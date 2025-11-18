Asesor económico de Kast se abre a revisar la gradualidad del ajuste fiscal de US$6.000 millones

Fue una primera reunión que tuvo el equipo económico de José Antonio Kast con un grupo de economistas que apoyaron la candidatura de Evelyn Matthei.

El encuentro fue encabezado por el jefe del equipo económico, Jorge Quiroz, y los asesores Bernardo Fontaine y Tomás Bunster.

Entre los economistas estuvo Rodrigo Vergara, Bettina Horst, Klaus Schmidt Hebbel, Vittorio Corbo, Luis Larraín, Felipe Larraín, Alejandro Weber, Eduardo Guerrero, Michèle Labbé, Carlos Gomez, José Ramón Valente, Soledad Hormazábal, Juan Andrés Fontaine, Francisca Toledo. También se informó que no asistieron presencialmente pero son parte del encuentro: Gonzalo Sanhueza, Sebastián Claro, Pablo Eguiguren Reyes, José Ignacio Llodrá.

Al término de la reunión Quiroz afirmó que esta es “la primera de una serie de reuniones que vamos a tener de cara a la segunda vuelta presidencial”.

El jefe del equipo económico de Kast añadió que en la reunión hubo intercambio de opiniones e ideas sobre los principales temas del plan económico. A lo que se refiere Quiroz es a la reducción de la permisología para impulsar proyectos de inversión; la reforma tributaria y la baja de impuestos y el ajuste fiscal de los US$6.000 millones.

En ese sentido, Quiroz dijo que hay acuerdo en estos tres temas y que ahora “se deben ver los detalles de su implementan. después están los detalles y a qué ritmo se implementaron. No hay fetiches ni cosas inamovibles”.

En cuanto al ajuste fiscal de US$6 millones propiamente tal, en 18 meses, que en primera instancia el programa lo considera en un plazo de 18 meses, Quiroz dijo que “todos los temas económicos cuando se bajan a nivel de detalles y del timing son conversable, porque lo importante es el objetivo. Y hay consenso de lograr una convergencia fiscal rápida. La situación fiscal que nos deja este gobierno es preocupante y en eso no hay dobles opiniones”.

Para mañana miércoles se tiene agendas una reunión entre Quiroz y el economista de Kaiser, Víctor Espinosa.