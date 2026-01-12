Asenav y Saam anuncian alianza para construir remolcador de última generación en Chile

El astillero Asenav y la firma de servicios de logísticos Saam (grupo Luksic) firmaron su primer contrato de construcción naval. El acuerdo contempla la fabricación de un remolcador de última generación en Valdivia, diseñado bajo estrictos estándares internacionales. Su construcción considera un plazo de ejecución de aproximadamente 15 meses.

De esta manera, se espera que la nave se incorpore a la flota Saam en Canadá durante el primer semestre de 2027.

“Este acuerdo es una buena noticia para Chile. No solo demuestra que el país tiene capacidades industriales y tecnológicas para competir en mercados exigentes, sino que además pone en valor la descentralización y el desarrollo local. Construir esta nave en Valdivia significa generar empleo, activar proveedores regionales y fortalecer una industria que puede proyectarse desde las regiones al mundo”, dijo en un comunicado el gerente general de Saam, Macario Valdés.

Por su parte, el gerente general de Asenav, Fernando Rodríguez, señaló que le proyecto supone una vitrina muy importante para el astillero porque reafirma la capacidad de esa empresa para desarrollar embarcaciones que cumplen con los estándares más exigentes de la industria global.

“El remolcador RAstar 3200-W refleja la calidad de nuestra ingeniería chilena y será un aporte clave para las operaciones de nuestro socio estratégico en el mundo”, dijo.

Imagen referencial.

El acuerdo se da en el marco del Plan de Construcción Naval en Chile, iniciativa de Estado que busca fomentar la industria local más allá de la construcción de naves de guerra, potenciando el desarrollo de astilleros civiles para cumplir con requerimientos globales.

Diseño de la nave

La nueva nave -un modelo RAstar 3200W diseñado por Robert Allan- contará con 32 metros de eslora y una capacidad de tracción a punto fijo superior a las 80 toneladas.

Desde Saam y Asenav señalaron que la unidad estará equipada con un winche de tensión constante para operaciones de escolta y un sistema de extinción de incendio con notación de clase Fire-Fighting 1.

Uno de los aspectos destacados es su compromiso con la descarbonización: la nave integrará un avanzado sistema de tratamiento de gases de descarga para separar óxidos nitrosos cumpliendo así con la normativa IMO Tier III.

En definitiva, esto reduce significativamente las emisiones contaminantes.