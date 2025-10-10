Antiguo mall de Rancagua se reinaugura como outlet

Rancagua Outlet Mall (ROM) ya partió su marcha blanca. A finales de septiembre el antiguo mall ubicado en el sector norte de la ciudad se reinauguró, luego de un año y medio de remodelaciones para un cambio de imagen que significó una inversión de más de US$14 millones.

Hoy las instalaciones son de la familia Dip, específicamente de los hermanos Eduardo y Cristian Dip, quienes con financiamiento del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), y parte de recursos propios, compraron el histórico mall a la familia Hites a principios del 2024.

“Como familia estamos involucrados en un proyecto similar en Concón, el Outlet Park. Empezamos a mirar oportunidades de desarrollar proyectos de este tipo, de renta comercial, y apareció este mall, medio fantasma, que estaba a la venta. Estaba abandonado hacía muchos años”, recuerda Cristian Dip, director del proyecto. Uno de los principales atractivos anteriores del inmueble era un mall chino.

Explica que a través de diversos estudios de mercado constataron que el comercio era escaso en el sector norte de Rancagua, pero existe una amplia variedad de malls en la región. Así, optaron por convertirlo en un formato outlet.

“Hoy día el outlet es un formato muy de moda, que la gente acoge muy bien porque compra las mismas marchas que puede encontrar en el mall, pero a un precio rebajado. En ciudades con un cierto tamaño de población existe la oportunidad para los malls tradicionales y también para un outlet. Son públicos distintos”, sostuvo.

El ROM cuenta con un total de 13.200 metros cuadrados construidos, y en este momento un 51% de la superficie ya tiene tiendas operativas. Aunque Dip asegura que con los contratos que se han cerrado ya alcanzan una ocupación del 90%. Todos esos operadores estarían funcionando para finales de año, excepto por un Líder Express cuya habilitación de espacio podría demorar un poco más.

Entre las marcas que ya están presentes y las que se instalarán prontamente se encuentra Maui, Lippi, Canon, Ellesse, Cruz Verde, Puma, Rosen, y Kitchen Center. Mantendrán la presencia de un mall chino, pero con otro operador y de menor tamaño, pasando de 5.000 metros cuadrados a 1.200.

“La apertura de ROM es, en definitiva, un hito regional con impacto nacional: un proyecto que, en medio de un clima económico de incertidumbre, confirma que aún hay espacio para la inversión retail en Chile y que la descentralización puede ser también una oportunidad de crecimiento para el país“, dicen los desarrolladores del proyecto.

Dip dice que la recepción de Rancagua ha sido positiva. Aunque no tienen un contador de visitantes aún en las entradas del outlet, apunta a que “tenemos 850 estacionamientos, que en los primeros días colapsaron con rotación permanente. Era un mar humano. Ha sido una locura”, expresó.

El master plan para este proyecto considera una segunda fase, en la que se buscará ampliar la edificación y así poder incluir más marcas, que siguen llegando interesadas por instalarse en el edificio que ya casi no tiene espacio. Eso sí, la familia aún no ha definido cuándo partir con ello.

De momento no está en los planes vender el proyecto. “Nosotros partimos con el mall de Concón hace 10 años. Todavía estamos ahí, trabajamos duro y lo hemos seguido ampliando. Este (Rom) es el segundo, puede venir un tercero. Uno no puede decir que nunca va a salir a vender, pero no es nuestra intención hoy día. Nuestra intención es desarrollar nuevos proyectos”, afirmó.