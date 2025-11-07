Barrick concreta venta de proyecto de oro y plata a minera de Singapur: operación inaugura su presencia en Chile

Barrick concreta venta de proyecto de oro y plata a minera de Singapur, adquisición inaugura su presencia en Chile (Photo by DAVID GRAY / AFP)

El proyecto Alturas pasa a las manos de la singapurense Boro. La canadiense Barrick Mining Corporation concretó la venta de su proyecto Alturas a la minera de Singapur Boro por un pago inicial de US$50 millones en efectivo.

El 8 de agosto pasado Barrick anunció la venta del proyecto, informando que había llegado a un acuerdo con Boro. Ese día comunicó que esta adquiriría todas las acciones de la propietaria del proyecto, filial de Barrick: Compañía Minera Salitrales SpA. El proyecto se ubica en la comuna de Vicuña, en la Región de Coquimbo.

“Barrick ha recibido una regalía del 0,5% sobre el rendimiento neto de fundición del oro y la plata producidos en el proyecto, la cual finalizará una vez que se hayan producido 2 millones de onzas de oro y su equivalente. Boroo podrá recomprar la regalía dentro de los cuatro años posteriores al cierre de la operación por US$10 millones”, indica la información divulgada por la compañía.

El director ejecutivo de Boroo, Dulguun Erdenebaatar, dijo que esperan “avanzar en Alturas de forma gradual y consolidar la trayectoria de Barrick en la colaboración constructiva con las autoridades y comunidades locales”.

Además, que el acuerdo “representa la entrada de Boroo en Chile, un país con un potencial cuprífero de clase mundial, y un paso importante para diversificar nuestra estrategia hacia una cartera más equilibrada de oro y cobre”.

El asesor financiero de Barrick fue Southern Cone Partners, mientras que el de Boro, Cormark Securities Inc.

Detalles del proyecto

El proyecto Alturas se ubica en el cinturón de El Indio, entre la frontera de Chile y Argentina. Este distrito minero ha producido unas 50 millones de onzas de oro en su historia.

El yacimiento Alturas fue descubierto por Barrick en 2015, y se han perforado 130 mil metros a la fecha por motivo de exploración. Alturas proyecta recursos indicados en 2,2 millones de onzas de oro y recursos inferidos en 3,6 millones de onzas de oro.