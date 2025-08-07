SUSCRÍBETE
Asesor económico de Jara cierra la puerta a nueva reforma de pensiones y dice que cifras de empleo son “un desastre”

Luis Eduardo Escobar entregó nuevas definiciones a Pulso. Previamente, participó junto a Ignacio Briones y Jorge Quiroz (representantes de Evelyn Matthei y José Antonio Kast, respectivamente), en un seminario sobre crecimiento.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
Luis Eduardo Escobar Foto Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

Dentro del programa original que presentó la candidata del PC, Jeannette Jara, para enfrentar la elección de primarias presidenciales, se incluyó como propuesta económica el avanzar hacia el fin de las AFP. “Consolidaremos un Seguro Social solidario para la vejez con financiamiento tripartito, se creará un inversor estatal sin fines de lucro, y pondremos término a las AFP”, decía el texto.

En ese documento también se mencionaba que “regularemos el riesgo financiero de los fondos y se establecerá un seguro obligatorio para proteger a los cotizantes. Además, proponemos adelantar a 60 años el acceso de las mujeres al pilar solidario y fortaleceremos la PGU con un enfoque reparativo y universal”.

Ahora, en esta segunda etapa de la campaña, cuando Jara ya es la abanderada de todo el oficialismo, todo indica que esas ideas no estarán dentro del nuevo programa que se encuentra elaborando su actual equipo económico.

Así lo aseguró este miércoles el jefe del equipo económico, Luis Eduardo Escobar, al término del seminario organizado por Forvis Mazars en conjunto con el Centro de Gobierno Corporativo UC, donde debatió con los asesores económicos de las candidaturas de Evelyn Matthei y de José Antonio Kast.

En conversación con Pulso, Escobar aseguró que “no habrá nueva reforma de pensiones. No tenemos planteado hacer cambios, sino que más bien lo que hemos conversado es ver cómo funciona este nuevo sistema (la reforma actual) y seguir ese curso”.

Asimismo, consultado sobre si se avanzará en eliminar las AFP, como estaba en el programa de primarias, afirmó que “no veo que haya ninguna posibilidad política para aquello". También manifestó que “Jeannette Jara ha planteado la importancia de los ahorros como un mecanismo para fortalecer el mercado de capitales. Chile tiene probablemente uno de los mejores mercados de capitales de economías de nuestro nivel de ingresos, emergentes, porque tenemos este sistema de ahorros muy potentes”.

En cuanto al mercado laboral y las cifras de empleo, lo primero que dijo es que tener una tasa de desempleo de 8,9% y una creación de empleo de 141 nuevos puestos de trabajo “es un desastre” lo que se debe hacer para mejorar la cifras es retomar el crecimiento, porque esa es la primera herramienta para generar empleo. “Crecer, crecer, crecer”, expresó.

Junto a ello acelerar los proyectos de inversión que sean altos en generación de empleo.

El domingo, en entrevista con Pulso, Escobar ya había fijado nuevos criterios para el programa económico en construcción. “Nuestra tarea es hacer un programa nuevo que respete la institucionalidad que tenemos”, dijo.

A la vez, desechó la propuesta de fijar un salario vital de $750 mil. “El consenso dentro del equipo es que llegar a $750 mil en cuatro años es bien difícil”. Y aclaró lo que ellos entienden por crecer en base a demanda interna, lo cual incluye no solo consumo, sino que inversión, que a su juicio será un elemento clave para reimpulsar el crecimiento del país.

Asesores presidenciales

En el seminario, Escobar dijo que tener una tasa de desempleo de 8,9% y una creación de empleo de 141 nuevos puestos de trabajo “es un desastre” lo que se debe hacer para mejorar la cifras es retomar el crecimiento, porque esa es la primera herramienta para generar empleo. “Crecer, crecer, crecer”, expresó.

Junto a ello agregó que hay que acelerar los proyectos de inversión que sean altos en generación de empleo.

Mientras que el asesor de Kast, Jorge Quiroz dijo que “el empleo se fue a cero porque hay mucha cortapisa en el camino. La Ley laboral ha distorsionado el mercado laboral y eso se debe atacar”. Si bien dice que es " difícil cambiar esas leyes" propone la aplicación de un “crédito tributario formal con riesgo de informalidad”.

Para Ignacio Briones, representante de Matthei es “crecer, crecer, crecer, pero hay un desacople entre crecimiento y empleo. La economía crece, pero el empleo no”.

Para ello propone un “pacto de adaptabilidad en todas las áreas que se pueda; acelerar la sala cuna universal; potenciar la formación técnica y un pase pyme para facilitar el inicio de actividades y la entrega de un Subsidio laboral directo para formalizar el empleo”.

Otro de los temas abordados fue la necesidad de aplicar rápidamente la ley de permisos sectoriales. Por lo mismo hubo críticas al comportamiento de los parlamentarios del oficialismo que fueron al Tribunal Constitucional para impugnar algunos artículos.

“Uno de los problemas que tenemos es una falta de disciplina política. Eso genera problemas como estos y eso no me parece bien”, afirmó Escobar.

Quiroz puso el acento en la desregulación, pero aclaró que “no hay ánimo de reducir ministerios, sino que de eliminar programas que no funcionan”.

Y para Briones reducir la permisología “va en la dirección correcta”.

