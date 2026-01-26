BCI separará banco de EE.UU. de su operación en Chile: proceso tardará entre 12 y 18 meses

Optimizar el capital, maximizar el valor de los activos y potenciar el crecimiento en EEUU y Chile son las tres claves que entregó Bci al momento de informar la completa reestructuración societaria que dividirá al actual bancos en dos activos.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la entidad comunicó al mercado que le directorio acordó promover una modificación a la estructura societaria “para habilitar la expansión estratégica del banco a través de la estructuración de una sociedad matriz o holding llamado Bci Group”.

La sociedad tendrá bajo su control a Bci y City National Bank of Florida (CNB) como bancos independientes entre sí.

Según comunicaron, la medida “permitirá administrar en forma separada los negocios que Bci desarrolla en los Estados Unidos a través de su filial Bci Financial Group (Bci FG), matriz directa de CNB e indirecta de Bci Capital, y CNBFL Insurance Services, de los restantes negocios que el banco desarrolla en Chile a través de sus filiales locales, en Perú a través de Banco Bci Perú, y en los Estados Unidos a a través de su filial Bci Securities”.

El banco explicó que la reestructuración obedece a razones regulatorias, pues la Ley General de Bancos establece que un banco chileno puede invertir hasta el 40% de su patrimonio efectivo sin consolidar en un país extranjero y, de seguir creciendo como hasta ahora, Bci llegará a ese umbral en el mediano plazo.

En la presentación titulada “Bci Group, evolución societaria propuesta”, la entidad detalla que actualmente cuenta con más de US$87 mil millones en activos consolidados y que CNB se ha cuadruplicado desde su adquisición en 2015, con activos por US$28 mil millones

“Los activos internacionales representan 42% del balance general”, indica la presentación.

Según la misma presentación, al desconsolidar CNB, Bci sería actualmente el tercer mayor banco del país con una cartera de US$39.009 millones. Actualmente es el primero.

En tanto, su ROAE sería de 15,5%, por sobre el 13,3% del banco consolidado.

El costo de la regulación

El presidente de Bci, Ignacio Yarur, dijo que “necesitamos seguir acompañando a nuestros clientes en sus negocios en Florida. La normativa, hoy en día, permite que solo los acompañemos hasta el 40% del patrimonio líquido del banco. Al separar los bancos, ese límite ya no corre”.

“Lo segundo, es que ahora cada inversionista podrá entender claramente la rentabilidad de cada uno de los bancos”, indicó, agregando que “la nueva estructura permitirá rentabilizar mucho mejor el uso del capital en todos nuestros negocios y fortalecerá la capacidad de financiamiento a través de Bci Group”.

Consultado sobre la optimización del capital, Yarur explicó que, al ser CNB una filial de Bci Chile, “el costo de capital que tiene que soportar por las operaciones en EEUU es mayor. Al separar los dos bancos, ese requerimiento adicional se diluye”.

Ello se traduce “en cosas concretas: existe una capacidad para entender mejor el negocio que se desarrolla en cada una de las jurisdicciones. Lo segundo, es que las oportunidades de crecimiento en Florida serán tomadas y aprovechadas sin estar sujeto a restricciones que en cada jurisdicción puedan existir”, indicó.

En esa línea, el presidente de Bci comentó que, tras la reestructuración, la sociedad Bci Group “no estará sujeta a la restricción que hoy tiene en Chile, donde tiene el máximo de los requerimientos de capital. El CNB tiene un ratio de capital muchísimo mayor que cualquier banco chileno, eso podrá ser optimizado a través de esta estructura que generará valor para todos los accionistas”.

Los plazos

Según Ignacio Yarur, todos los accionistas actuales de Bci serán invitados a participar en la sociedad Bci Group, entidad que luego “va a dividir sus activos, generando por un lado una sociedad en Chile que tendrá dentro de sus activos al banco Bci, Bci Miami, Bci Securities y Bci Perú, y por otro lado, otra sociedad que será la dueña de CNB, de manera tal que habrá una sociedad matriz abierta a bolsa que tendrá dos activos: BCI Chile y sus filiales, y CNB”.

“Esperamos que el plazo total de la operación tome entre 12 y 18 meses”, detalla el presidente de Bci.

Además, explica que “hoy el directorio aprueba iniciar el proceso, el día de mañana, cuando el banco tenga que dividir las dos sociedades, pasará por una junta de accionistas”.

La primera fase de la operación implica que Empresas Juan Yarur SpA , actual matriz y accionista controlador de Bci con un 55,37%, procederá a constituir una filial chilena que actuará como sociedad holding intermedia (“Bci Group”), a la cual EJY aportará en definitiva la totalidad de su participación accionaria en Bci, previa obtención de las autorizaciones regulatorias y corporativas correspondientes.

Una vez que las acciones de Bci Group se encuentren inscritas en el Registro de Valores de la CMF, EJY invitará a todos los accionistas de Bci a intercambiar su participación directa en Bci por una participación directa en Bci Group.

Posteriormente, el proyecto contempla la división de Bci, conservando el banco su autorización de existencia y licencia bancaria, Rol Único Tributario, y la propiedad y gestión de todas las operaciones y negocios que actualmente desarrolla en Chile, Perú, y los Estados Unidos de a través de su filial Bci Securities, Inc.

La operación requiere autorizaciones de la CMF y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).