    Aumenta el envío de salmón y se consolida como el segundo producto más exportado de Chile

    El cierre de 2025 dejó buenas noticias para las exportaciones. Así, el desempeño del salmón y la trucha fue mejor que 2024, acercándose año a año a su récord de envíos alcanzado en 2022. Desde SalmonChile dicen que este producto ya "tiene un impacto económico equiparable a sectores completos como el frutícola o forestal".

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    Las exportaciones chilenas se lucieron este año que pasó. Superaron los US$100 mil millones en total, impulsadas principalmente por el cobre y el sector frutícola: ambos en valores históricos.

    El sector salmón y trucha, en tanto, lleva tres años consecutivos aumentando su exportación, alcanzando al cierre del año US$6.549 millones y reportando un alza interanual de 3%. Con ello, la salmonicultura representó el 6% del total exportado por Chile.

    Los datos del Banco Central muestran que el sector de la salmonicultura ocupa el tercer lugar en las exportaciones, después de la industria frutícola y del cobre, que lideró el podio con US$55 mil millones, representando así el 52% del total exportado por Chile.

    Ese tercer puesto solo lo disputó en su récord de hace tres años, cuando alcanzó los US$6.606 millones y se ubicó en el segundo lugar de envíos a nivel nacional. Ese tiempo coincidió con exportaciones acotadas de la industria frutícola, que registró US$5.883 millones.

    Sin embargo, desglosado por productos, el salmón y la trucha, que provienen de la misma familia de los salmónidos, figuran en segundo lugar después del cobre, y supera así a las cerezas que reportaron US$3.380 millones. Estas últimas presentaron una caída de 9%.

    La salmonicultura también está a distancia del sector forestal, que en total exportó US$2.133 millones durante el año pasado, números más bajos que 2024 y que se ubican lejos de su valor más alto alcanzado el 2022 con US$3.145 millones.

    El presidente de SalmonChile, Arturo Clément, destacó los resultados del salmón y la trucha. “Confirman nuevamente al salmón como líder indiscutido de las exportaciones no mineras de Chile, alcanzando los 6.549 millones de dólares. Esta cifra no solo reafirma la posición estratégica de nuestra industria para la economía nacional, sino que demuestra que un solo producto, el salmón, tiene un impacto económico equiparable a sectores completos como el frutícola o forestal”, indicó.

    Además, Clément agregó que “la salmonicultura chilena sigue siendo un motor de desarrollo para las regiones del sur y un embajador de Chile en el mundo. Seguiremos trabajando en innovación, sostenibilidad y apertura de mercados para mantener este liderazgo en los próximos años”.

    Como radiografía porcentual, del total de alimentos industriales exportados, el salmón y la trucha representó el 48%; del total de alimentos 29%, y de las exportaciones no mineras el 15%.

    Por países

    Individualmente, el salmón y la trucha registraron su mejor desempeño en tres años, totalizando US$6.212 millones y US$338 millones, respectivamente. Durante el año que pasó, cuatro empresas productoras concentraron el 50% de las exportaciones chilenas, mientras que las diez mayores englobaron el 78%, según el boletín trimestral de SalmonChile.

    “Estados Unidos continúa siendo el más importante con el 40% de las divisas, seguido de Japón que aumenta un 11% respecto al año anterior, mientras que Brasil y China disminuyen un 6% y 8% respectivamente en divisas, aun cuando el volumen aumentó un 2% en ambos mercados”, analiza el informe.

    El material de análisis de SalmonChile muestra que entre enero y noviembre de 2025 las exportaciones de salmón atlántico, coho y trucha principales de Chile fueron hacia Estados Unidos, Japón y Brasil.

    A EE.UU. los envíos alcanzaron los US$2.399 millones, mayormente liderados por el salmón atlántico fresco en formato de filetes.

    En tanto, los envíos a Japón de salmón atlántico, coho y trucha reportaron US$1.044 millones, registrando un alza de volumen de 2% y de monto 11% comparado con el periodo anterior. Al igual que Estados Unidos, el salmón atlántico congelado fue la principal exportación del país asiático.

    Por su parte, Brasil reportó exportaciones por US$796 millones en los mismos recursos mencionados, un incremento de volumen de 2% y una caída de 6% frente al año previo.

    A nivel de producción, tanto Chile como Noruega, los principales productores de salmón del mundo, tuvieron un aumento en su cosecha. Y de hecho, en 2025 Chile y Noruega representaron el 77% de la elaboración global de salmón.

    En detalle, a nivel local se alcanzó un alza de 14% en este recurso, en tanto Noruega presentó un aumento de 12%. “En los últimos 5 años Chile ha tenido un crecimiento promedio anual en cosechas de 2%, mientras que Noruega un 4%”, asegura el gremio.

    Más sobre:SalmónSalmón y truchaIndustria pesqueraSalmonChileBanco CentralExportaciones

