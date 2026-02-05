Argentina y EE.UU. firman acuerdo comercial y de inversiones

“Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos”.

Con estas palabras, el canciller argentino, Pablo Quirno, anunció a través de su cuenta de X que Argentina y Estados Unidos sellaron un acuerdo comercial y de inversiones.

El acuerdo, del que aún no se conocen detalles específicos, ya había sido anunciado en noviembre del año pasado por la Casa Blanca, en medio de reuniones bilaterales con sus socios comerciales.

La declaración emitida en ese entonces, señalaba que, en materia arancelaria, “los países abrirán sus mercados mutuamente para productos clave. Argentina proporcionará acceso preferencial al mercado para las exportaciones de bienes estadounidenses, incluyendo ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos motorizados y una amplia gama de productos agrícolas”.

En el mismo documento, se indicó que “Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre determinados recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas”.

Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo.



🇦🇷🤝🇺🇸



La Argentina será próspera! pic.twitter.com/TSXaFCzwnu — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 5, 2026

Ahora, a través de X, la cuenta de la Oficina del Presidente publicó una declaración firmada por el mandatario argentino, Javier Milei, donde manifestó que este acuerdo “consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial”.

“El acuerdo tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología. Este entendimiento reafirma la decisión del gobierno nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación”, se lee en el comunicado.

“La firma de este acuerdo, conseguido gracias a la visión aperturista y de integración regional del presidente Javier G. Milei y a su excelente relación con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, es un pilar más que permite que hoy la Argentina vuelva a ser parte del mundo occidental“, continúa.