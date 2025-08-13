SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Asesor económico de Kast explica cómo reducirá impuestos, recortará gasto y no afectará la recaudación

Jorge Quiroz explicó que “nosotros en nuestro programa hablamos de tres ejes y esos tres hay que aplicarlos simultáneamente para que tengan efectos positivos en la economía”.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
Santiago 10 de julio 2025. Jose Antonio Kast anuncia la incorporacion del destacado economista Jorge Quiroz al equipo del candidato presidencial. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Las propuestas económicas serán parte importante de los mensajes de los candidatos presidenciables y jugarán un rol clave en los debates que se avecinan. Y precisamente para hablar de temas económicos es que el candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, junto a su economista principal, Jorge Quiroz, se reunieron con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), para entregarle su propuesta para impulsar la actividad llamado “Motores para Chile”.

Al término de ese encuentro, el candidato y sus asesores respondieron las dudas que existen sobre la factibilidad de aplicar una de sus principales medidas, considerando el cuadro de estrechez fiscal que tiene el país y las necesidades de financiamiento.

El candidato plantea como uno de sus ejes reducir el impuesto a las grandes empresas del 27% al 23% de manera pareja y sin condición alguna, y un recorte adicional, llegando al 20% para aquellas empresas que den mayor empleo. En este caso se entregará como crédito. Junto a ello, se integrará el sistema tributario para las grandes empresas.

También mencionó que en lo fiscal se hará un ajuste fiscal de US$ 6.000 millones en 18 meses y afirmó que si bien es difícil crecer al 4% se está trabajando para lograrlo.

Ante esta interrogante, Kast respondió: “Tenemos claro que vamos a hacer una disminución del gasto político, de operadores, de informes falsos, hay muchos recursos que se mal gastan. Debemos ajustarnos y fomentar la inversión. Ahí se produce un círculo virtuoso”.

Luego le dio el pase a Jorge Quiroz quien entregó algo más de detalles: “Nosotros en nuestro programa hablamos de tres ejes y esos tres hay que aplicarlos simultáneamente para que tengan efectos positivos en la economía”.

Santiago 10 de julio 2025. Jose Antonio Kast anuncia la incorporacion del destacado economista Jorge Quiroz al equipo del candidato presidencial. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Así detalló que el primer eje, es remover “al máximo la forma totalmente obstructiva de los procesos de aprobación de proyectos. A eso le llamamos la facilitación regulatoria. Eso es clave porque tan importante como los impuestos es poder sacar los proyectos a tiempo sin incertidumbres. Todos entendemos que hay evaluaciones que consideran el cuidado ambiental, que las leyes están se van a respetar, pero hay distintas formas de aplicarlas con más o menos fluidez y esa es una primera área que es tremendamente importante para reactivar la inversión”.

El segundo eje es rebaja de impuestos “porque tenemos los impuestos más altos de la OCDE y tenemos que llegar a niveles que seamos competitivos, tenemos que competir con otros países. “Si solo bajas los impuestos y no actúas en los permisos no se tendrá los resultados esperados. Si actúas solo en los permisos puedes destrabar los proyectos que hay, pero costará atraer nuevos proyectos”, menciona.

Y el tercer eje “es un ajuste al gasto público, porque lo que nos ha dicho con toda claridad es que tenemos un problema muy serio fiscal, muy serio”.

Planteó que los ajustes fiscales no se pueden postergar y por ello se deben impulsar el primer año de gobierno. “La evidencia te enseña que el ajuste fiscal que funciona es el que se hace el primer año”, expresó.

Más sobre:Eleccione

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Senador De Urresti por proyecto que busca resguardar investigaciones: “Hay un festival de filtraciones que no son por la libertad de prensa”

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Tras episodio en el Senado: Poder Judicial reitera advertencia por estafa telefónica y secuestro de WhatsApp

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026

La ruta de la gira de Jara en nueva etapa de campaña: comienza en Valparaíso y finaliza en Santiago

Lo más leído

1.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Servicios

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo
Chile

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Senador De Urresti por proyecto que busca resguardar investigaciones: “Hay un festival de filtraciones que no son por la libertad de prensa”

Tras episodio en el Senado: Poder Judicial reitera advertencia por estafa telefónica y secuestro de WhatsApp

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026
Negocios

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026

Caso seguros: la dura respuesta de la CNE al consejo del Coordinador Eléctrico

Asesor económico de Kast explica cómo reducirá impuestos, recortará gasto y no afectará la recaudación

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería
Tendencias

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Con la final de Boca vs. River en Madrid en su CV: el médico sanador de la U que recuperó milagrosamente a Lucas Di Yorio
El Deportivo

Con la final de Boca vs. River en Madrid en su CV: el médico sanador de la U que recuperó milagrosamente a Lucas Di Yorio

¿Aburrió a Guardiola? Polémico delantero deja el Manchester City tras una temporada marcada por las indisciplinas

El Team Chile celebra en Asunción y finaliza el remo con una cosecha histórica en los Panamericanos Junior

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”
Cultura y entretención

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

“¿Quién crees que es esa persona?”: la misteriosa aparición de David Bowie en el universo de Twin Peaks

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas
Mundo

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

Líderes europeos piden a Trump un alto el fuego en Ucrania como punto de partida en la reunión con Putin

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi