Antonio Cantó deja la gerencia general de Bupa tras casi cinco años y en su reemplazo llega Rafael Córdova

Antonio Cantó terminará su periodo de casi cinco años como gerente general de Bupa este miércoles y en su reemplazo llegará Rafael Córdova, quien asumirá sus funciones a partir del 1 de enero de 2026.

“Antonio Cantó lideró iniciativas clave que consolidaron la posición de Bupa Chile en el mercado local, impulsando la innovación y la mejora en la experiencia del cliente, la expansión de capacidades clínicas y el desarrollo de alianzas estratégicas con actores públicos y privados del sistema de salud”, dijo la firma en un comunicado para destacar su gestión.

Rafael Córdova, el próximo gerente general de Bupa, llega tras tres años como gerente corporativo de finanzas de la multinacional británica. Córdova es ingeniero civil industrial de la Universidad de Los Andes, según detalla en su perfil de LinkedIn.

Sobre el nuevo rol de Córdova en Bupa, la firma apuntó a su desempeño en base a “su experiencia en planificación estratégica, sostenibilidad de negocios y optimización de resultados. Su formación como ingeniero y su visión integral del negocio le han permitido liderar procesos de transformación y consolidación de capacidades internas, generando valor sostenible para la compañía y sus grupos de interés”.

“Asumo este desafío para continuar profundizando el trabajo que Bupa Chile ha venido desarrollando en los últimos años, para avanzar hacia una salud cada vez más digital y centrada en las personas (...) Seguiremos fortaleciendo una reputación corporativa basada en el compromiso de largo plazo con Chile, promoviendo el trabajo colaborativo con el sector público y otros actores del ecosistema de la salud”, afirmó Córdova.

En el marco de esta transición, a partir del 1 de enero de 2026, Mónica Aravena asumirá el cargo de Gerente Corporativa de Finanzas de Bupa Chile, en reemplazo de Rafael Córdova. “Aravena cuenta con una destacada trayectoria en gestión, lo que permitirá dar continuidad a la estrategia financiera de la compañía, apoyando los desafíos de crecimiento, eficiencia y sostenibilidad de esta nueva etapa”, dijo Bupa.

“La compañía agradece a Antonio Cantó por su destacada gestión y le desea éxito en sus futuros proyectos, al tiempo que expresa su plena confianza en la capacidad de Rafael Córdova y Mónica Aravena para liderar esta nueva etapa de crecimiento y transformación de la compañía”, añadieron.