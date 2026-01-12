SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Asenav y Saam anuncian alianza para construir remolcador de última generación en Chile

    El acuerdo se da en el marco del Plan de Construcción Naval en Chile, iniciativa de Estado que busca fomentar la industria local más allá de la construcción de naves de guerra.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    ASENAV y SAAM construirán en Chile remolcador de última generación.

    El astillero Asenav y la firma de servicios de logísticos Saam (grupo Luksic) firmaron su primer contrato de construcción naval. El acuerdo contempla la fabricación de un remolcador de última generación en Valdivia, diseñado bajo estrictos estándares internacionales. Su construcción considera un plazo de ejecución de aproximadamente 15 meses.

    De esta manera, se espera que la nave se incorpore a la flota Saam en Canadá durante el primer semestre de 2027.

    “Este acuerdo es una buena noticia para Chile. No solo demuestra que el país tiene capacidades industriales y tecnológicas para competir en mercados exigentes, sino que además pone en valor la descentralización y el desarrollo local. Construir esta nave en Valdivia significa generar empleo, activar proveedores regionales y fortalecer una industria que puede proyectarse desde las regiones al mundo”, dijo en un comunicado el gerente general de Saam, Macario Valdés.

    Por su parte, el gerente general de Asenav, Fernando Rodríguez, señaló que le proyecto supone una vitrina muy importante para el astillero porque reafirma la capacidad de esa empresa para desarrollar embarcaciones que cumplen con los estándares más exigentes de la industria global.

    “El remolcador RAstar 3200-W refleja la calidad de nuestra ingeniería chilena y será un aporte clave para las operaciones de nuestro socio estratégico en el mundo”, dijo.

    Imagen referencial.

    El acuerdo se da en el marco del Plan de Construcción Naval en Chile, iniciativa de Estado que busca fomentar la industria local más allá de la construcción de naves de guerra, potenciando el desarrollo de astilleros civiles para cumplir con requerimientos globales.

    Diseño de la nave

    La nueva nave -un modelo RAstar 3200W diseñado por Robert Allan- contará con 32 metros de eslora y una capacidad de tracción a punto fijo superior a las 80 toneladas.

    Desde Saam y Asenav señalaron que la unidad estará equipada con un winche de tensión constante para operaciones de escolta y un sistema de extinción de incendio con notación de clase Fire-Fighting 1.

    Uno de los aspectos destacados es su compromiso con la descarbonización: la nave integrará un avanzado sistema de tratamiento de gases de descarga para separar óxidos nitrosos cumpliendo así con la normativa IMO Tier III.

    En definitiva, esto reduce significativamente las emisiones contaminantes.

    Más sobre:SaamAsenav

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bernardo Fontaine y Bettina Horst cuestionan la sostenibilidad de la reducción de la pobreza tras resultados de la Casen 2024

    Cinco viviendas afectadas y cerca de 80 evacuados: decretan alerta roja por incendio forestal en San José de Maipo

    Trump amenaza con castigar con un arancel del 25% a países que comercien con Irán

    Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en Estados Unidos”

    Chile Data Centers tiene una nueva gerente general

    Trump se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado

    Lo más leído

    1.
    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    2.
    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    3.
    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    4.
    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    5.
    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Cinco viviendas afectadas y cerca de 80 evacuados: decretan alerta roja por incendio forestal en San José de Maipo
    Chile

    Cinco viviendas afectadas y cerca de 80 evacuados: decretan alerta roja por incendio forestal en San José de Maipo

    Ministra de Medio Ambiente ante crisis del lago Vichuquén: “Le ofrecimos al municipio financiamiento y apoyo técnico”

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Bernardo Fontaine y Bettina Horst cuestionan la sostenibilidad de la reducción de la pobreza tras resultados de la Casen 2024
    Negocios

    Bernardo Fontaine y Bettina Horst cuestionan la sostenibilidad de la reducción de la pobreza tras resultados de la Casen 2024

    Chile Data Centers tiene una nueva gerente general

    Asenav y Saam anuncian alianza para construir remolcador de última generación en Chile

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify
    Tendencias

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

    Apple Fitness+ inicia 2026 con nuevos planes de entrenamiento y música de Bad Bunny

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    No habrá oposición en la U: director nombrado por Michael Clark adquiere las acciones de Azul Azul de la familia Schapira
    El Deportivo

    No habrá oposición en la U: director nombrado por Michael Clark adquiere las acciones de Azul Azul de la familia Schapira

    A tres puntos del descenso: el Sevilla de Alexis Sánchez suma su tercera derrota consecutiva y se hunde en España

    La dura crítica de Vicente Pizarro al fútbol chileno en su presentación en Rosario Central: “Ha ido decayendo”

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi
    Cultura y entretención

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas

    Trump amenaza con castigar con un arancel del 25% a países que comercien con Irán
    Mundo

    Trump amenaza con castigar con un arancel del 25% a países que comercien con Irán

    Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en Estados Unidos”

    Trump se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil