resultados, Duncan Wanblad, director ejecutivo de Anglo American, afirmó: “Logramos otro trimestre de producción sólido en nuestro negocio de cobre”.

“En el cuarto trimestre, nos beneficiamos de mayores leyes de cobre y un sólido rendimiento de la planta en Los Bronces, mientras que Collahuasi alcanzó su máximo histórico de procesamiento, mitigando en parte el impacto de la alimentación de mineral de menor ley“, resaltó en un comunicado.

Los Bronces © Nicole Kramm Caifal / Greenpeace

Tras el cierre del año, Anglo American redujo su producción de cobre para el año, del rango de 760.000 a 820.000 toneladas métricas de cobre al de 700.000 a 760.000 toneladas métricas de cobre.

En el caso de su operación en Chile, la firma también recortó sus previsiones del rango de 440.000 a 470.000 toneladas de cobre a 470.000 toneladas al de 390.000 a 420.000 toneladas de cobre.

Para este año, la firma plantea que el reinicio temporal de la segunda planta en la división de Los Bronces pueda mitigar “temporalmente la segunda planta en Los Bronces. Esta planta adicional genera una producción rentable que mitiga en parte la menor producción de Collahuasi, previamente indicada, en 2026“.

Así, de cara al 2027, la minera espera un repunte de la producción de cobre sostenida en el tiempo. “Se espera que nuestra primera proyección para 2028 muestre que nuestras operaciones en Chile producirán más de 125 kt más de cobre que en 2025″, dijo.

Respecto a su proceso de fusión con la canadiense Teck, Anglo American resaltó que recibieron, en diciembre pasado, la aprobación de la Ley de Inversiones de Canadá, “tras el abrumador apoyo de los accionistas de ambas compañías, un hito importante en nuestro camino hacia la transformación en Anglo Teck”.

“Seguimos obteniendo las aprobaciones regulatorias clave para la transacción y avanzamos en nuestros planes de integración, asegurándonos de que, una vez finalizada, estemos listos para comenzar a generar el valor excepcional que nos ha identificado como un líder global en minerales críticos”, añadió.

En Chile, Anglo American opera las minas de Los Bronces (Región Metropolitana), Collahuasi (Región de Tarapacá), El Soldado (Región de Valparaíso) y Chagres (Región de Valparaíso).