Bancos Bice y Security concretan primeros despidos de trabajadores fuera de altos mandos en medio de la fusión

Las primeras desvinculaciones en los bancos Bice y Security producto la absorción de Grupo Security por parte Bicecorp, hasta ahora se habían concentrado en los altos mandos de ambas entidades, en un proceso de cambios internos que ha sido paulatino y planificado, y que promete seguir siendo gradual hacia adelante.

Si bien hasta ahora los cambios se habían concretado en los divisionales, partiendo por gerentes y subgerentes, ahora los despidos llegaron al resto de los trabajadores de ambas entidades.

En concreto, como parte del proceso de fusión, este jueves notificaron a cerca de 70 personas que no continuarán en la entidad, trabajadores que estaban vinculados principalmente a diferentes áreas de los dos bancos, Bice y Security, entre ellas riesgos, personas, empresas, planificación y del área corporativa.

Las salidas que fueron notificadas este jueves, e implica que algunos de ellos dejaron la empresa de inmediato, pero también hay desvinculaciones que serán progresivas, ya que hay trabajadores que continuarán ejerciendo sus funciones hasta mediados de noviembre, y otros hasta un poco más adelante.

En paralelo, este jueves Bice y Security también informaron la continuidad de más de 350 personas de los bancos y de la plana corporativa.

Igualmente hay que considerar que las salidas que ocurrieron este jueves desde ambos bancos, no son masivas si se compara con el total de trabajadores que tienen ambas entidades. A julio banco Bice registraba 1.550 empleados en oficinas, según cifras que consolida la Comisión para el Mercado Financiero. Mientras que banco Security anotaba 1.277.

Actualmente Bice suma un total de 6.500 trabajadores, 80 sucursales, 20 compañías y 2,4 millones de clientes. Bice es precisamente la marca que continúa tras la fusión de Grupo Security con Bicecorp.

La empresa ha mantenido una fluida comunicación con los trabajadores cuando se notifican despidos. Allí también aseguraron que durante este mes no habrá más desvinculaciones, pero las salidas podrían continuar desde el 3 de noviembre en adelante.

En enero los sindicatos del banco Bice habían enviado una carta al gerente general, Alberto Schilling, donde solicitaron que todas las personas que salieran de los bancos Bice y Security producto de la fusión, pudieran tener una indemnización especial sin tope de años, lo que fue concedido. También habían solicitado que este monto se incremente en un 30%, pero eso finalmente quedó fuera del acuerdo.