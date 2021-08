BHP reporta rentabilidad récord y anuncia cambios en su estructura corporativa

La minera australianan BHP, que en Chile opera el yacimiento Escondida, anunció este martes un dividendo final récord de US$2 por acción, sumando una rentabilidad total de los accionistas a más de US$15.000 millones en el año.

El CEO de BHP , Mike Henry señaló que “nuestros resultados de 2021 son el testimonio del trabajo duro y el compromiso de nuestra gente a lo largo de BHP. El desempeño operativo y la disciplina de capital de la compañía, junto con los elevados precios de las materias primas, han contribuido a nuestros buenos resultados financieros”.

Asimismo indicó que “esto nos ha permitido realizar una contribución económica total de US$40.900 millones en el año, incluyendo las inversiones en la comunidad, los pagos a los proveedores locales, los impuestos, las regalías y los pagos a los gobiernos”.

El viernes pasado BHP y el sindicato 1 de Escondida, que es la mayor mina de cobre del mundo, alcanzaron un acuerdo en el marco del proceso de negociación colectiva el que implicó una fórmula que, sin aumentar el bono de término de conflicto presentado en la última oferta de la empresa de $18 millones, igualmente aumentó los recursos que se le entregarán a los 2.300 sindicalizados en el cierre de este proceso.

Lo anterior, gracias a que se adicionó un bono correspondiente a jornadas excepcionales de $3 millones, de manera que el total que recibirán los trabajadores por la negociación ascenderá hasta los $21 millones.

A ello se suma un préstamo blando por otros $3 millones, el cual tampoco estaba considerado en la última oferta de la compañía, la cual fue rechazada el 31 de junio por una votación de 99% en asamblea a favor de la huelga.

Cambios en la estructura corporativa

BHP también dio a conocer este martes una propuesta para unificar la estructura corporativa de la compañía en una sola cotización primaria en la Bolsa de Valores de Australia.

Actualmente, BHP opera como una empresa de doble cotización con dos entidades matrices, ambas con una cotización primaria: BHP Group Limited en Australia (Limited) y BHP Group Plc (BHP Plc) en Reino Unido.

BHP propone adoptar una estructura de una sola empresa, bajo BHP Ltd, con una cotización primaria en la Bolsa de valores de Australia (ASX). Bajo una estructura corporativa unificada, las acciones de BHP Ltd serían cotizadas en las bolsas de Australia, Londres y Johannesburgo, con un programa de recibos de depósito americano (American Depository Receipt, ADR) en la Bolsa de Nueva York.

Al respecto, Mike Henry afirmó que “este es el momento de simplificar la estructura corporativa de BHP. Esta fusión hará de BHP una empresa más eficiente y ágil, que estará mejor posicionada para un desempeño y crecimiento continuo”.

De implantarse la estructura unificada, los accionistas elegibles de BHP Plc recibirían una acción de BHP Ltd por cada acción que posean. Las participaciones de los accionistas de BHP Ltd no se verán impactadas.

La política de dividendos de BHP y su capacidad para distribuir dividendos con franquicia completa tampoco cambiaría. Sujeto a la aprobación final del Directorio, se espera que los accionistas de BHP voten sobre la unificación en las juntas de accionistas previstas para la primera mitad del calendario de 2022.

Fusión del negocio de petróleo e inversiones en potasio

Además la minera anunció la creación de una empresa propuso fusionar sus activos petroleros con Woodside para crear una empresa de energía global e independiente, con un portafolio que abarca las principales regiones petroleras y de gas del mundo, desde la plataforma noroeste hasta el Golfo de México.

Al respecto, Mike Henry aseveró que “la fusión del negocio petrolero de BHP con Woodside creará una compañía de energía independiente posicionada entre las 10 mejores del mundo, que desbloqueará sinergias y aumentará el valor y las opciones para los accionistas de BHP”.

También la compañía informó que el directorio aprobó una inversión de U$S 5.700 millones en la fase 1 de Jansen, en Canadá.

El proyecto producirá 4,35 millones de toneladas de potasio al año, con una producción inicial prevista para el 2027, que aumentará en dos años.