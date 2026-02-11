Bank of America eleva sus perspectivas de crecimiento para Chile por el precio del cobre y agenda del gobierno de Kast

Bank of America (Bofa) actualizó su opinión sobre Chile, donde mostró mayor optimismo gracias al aumento del precio del cobre y la llegada del gobierno del Presidente electo José Antonio Kast.

Bofa, en línea con el mercado nacional —según los últimos sondeos del Banco Central—, prevé que el Banco Central baje su Tasa de Política Monetaria (TPM) de 4,50% a 4,25% en la reunión de marzo. Sin embargo, Bofa dice que “creemos que no es necesario bajar las tasas”.

“Es probable que la inflación se sitúe por debajo del 2,5% interanual en marzo, mientras que el desempleo se mantendrá elevado, en el 8,4%. Esto puede explicar el interés por otra bajada”, dice en su análisis.

Michael Dwyer

Ante este contexto, Bofa dijo que elevó su crecimiento del PIB al 2,5% este año (desde el 2,2%), “en un contexto de subida de los precios del cobre y políticas favorables al mercado. Además, prevemos que la economía crezca un 2,6% en 2027″.

“Chile está preparado para un fuerte crecimiento en 2026-27. Los precios del cobre se sitúan actualmente un 30% por encima de su media de 2025, y en marzo tomará posesión un nuevo gobierno favorable a los negocios“, comentó.

Bofa respaldó sus perspectivas apelando a que la agenda del próximo gobierno será “favorable al crecimiento”. A modo de ejemplo, la entidad destacó los temas de “desregulación, la simplificación de los permisos y posibles recortes del impuesto de empresas”. Además, sumó que “los elevados precios del cobre deberían combinarse para impulsar significativamente la inversión y la actividad”.

“La confianza ha mejorado hasta alcanzar máximos recientes, tanto en las encuestas a empresas como a consumidores. Estos factores deberían impulsar la demanda en los próximos dos años, lo que podría ejercer cierta presión sobre los precios. Este impulso se verá parcialmente compensado por los recortes del gasto público que, según el nuevo gobierno, llevarán más tiempo”, agregó.

Así, de cara al futuro, en 2027, Bofa ve que la TPM se eleve hasta un nivel de 4,70%, “dadas las perspectivas de un fuerte crecimiento económico”.

“Es probable que la dinámica de crecimiento más fuerte cambie gradualmente el debate sobre la política monetaria hacia un nuevo endurecimiento a finales de 2026 y en 2027″, puntualizó.

Mientras que sobre los riesgos que modificarían la mirada de Bofa, la entidad apuntó a una “recesión en Estados Unidos, en cuyo caso el Banco Central podría incluso recortar aún más las tasas. Un recorte más rápido del gasto en Chile también contribuiría a ello”.