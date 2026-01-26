SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    BCI separará banco de EE.UU. de su operación en Chile: proceso tardará entre 12 y 18 meses

    El presidente de BCI, Ignacio Yarur, señaló que “necesitamos seguir acompañando a nuestros clientes en sus negocios en Florida. La normativa, hoy en día, permite que solo los acompañemos hasta el 40% del patrimonio líquido del banco. Al separar los bancos, ese límite ya no corre”.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Andres Perez

    Optimizar el capital, maximizar el valor de los activos y potenciar el crecimiento en EEUU y Chile son las tres claves que entregó Bci al momento de informar la completa reestructuración societaria que dividirá al actual bancos en dos activos.

    Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la entidad comunicó al mercado que le directorio acordó promover una modificación a la estructura societaria “para habilitar la expansión estratégica del banco a través de la estructuración de una sociedad matriz o holding llamado Bci Group”.

    La sociedad tendrá bajo su control a Bci y City National Bank of Florida (CNB) como bancos independientes entre sí.

    Según comunicaron, la medida “permitirá administrar en forma separada los negocios que Bci desarrolla en los Estados Unidos a través de su filial Bci Financial Group (Bci FG), matriz directa de CNB e indirecta de Bci Capital, y CNBFL Insurance Services, de los restantes negocios que el banco desarrolla en Chile a través de sus filiales locales, en Perú a través de Banco Bci Perú, y en los Estados Unidos a a través de su filial Bci Securities”.

    El banco explicó que la reestructuración obedece a razones regulatorias, pues la Ley General de Bancos establece que un banco chileno puede invertir hasta el 40% de su patrimonio efectivo sin consolidar en un país extranjero y, de seguir creciendo como hasta ahora, Bci llegará a ese umbral en el mediano plazo.

    En la presentación titulada “Bci Group, evolución societaria propuesta”, la entidad detalla que actualmente cuenta con más de US$87 mil millones en activos consolidados y que CNB se ha cuadruplicado desde su adquisición en 2015, con activos por US$28 mil millones

    “Los activos internacionales representan 42% del balance general”, indica la presentación.

    Según la misma presentación, al desconsolidar CNB, Bci sería actualmente el tercer mayor banco del país con una cartera de US$39.009 millones. Actualmente es el primero.

    En tanto, su ROAE sería de 15,5%, por sobre el 13,3% del banco consolidado.

    El costo de la regulación

    El presidente de Bci, Ignacio Yarur, dijo que “necesitamos seguir acompañando a nuestros clientes en sus negocios en Florida. La normativa, hoy en día, permite que solo los acompañemos hasta el 40% del patrimonio líquido del banco. Al separar los bancos, ese límite ya no corre”.

    “Lo segundo, es que ahora cada inversionista podrá entender claramente la rentabilidad de cada uno de los bancos”, indicó, agregando que “la nueva estructura permitirá rentabilizar mucho mejor el uso del capital en todos nuestros negocios y fortalecerá la capacidad de financiamiento a través de Bci Group”.

    Consultado sobre la optimización del capital, Yarur explicó que, al ser CNB una filial de Bci Chile, “el costo de capital que tiene que soportar por las operaciones en EEUU es mayor. Al separar los dos bancos, ese requerimiento adicional se diluye”.

    Ello se traduce “en cosas concretas: existe una capacidad para entender mejor el negocio que se desarrolla en cada una de las jurisdicciones. Lo segundo, es que las oportunidades de crecimiento en Florida serán tomadas y aprovechadas sin estar sujeto a restricciones que en cada jurisdicción puedan existir”, indicó.

    En esa línea, el presidente de Bci comentó que, tras la reestructuración, la sociedad Bci Group “no estará sujeta a la restricción que hoy tiene en Chile, donde tiene el máximo de los requerimientos de capital. El CNB tiene un ratio de capital muchísimo mayor que cualquier banco chileno, eso podrá ser optimizado a través de esta estructura que generará valor para todos los accionistas”.

    Los plazos

    Según Ignacio Yarur, todos los accionistas actuales de Bci serán invitados a participar en la sociedad Bci Group, entidad que luego “va a dividir sus activos, generando por un lado una sociedad en Chile que tendrá dentro de sus activos al banco Bci, Bci Miami, Bci Securities y Bci Perú, y por otro lado, otra sociedad que será la dueña de CNB, de manera tal que habrá una sociedad matriz abierta a bolsa que tendrá dos activos: BCI Chile y sus filiales, y CNB”.

