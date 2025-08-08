SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

La canadiense Barrick venderá proyecto de oro y plata en Coquimbo a una minera de Singapur

La venta del proyecto Alturas fue por US$50 millones y la firma dijo que mantiene su compromiso por Chile.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Mali le quita millones en oro a Barrick JINGMING PAN

La canadiense Barrick Mining Corporation anunció que logró un acuerdo por uno de sus proyectos en Chile. Según detalló en un comunicado, la firma venderá su proyecto Alturas a un filial de Boroo Pte Ltd, una firma de Singapur.

La operación significará una venta por US$ 50 millones. “Barrick recibirá una regalía del 0,5% por el retorno neto de fundición sobre el oro y la plata producidos en el proyecto, que finalizará una vez que se hayan producido 2 millones de onzas de oro y oro equivalente”, dijo en el comunicado.

Otro de los detalles que informó es que Boroo podrá recomprar la regalía dentro de los cuatro años posteriores al cierre de la operación por US$10 millones.

“Boroo está adquiriendo el proyecto a través de la adquisición de la totalidad de las acciones de Compañía Minera Salitrales SpA, la subsidiaria de Barrick que posee el proyecto”, comentó.

La minera canadiense también explicó que los ingresos por la venta se utilizarán “en fortalecer aún más el balance de Barrick, invertir en nuestro futuro y respaldar nuestro compromiso de ofrecer retornos a nuestros accionistas".

Según la información que se entregó Barrick al Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA) en su momento, para los trabajos de prospección, la iniciativa se ubica cerca del área cordillerana de la Región de Coquimbo, aproximadamente a 130 kilómetros al este de la ciudad de La Serena.

Se espera que la transacción se complete dentro del tercer trimestre de 2025, “sujeto a que se cumplan las condiciones de cierre habituales”.

Southern Cone Partners es el asesor financiero de Barrick en la operación. Davies Ward Phillips & Vineberg LLP y Dentons actúan como asesores legales de la canadiense.

Futuro en Chile y rol de la operación

Barrick estimó que la venta le permite salir del proyecto Alturas con “una valoración atractiva”.

“Brinda a Boroo la oportunidad de continuar con el desarrollo del proyecto. Este es otro buen ejemplo de cómo un activo que poseemos podría ser más adecuado en manos de otros mientras continuamos con nuestra cartera prioritaria de proyectos de crecimiento gestionados por Barrick”, agregó.

El presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, comentó que “confiamos en que, como lo demuestra la exitosa adquisición de Lagunas Norte a Barrick en 2021 y las operaciones en curso, Boroo será un excelente administrador de Alturas y generará importantes beneficios para las partes interesadas del proyecto en el futuro”.

Respecto a Chile, la canadiense aseguró que sigue siendo “una jurisdicción importante para Barrick, con una cartera que incluye participaciones en la mina de cobre Zaldivar y los proyectos El Alto y Norte Abierto, y la compañía seguirá buscando oportunidades para encontrar y operar minas de oro y cobre de clase mundial en ese país”.

Más sobre:MineríaBarrickBoroo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Cambio por Chile”: Republicanos, Nacional Libertario y Social Cristiano inscriben pacto parlamentario en el Servel

Las tendencias de consumo que se esperan para la celebración del Día del Niño

El peso chileno aguanta la “embestida” del Banco Central tras su primera compra de dólares para acumular divisas

Comisión Verdad y Niñez llama a entregar testimonios de niños, niñas y adolescentes vulnerados en residencias del Estado

La banda narco de chilenos y venezolanos que secuestró y mutiló a uno de los suyos en Conchalí

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

5.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Servicios

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Temblor hoy, viernes 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

“Cambio por Chile”: Republicanos, Nacional Libertario y Social Cristiano inscriben pacto parlamentario en el Servel
Chile

“Cambio por Chile”: Republicanos, Nacional Libertario y Social Cristiano inscriben pacto parlamentario en el Servel

Comisión Verdad y Niñez llama a entregar testimonios de niños, niñas y adolescentes vulnerados en residencias del Estado

La banda narco de chilenos y venezolanos que secuestró y mutiló a uno de los suyos en Conchalí

Las tendencias de consumo que se esperan para la celebración del Día del Niño
Negocios

Las tendencias de consumo que se esperan para la celebración del Día del Niño

El peso chileno aguanta la “embestida” del Banco Central tras su primera compra de dólares para acumular divisas

La canadiense Barrick venderá proyecto de oro y plata en Coquimbo a una minera de Singapur

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo
Tendencias

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Por qué Estados Unidos aumentó su recompensa por Nicolás Maduro a US$50 millones

Anuncian la llegada de un nuevo sistema frontal: las regiones que tendrán lluvia este fin de semana

¿Juega el clásico contra Nacional? En Uruguay abordan la posible titularidad de Brayan Cortés en Peñarol
El Deportivo

¿Juega el clásico contra Nacional? En Uruguay abordan la posible titularidad de Brayan Cortés en Peñarol

Juan Tagle rompe el silencio y habla del retraso en la inauguración del Claro Arena

Aníbal Mosa aborda el posible retorno de los playoffs al fútbol chileno y entrega la postura de Colo Colo

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka
Cultura y entretención

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en su nueva canción

India cancela planes para comprar armas a Estados Unidos tras aranceles de Trump
Mundo

India cancela planes para comprar armas a Estados Unidos tras aranceles de Trump

La Autoridad Palestina denuncia la operación israelí en la ciudad de Gaza como un “crimen absoluto”

Estatua del general Albert Pike en Washington: el último esfuerzo de Trump por restaurar los símbolos confederados en EE.UU.

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?