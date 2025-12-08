Barómetro Unab: “la economía mostró señales más consistentes de recuperación”

El Barómetro de la Economía Chilena de noviembre mostró un mejor desempeño que el mes pasado. Gonzalo Valdés, el subdirector del Instituto Unab de Políticas Públicas que elabora este sondeo, señaló que en el penúltimo mes del año “la economía mostró señales más consistentes de recuperación que en meses anteriores”.

“Mientras que las noticias alentadoras provienen desde unas presiones inflacionarias contenidas, mejores condiciones financieras y un ánimo más favorable en los mercados, las alertas persisten en las debilidades del mercado laboral y en la confianza empresarial, lo que sugiere que aun cuando la economía se ve bien encaminada, su recuperación todavía no está totalmente afianzada”, explicó.

El índice económico IPP Unab pondera el desempeño de 24 variables económicas, posicionándolas en un plano dividido en cuatro cuadrantes que corresponden a distintos estados: “bien y mejorando”, “bien pero empeorando”, “mal pero mejorando”, y “mal y empeorando”. También se incorporaron recientemente las categorías de “bien y sin cambios” y “mal y sin cambios”.

Este indicador logró un aumento significativo pasando de 10,7 puntos a 25,9, lo que le permitió saltar del cuadrante “bien, pero empeorando” a “bien y mejorando”.

Es que un cuarto del total de variables consideradas al elaborar este índice se posicionaron en dicho el mejor de los cuadrantes, correspondientes a la inflación, el Imacec, la tasa de crédito hipotecario, el precio del cobre, las exportaciones y el Ipsa. En tanto, en la zona “bien, pero empeorando” se localizó el 20,8%, reuniendo a las remuneraciones reales, los deudores morosos, la confianza de los consumidores, la creación de empleos y la tasa de informalidad.

En el lado negativo del plano, un 12,5% de la variables se agruparon en el cuadrante “mal, pero mejorando”, incluyendo al dólar, saldo en cuenta corriente y depósito a plazos e inversión extranjera directa. En “mal y empeorando” sólo se concentró la confianza empresarial.

El 37,5% restante de las variables no registraron movimientos. El 20,8% se situó en “bien y sin cambios”: la deuda neta del gobierno, la incertidumbre económica, la participación laboral, el riesgo país y la participación laboral femenina. “mal y sin cambios” agrupó el 16,7% de las variables, dentro de las que se encuentran el desempleo, la tasa de ocupación, la tasa promedio de crédito de consumo y el índice de avisos laborales por internet.

Qué mejora y qué empeora

Dentro de los tres subíndices, dos de ellos mejoraron su posición en el plano: las expectativas y la situación macroeconómica. Estos partieron en “bien, pero empeorando” y “mal y empeorando”, y en noviembre ambos avanzaron a “bien y mejorando”.

La mejora en el subíndice de expectativas se explica por el mejor desempeño del Ipsa que marcó un récord histórico en el mes, y por ello avanzó de “bien, pero empeorando” a “bien y mejorando”.

Pese a ello, otras dos variables registraron cambios de cuadrante negativos. Por una parte, la confianza empresarial pasó de la zona “mal y sin cambios” a “mal y empeorando”. Por otro, la confianza de los consumidores se desplazó de “bien y sin cambios” a “bien y empeorando”.

En tanto, la mejor posición del subíndice de situación macroeconómica se explica por tres variables que mejoraron su desempeño en noviembre. El Imacec, que pasó de “mal y empeorando” a “bien y mejorando”; el precio del dólar se movió de “mal y empeorando a ”mal, pero mejorando"; y la inversión extranjera directa que inició el mes en “mal y sin cambios” y lo finalizó en “mal, pero mejorando”.

El subíndice de situación de los consumidores aumentó su puntaje, sin embargo, no se movió de posición porque ya se encontraba en el mejor de los cuadrantes, “bien y mejorando”. Dentro de este hubo seis variables que cambios de posición en el plano: dos fueron positivos y cuatro negativos.

Dentro de los movimientos favorables destaca la inflación que bajó de 4,4% a 3,4%, lo que permitió su desplazamiento desde “bien, pero empeorando” a “bien y mejorando”. A su vez, la tasa de créditos hipotecarios, al alcanzar su nivel más bajo en casi 4 años, pasó de “mal, pero mejorando” a “bien y mejorando”.

En contraste, los cambios negativos se observaron, en primer lugar, en las remuneraciones reales, con un movimiento desde el área “bien y sin cambios” a “bien, pero empeorando”. La segunda fluctuación pesimista en este subíndice provino desde la tasa de deudores morosos que se desplazó de “bien y mejorando” a “bien, pero empeorando”.

En el caso de la creación de empleos, se observa un desplazamiento negativo desde el cuadrante “bien y mejorando” hacia “bien, pero empeorando”. Y el cuarto movimiento negativo corresponde a la tasa de informalidad que pasó de “bien y sin cambios” a “bien, pero empeorando”.