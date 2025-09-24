SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Banco de Chile insiste en revocar multa de la CMF por dar créditos a deudores de pensión de alimentos y acude a la Suprema

El banco privado interpuso un recurso de apelación ante la Corte Suprema para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones que confirmó la multa que aplicó la Comisión para el Mercado Financiero.

 
¿Eres cliente del Banco de Chile? Estos son los beneficios que puedes obtener con sus tarjetas.

“Nos encontramos ante un caso en el que se ha validado indebidamente el actuar ilegal” de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Con estas palabras el Banco de Chile lanzó una nueva arremetida judicial contra del regulador, en respuesta a la multa de 617,98 UF (más de $24 millones) aplicada por haber otorgado créditos a personas que figuraban en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (RNDPA). Esto luego que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmara la sanción en un fallo unánime.

En su recurso de apelación ante la Corte Suprema, el banco, controlado por el Grupo Luksic y Citibank, reiteró sus críticas a la plataforma del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos administrada por el Registro Civil, argumentando que los errores que afectaron seis de las siete operaciones cuestionadas entre el 13 de junio de 2023 y el 29 de abril de 2024 se debieron a fallos en la propia plataforma de este servicio público, apelando así a un hecho fortuito o fuerza mayor.

En su escrito de 45 páginas, Banco de Chile no sólo citó las conclusiones del perito Francisco Varas que validó sus alegaciones, sino que también un artículo de Pulso en el que Servicio de Registro Civil e Identificación declaró la “disponibilidad de la consulta al RNDPA [Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento] promedió el 2023 un 99,786% de disponibilidad. Lo cual da cuenta de una elevadísimas disponibilidad del sistema, existiendo espacios muy marginales y menores de tiempos de no operación”.

“Fue justamente en estos espacios de no operación, en donde se produjo el error que nos impidió acceder al Registro de Deudores”, concluyó el banco en su recurso de apelación patrocinado por el abogado Benjamín Jordán, socio de Jordán Barahona & Asociados.

Para el Banco de Chile entre junio de 2023 y abril de 2024, recibieron 146.484 solicitudes de crédito que, según la Ley N°14.908, requerían una consulta al Registro de Deudores. Sin embargo, de esas 146.484 solicitudes, solo en 6 casos se produjo un error en el registro, lo que representa un 0,004% de todas las consultas.

El Banco argumentó que, debido a lo bajo de la incidencia de estos errores (solo 6 casos), no fue posible anticipar ni prever que estos problemas ocurrirían. En otras palabras, afirman que el “error” fue algo excepcional, no algo que pudiera haberse anticipado o prevenido.

Según la entidad bancaria “un hecho imprevisible que impidió al Banco acceder a la información del Registro de deudores, ya que el “error” que arrojó el Registro de Deudores se produjo en muy pocos casos, respecto del universo total de operaciones consultadas en dicho sistema.

“Dichos errores además eran irresistibles, ya que la única forma de acceder al Registro de Deudores de forma electrónica, remota e ininterrumpida era por medio de la modalidad API, cumpliéndose los estándares de prestación de servicios acordados entre el Banco y el Servicio de Registro Civil e Identificación, en el Convenio de Interoperabilidad”, añadió.

“La Corte de Apelaciones lejos de analizar la legalidad de la actuación del Consejo de la CMF, más bien obró como un tribunal de segunda instancia, analizando el fondo de la cuestión de derecho debatida, sustituyendo y complementando las omisiones de la decisión del órgano administrativo”, denunció.

Críticas

En su presentación, Banco de Chile también cuestionó el rol del Consejo de la CMF al no analizar, según dijo, la prueba que rindió y que supuestamente acreditaba que el “error” que arrojó el Registro de Deudores, ante las consultas realizadas configuraban un supuesto de “caso fortuito” o “fuerza mayor”.

“La omisión anterior, a su vez, determinó que el Consejo de la CMF omitiera toda explicación sobre la configuración de la responsabilidad administrativa que se nos imputó. No se realizó ninguna mención a la forma en que concurrió supuestamente la culpa o dolo del Banco. No se dice nada”, explicó Banco de Chile.

En la misma línea, añadió que “esta omisión es de suma importancia, ya que era carga de la CMF probar cada uno de los elementos de la responsabilidad administrativa que imputa al particular, por exigirlo así el “principio de presunción de inocencia y el principio de culpabilidad”, que rigen el derecho administrativo sancionador, según lo resuelto por la Corte Suprema y la Contraloría General de la República”.

Según el Banco de Chile, estamos ante un caso en el que se han violado derechos fundamentales, como el “principio de inocencia” y el “principio de culpabilidad”. Estos principios dicen que es la autoridad, y no la persona, la que debe probar que se ha infringido la ley. En este caso, el Banco asegura que la autoridad no cumplió con esta obligación, y lamentablemente, la Corte también rechazó su reclamo sin dar una razón válida.

Lee también:

Más sobre:NegociosEmpresasConflictoBanco de ChileFinanzasCMF

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senador Edwards y candidatura a la ONU: “Boric dice que Trump es un mentiroso, ¿creerá que EE.UU. no va a vetar a Bachelet?”

“No la socializó”: Candidatura de Bachelet a la ONU no fue sondeada previamente con la oposición ni comisiones de RR.EE.

Los cálculos íntimos de La Moneda y Bachelet para lanzar candidatura a la ONU

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky

De Londres a París: Carolina Tohá dará charlas en Europa y toma distancia de presiones para sumarse al comando de Jara

Por solicitud del Minsal: el desconocido pronunciamiento del Cavei ante nuevo medicamento contra el virus sincicial

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

4.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

5.
Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Senador Edwards y candidatura a la ONU: “Boric dice que Trump es un mentiroso, ¿creerá que EE.UU. no va a vetar a Bachelet?”
Chile

Senador Edwards y candidatura a la ONU: “Boric dice que Trump es un mentiroso, ¿creerá que EE.UU. no va a vetar a Bachelet?”

“No la socializó”: Candidatura de Bachelet a la ONU no fue sondeada previamente con la oposición ni comisiones de RR.EE.

Los cálculos íntimos de La Moneda y Bachelet para lanzar candidatura a la ONU

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio
Negocios

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Multigremial Nacional se suma al llamado de formalizar a inmigrantes irregulares en Chile

José Antonio Kast y ajuste fiscal de US$ 6.000 millones: “En 18 meses júzguenme y me piden el cargo”

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU
Tendencias

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)

Quiebres, lesiones y nuevos afectos: la difícil reconstrucción de Alejandro Tabilo para volver a ganar un torneo ATP
El Deportivo

Quiebres, lesiones y nuevos afectos: la difícil reconstrucción de Alejandro Tabilo para volver a ganar un torneo ATP

Australia finaliza su preparación para el Mundial Sub 20 en La Casa del Futbolista del Sifup

La increíble recuperación de Lucas Di Yorio que lo tiene peleando por un puesto para la revancha de la U con Alianza Lima

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
Cultura y entretención

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky
Mundo

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky

Brasil confía en que la “buena química” entre Lula y Trump desbloquee el ‘impasse’ arancelario con Estados Unidos

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?