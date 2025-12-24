Banco Central concreta compras de divisas por más de US$2.000 millones en cuatro meses

Santiago, 19 de diciembre 2024. Dolar abri este jueves con una fuerte alza que sobrepaso los 1.000 pesos, en medio de un retroceso del cobre. Javier Torres/Aton Chile

Cuatro meses han pasado desde que el Banco Central anunció su programa de acumulación de reservas internacionales, el cual buscaba adquirir US$18.500 millones en un periodo de tres años. Hasta ahora, el programa no ha tenido impacto en el tipo de cambio y ya ha logrado comprar más del 11% del monto total a recaudar.

El programa implica la compra de un máximo de US$25 millones diarios y de US$3.125 millones semestrales.

Además, a diferencia del programa de acumulación de reservas llevado a cabo en 2021 y 2023, en esta oportunidad las compras diarias se ejecutan previo a la apertura del mercado y se liquidan al tipo de cambio observado, informado al final de la jornada y que es publicado en el Diario Oficial el día hábil siguiente.

S egún datos del Banco Central, desde el 8 de agosto ha adquirido US$2.085 millones, equivalente al 11,3% del total que busca levantar.

El sistema implica que el BC licita diariamente US$25 millones, pero aquellos días en los que no ha habido ofertantes no concretas compras, o solo adquiere el monto que el mercado oferta. Este miércoles 24 de diciembre llegaron ofertas por US$115 millones, pero el BC sólo compró US$25 millones. Las ofertas realizadas desde el inicio del programa llegan a US$4.869 millones, y la demanda del BC asciende a US$2.350 millones.

El sistema para concretar la acumulación de divisas parece no haber tenido impacto en el tipo de cambio. El 5 de agosto, el día del anuncio, el dólar cerró en $976. Desde entonces la divisa de EEUU anota una caída de $72, considerando que este miércoles cotiza en $904.

A esta hora el dólar caía $3,92 respecto al cierre de este martes en la Bolsa Electrónica de Chiley llegaba a un valor de $904,68 la unidad, su menor valor desde el 30 de septiembre del año pasado.

Una de las preocupaciones del Emisor fue justamente que la compra de dólares en el mercado no tuviera impactos en su cotización. Al momento de comunicar el programa, el BC señaló que la medida será revisada cada seis meses, sin perjuicio de que podrá ajustarse si se observan cambios relevantes en las condiciones de mercado.

“Para evitar efectos sobre la liquidez en pesos, las operaciones serán esterilizadas mediante la emisión de Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC), en línea con la orientación de la política monetaria”, dijo el BC cuando anunció la medida.

Cabe recordar que en 2023 el Banco Central debió suspender el programa de ese entonces “debido a las crecientes tensiones en los mercados financieros globales. En total, el BC compró US$ 3.680 millones entre el 13 de junio y el 26 de octubre de 2023″, señaló al momento del anuncio.

En esa oportunidad, el programa se ejecutó mediante compras regulares de dólares por US$40 millones diarios, a través de subastas competitivas, estructura que difiere del programa actual que implica licitaciones previas al inicio del mercado liquidadas al tipo de cambio observado.

Según dijo el BC al momento del anuncio, el programa de acumulación de reservas se inició como parte de una estrategia de gestión financiera que tiene como objetivo reemplazar gradualmente parte de las líneas de crédito vigentes en moneda extranjera por reservas internacionales propias.