    “Esperamos que el plazo total de la operación tome entre 12 y 18 meses”, detalla el presidente de Bci.

    Además, explica que “hoy el directorio aprueba iniciar el proceso, el día de mañana, cuando el banco tenga que dividir las dos sociedades, pasará por una junta de accionistas”.

    La primera fase de la operación implica que Empresas Juan Yarur SpA , actual matriz y accionista controlador de Bci con un 55,37%, procederá a constituir una filial chilena que actuará como sociedad holding intermedia (“Bci Group”), a la cual EJY aportará en definitiva la totalidad de su participación accionaria en Bci, previa obtención de las autorizaciones regulatorias y corporativas correspondientes.

    Una vez que las acciones de Bci Group se encuentren inscritas en el Registro de Valores de la CMF, EJY invitará a todos los accionistas de Bci a intercambiar su participación directa en Bci por una participación directa en Bci Group.

    Posteriormente, el proyecto contempla la división de Bci, conservando el banco su autorización de existencia y licencia bancaria, Rol Único Tributario, y la propiedad y gestión de todas las operaciones y negocios que actualmente desarrolla en Chile, Perú, y los Estados Unidos de a través de su filial Bci Securities, Inc.

    La operación requiere autorizaciones de la CMF y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

    Más sobre:BancaBciIgnacio YarurMiamiFlorida

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senado aprueba última prórroga del gobierno de Boric del estado de emergencia en la Macrozona Sur

    Kast realiza ajuste en su itinerario en gira, agenda cita con Lula y posterga anuncio de subsecretarías

    Fiscalía pide prisión preventiva para Vivanco y Gendarmería habilita módulo VIP en cárcel de San Joaquín

    FA y PC piden al PS y PPD que se mantengan “unidos” ante posible exclusión en acuerdo administrativo de la Cámara

    La clase “magistral” que la contralora Pérez le hizo a los ministros de Kast

    Fauna silvestre golpeada por incendios: SAG registra la muerte de especies en peligro de extinción

    Lo más leído

    1.
    Las claves del próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para acelerar la inversión

    Las claves del próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para acelerar la inversión

    2.
    Fallece la presidenta del directorio de Casa de Moneda, Verónica Montellano, y asume el vicepresidente en su reemplazo

    Fallece la presidenta del directorio de Casa de Moneda, Verónica Montellano, y asume el vicepresidente en su reemplazo

    3.
    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    4.
    Reestructuración de las Cascadas de SQM: se disuelven dos sociedades pero acciones seguirán transando

    Reestructuración de las Cascadas de SQM: se disuelven dos sociedades pero acciones seguirán transando

    5.
    El cobre se acerca a US$6 y empuja al dólar a un nuevo descenso

    El cobre se acerca a US$6 y empuja al dólar a un nuevo descenso

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Hasta 36°C: decretan alerta amarilla por calor intenso en la Región de Ñuble
    Chile

    Hasta 36°C: decretan alerta amarilla por calor intenso en la Región de Ñuble

    Senado aprueba última prórroga del gobierno de Boric del estado de emergencia en la Macrozona Sur

    Kast realiza ajuste en su itinerario en gira, agenda cita con Lula y posterga anuncio de subsecretarías

    BCI separará banco de EE.UU. de su operación en Chile: proceso tardará entre 12 y 18 meses
    Negocios

    BCI separará banco de EE.UU. de su operación en Chile: proceso tardará entre 12 y 18 meses

    Las dudas del mercado sobre proyección de Quiroz respecto a un segundo semestre “extremadamente dinámico”

    Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista
    Tendencias

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Universidad de Concepción se arma para su regreso a la Liga de Primera: Agustín Urzi es el nuevo refuerzo penquista
    El Deportivo

    Universidad de Concepción se arma para su regreso a la Liga de Primera: Agustín Urzi es el nuevo refuerzo penquista

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029

    El doble sueño de Franco Mastantuono en el Real Madrid y la selección argentina

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno
    Cultura y entretención

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    The Wailers agendan sideshow en Club Subterráneo

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

    Qué hay detrás de la purga de Xi Jinping a Zhang Youxia, el general de mayor rango en China
    Mundo

    Qué hay detrás de la purga de Xi Jinping a Zhang Youxia, el general de mayor rango en China

    Trump endurece su ofensiva comercial y anuncia alza de aranceles a Corea del Sur por incumplir acuerdo bilateral

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur