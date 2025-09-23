SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

BCG: Medios de pago en Chile subirán a un ritmo de 8% anual y en América Latina crecerán al doble que el mundo

Según el 23º Global Payments Report, elaborado por Boston Consulting Group, a nivel global los ingresos por pagos crecerán 4% anual hasta 2029. En Chile la expansión anual mantendrá la velocidad mostrada en el periodo 2019-2024.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena
Internet

Los medios de pagos siguen creciendo en Latinoamérica y para los próximos años se espera que continué, aunque en Chile el ritmo no acelerará respecto de lo exhibido en años anteriores.

Así lo detalló el 23º Global Payments Report, elaborado por Boston Consulting Group (BCG), el cual proyecta que los ingresos por pagos globales alcanzarán los US$ 2,4 billones el 2029, aun cuando el crecimiento global se moderará a un 4% anual durante ese periodo.

El informe incluye proyecciones y dinámicas de mercado de más de 60 economías que representan más del 90% del PIB mundial.

Según el reporte, a nivel de regiones, América Latina liderará con un crecimiento anual compuesto proyectado del 7,9% entre 2024 y 2029, casi el doble del promedio mundial esperado en el mismo periodo.

Eso implicará los ingresos avanzarán des de los US$185 mil millones a US$270 mil millones. El avance, con todo, es menor al 15,5% anual exhibido entre 2019 y 2024.

El informe detalla que América Latina liderará en crecimiento, seguida por Medio Oriente y África con un 6,8%. Por otra parte, de espera que el crecimiento de los ingresos en Europa durante este período sea del 3,5%, en línea con América del Norte (3,4%) y Asia-Pacífico (3,3%).

Además, BCG destacó en el reporte que la región posee una diversidad respecto de los medios que explican el crecimiento. Así, mientras Argentina y Perú lideran con un crecimiento explosivo basado en la adopción de transferencias cuenta a cuenta (A2A), Chile y Colombia siguen un modelo “más tradicional pero igualmente sólido, apalancado en el ecosistema de tarjetas”.

Según Gonzalo Troncoso, Managing Director & Partner de Boston Consulting Group, en el caso de la región, los ingresos van a seguir creciendo de manera un poco menos acelerada, impulsados de manera más fuerte por el avance de los pagos minoristas,

“Vemos que van a irrumpir también nuevas formas de pago, como el account to account, que ya está muy presente en Brasil, por ejemplo, con PIX. Son varios países que están empezando a incorporar a sistemas de pago cuenta a cuenta”, agrega.

Troncoso además expuso que hay una serie de elementos que incidirán en el crecimiento de los medios de pago en el futuro, como el desarrollo de las fintech, las monedas digitales como los stablecoins, la IA de agentes, los sistemas de pago de cuenta a cuenta (A2A) en tiempo real, y la profunda transformación de costos.

Con todo, las tarjetas de crédito continúan - dice BCG- siendo el principal generador de ingresos por transacciones en Latinoamérica, representando aproximadamente la mitad del total en 2024, “y siendo especialmente relevantes para el caso de Chile y Colombia. Al mismo tiempo, se vive una acelerada adopción de pagos digitales”.

El crecimiento de Chile

Según el reporte, el crecimiento anual compuesto en Chile estaría en 8% al 2029, pasando de US$7 mil millones a US$11 mil millones.

“En Chile, el uso de las tarjetas de débito domina el volumen de transacciones, y se espera que esta tendencia se mantenga firme en los próximos años. Sin embargo, la principal fuente de ingresos para la industria proviene del uso de las tarjetas de crédito que están muy capilarizadas dentro del mercado chileno”, asegura Gonzalo Troncoso.

A nivel regional, el crecimiento estará liderando por el 14% de Perú, seguido por Chile (8%), Brasil (7%) y Colombia (6%).

Con todo, la expansión de 8% de Chile hacia 2029 está en el mismo nivel que la ocurrida para el periodo 2019-2024, con un crecimiento anual también de 8%, donde los ingresos avanzaron desde los US$5 mil millones a US$7 mil millones.

Según Troncoso, el avance de 8% “no es malo”, y es la tendencia que se venía observando. “Chile es un país que es muy fuerte en tarjeta de débito y tarjeta de crédito, más que cualquier otro medio de pago”, explica.

En esa línea, sostiene que “el crecimiento va a mantenerse más ligado a las tarjetas de débito y crédito, donde hay varios actores nativos digitales que están impulsando las tarjetas de prepago, y en algunos casos tarjetas de crédito”.

“Está Mach, está Tempo, Mercado Pago, son varios actores que están incursando en ese ecosistema. Pero por ahora vemos que la situación no va a ser tan diferente a como ha sido en los últimos años”, explicó.

Junto con ello, sostuvo que pensando en un plazo de cinco años, “podríamos ver algún cambio de tendencia, siempre y cuando se simplifique la vida a las personas y logre formalizar aún más el mercado, pero en Chile también la penetración bancaria es súper alta”.

Respecto de la incidencia que la implementación de la Ley Fintech podría tener, explicó que estas compañías “tienen que cumplir con una serie de regulaciones que obviamente les va a costar dinero y esfuerzo”, aunque “hay una oportunidad para que las FinTechs introduzcan nuevos medios de pago”.

Además, sostuvo que también “está el tema de Open Finance. Yo creo que muchas FinTechs van a aprovechar el espacio para poder impulsar su negocio a partir de información. Al final del día, los servicios financieros deben abrir la información a distintos actores”.

Más sobre:Medios de PagoBancaTarjetasDébitoCréditoBoston Consulting Group

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”

Casi 14 mil subsidios a la tasa para compra de viviendas nuevas ya han sido aprobados por bancos y solicitudes siguen subiendo

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos

Escándalo en el Registro Civil: detienen a altas funcionarias que planificaron robo

Venta de Carrefour en Argentina atrae a operadores y fondos de inversión: Cencosud sería uno de los interesados

La silenciosa carrera para buscar al policía más influyente que debutará en el Ministerio de Seguridad

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos
Chile

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos

Escándalo en el Registro Civil: detienen a altas funcionarias que planificaron robo

La silenciosa carrera para buscar al policía más influyente que debutará en el Ministerio de Seguridad

Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”
Negocios

Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”

BCG: Medios de pago en Chile subirán a un ritmo de 8% anual y en América Latina crecerán al doble que el mundo

Casi 14 mil subsidios a la tasa para compra de viviendas nuevas ya han sido aprobados por bancos y solicitudes siguen subiendo

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.
Tendencias

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble
El Deportivo

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble

Repasa la caída en casa del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Villarreal

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. River Plate por la Copa Libertadores

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes
Cultura y entretención

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”
Mundo

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

Acusan al padre de Elon Musk de abusar sexualmente de sus propios hijos e hijastros

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?