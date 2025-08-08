La canadiense Barrick venderá proyecto de oro y plata en Coquimbo a una minera de Singapur

La canadiense Barrick Mining Corporation anunció que logró un acuerdo por uno de sus proyectos en Chile. Según detalló en un comunicado, la firma venderá su proyecto Alturas a un filial de Boroo Pte Ltd, una firma de Singapur.

La operación significará una venta por US$ 50 millones. “Barrick recibirá una regalía del 0,5% por el retorno neto de fundición sobre el oro y la plata producidos en el proyecto, que finalizará una vez que se hayan producido 2 millones de onzas de oro y oro equivalente”, dijo en el comunicado.

Otro de los detalles que informó es que Boroo podrá recomprar la regalía dentro de los cuatro años posteriores al cierre de la operación por US$10 millones.

“Boroo está adquiriendo el proyecto a través de la adquisición de la totalidad de las acciones de Compañía Minera Salitrales SpA, la subsidiaria de Barrick que posee el proyecto”, comentó.

La minera canadiense también explicó que los ingresos por la venta se utilizarán “en fortalecer aún más el balance de Barrick, invertir en nuestro futuro y respaldar nuestro compromiso de ofrecer retornos a nuestros accionistas".

Según la información que se entregó Barrick al Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA) en su momento, para los trabajos de prospección, la iniciativa se ubica cerca del área cordillerana de la Región de Coquimbo, aproximadamente a 130 kilómetros al este de la ciudad de La Serena.

Se espera que la transacción se complete dentro del tercer trimestre de 2025, “sujeto a que se cumplan las condiciones de cierre habituales”.

Southern Cone Partners es el asesor financiero de Barrick en la operación. Davies Ward Phillips & Vineberg LLP y Dentons actúan como asesores legales de la canadiense.

Futuro en Chile y rol de la operación

Barrick estimó que la venta le permite salir del proyecto Alturas con “una valoración atractiva”.

“Brinda a Boroo la oportunidad de continuar con el desarrollo del proyecto. Este es otro buen ejemplo de cómo un activo que poseemos podría ser más adecuado en manos de otros mientras continuamos con nuestra cartera prioritaria de proyectos de crecimiento gestionados por Barrick”, agregó.

El presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, comentó que “confiamos en que, como lo demuestra la exitosa adquisición de Lagunas Norte a Barrick en 2021 y las operaciones en curso, Boroo será un excelente administrador de Alturas y generará importantes beneficios para las partes interesadas del proyecto en el futuro”.

Respecto a Chile, la canadiense aseguró que sigue siendo “una jurisdicción importante para Barrick, con una cartera que incluye participaciones en la mina de cobre Zaldivar y los proyectos El Alto y Norte Abierto, y la compañía seguirá buscando oportunidades para encontrar y operar minas de oro y cobre de clase mundial en ese país”.