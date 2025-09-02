Adiós al Grupo Security: Bice será la marca que seguirá tras la fusión con Bicecorp

De izquierda a derecha, arriba: Luis Felipe Gazitúa, presidente de Bicecorp; Andrés Varas, gerente general de Bice Vida; Isabel Alliende, gerente de Personas y Cultura de Bicecorp; Alberto Schilling, gerente general de Banco Bice; Eduardo Correa, gerente general de Travel Security. De izquierda a derecha, abajo: Federico Díaz, gerente asesor de Factoring Security; Juan Eduardo Correa, gerente general de Bicecorp; Paul Abogabir, gerente general de BK Servicios Financieros; e Ignacio Prado, gerente general de Factoring Security.

En torno a las 15 horas de este martes, el nuevo gerente general de Banco Security, Pablo Jerez - quien asumió el cargo en marzo de este año en reemplazo de Eduaro Olivares-, comunicó a los clientes de la entidad la concreción de la absorción de Grupo Security por parte Bicecorp.

De esta forma, Jerez les informó que “nada cambia en esta etapa. Seguirás interactuando con la misma marca, equipos, productos y canales de atención que conoces”.

Además, explicó que “el nombre de este nuevo grupo será Bice, una marca que hoy se fortalece con la combinación de los atributos más valorados de ambos grupos financieros: solidez, trayectoria, cercanía y confiabilidad”.

Esto implica que el nombre dle holding seguirá siendo Bicecorp, pero los negocios que penden de la sociedad llevarán por nombre Bice.

El lunes, Grupo Security informó que a contar de esta fecha la fusión surte plenamente sus efectos, “y Bicecorp es la sucesora y continuadora legal de Grupo Security, sucediéndole en todos sus derechos y obligaciones, quedando la totalidad del patrimonio de Grupo Security incorporado a Bicecorp”.

Qué pasará con Grupo Security

Mediante un comunicado enviado este martes, Bicecorp informó que la fusión, en esta etapa, se remite a los holding, por lo que no habrá cambios para los clientes de las diferentes filiales -bancos, compañías de seguros, inversiones, factoring, viajes-, quienes continuarán operando con los mismos productos, ejecutivos, canales y plataformas de atención habituales.

“Este hito no representa ningún cambio para los clientes de nuestras distintas empresas” recalcó el presidente de Bicecorp, Luis Felipe Gazitúa, en una reunión online que congregó a los más de 6.000 colaboradores del nuevo grupo, instancia en la que también se compartieron los últimos avances del proceso de integración.

Añadió que “la integración que está en marcha ha sido diseñada para resguardar la continuidad de nuestras operaciones”.

Gazitúa fue enfático para decir que “desde ayer somos un solo grupo financiero, somos 6.604 colaboradores, somos más de 80 sucursales, somos 20 compañías y más 2,4 millones de clientes y tenemos la aspiración de ser el mejor grupo financiero de Chile”.

En la misma reunión, se anunció que la marca elegida para acompañar el desarrollo del nuevo grupo financiero será Bice. Al respecto, el presidente de Bicecorp sostuvo que “esta decisión es fruto de un largo y riguroso proceso de análisis y estudios especializados, y el resultado es que Bice toma un nuevo protagonismo como marca, para evolucionar junto a los negocios”.

Respecto al análisis realizado de las marcas, Gazitúa remarcó que “con gran satisfacción comprobamos que Security y Bice comparten varios atributos transversales y podemos sentirnos orgullosos de que uno de los que más se repite es la confianza. La marca con la que seguiremos se hace cargo y atesora la historia de estos dos grandes grupos financieros”.

Por su parte, el gerente general de Bicecorp Juan Eduardo Correa, señaló que “con la integración de ambos grupos, Bice asume un rol estratégico como nuestra marca matriz, con el desafío de acompañar e impulsar el crecimiento sostenible de cada negocio, resguardar la confianza de nuestros clientes, la cultura de trabajo en equipo, y acelerar la innovación”.

En la instancia se presentaron también los gerentes generales de los diferentes negocios, quienes mostraron a los colaboradores las principales características de las empresas que se fusionarán, como parte del proceso, en 2026 y 2027.

Qué pasará con Grupo Security

El gerente general de Banco Bice, Alberto Schilling señaló que el nuevo banco contará con más de 3 mil colaboradores y más de 400 mil clientes. Asimismo, agregó que la nueva entidad ocupará la sexta posición de mercado con un 8,7% de las colocaciones comerciales y 6,2% de las colocaciones totales. En las áreas de inversiones, la unión de Inversiones Security y Bice Inversiones dará origen a una compañía que ocupará el cuarto lugar en el mercado con activos bajo administración por US$ 9 mil millones, y se ubicará como el tercer actor en el mercado de leasing. En cuanto a las corredoras de seguros, se espera alcanzar un 5,3% de participación de mercado. “Vamos a construir el mejor banco comercial de Chile”, aseveró Schilling.

En el caso de las compañías de seguros, el gerente general de Bice Vida, Andrés Varas, recalcó que una vez que ambas empresas estén fusionadas, se consolidará su posición de mercado con más de 1,7 millones de asegurados.

Por su parte, la gerente de Personas y Cultura de Bicecorp, Isabel Alliende - quien era gerente de Cultura Corporativa de Grupo Security- destacó los planes que han acompañado el proceso de integración entre ambas entidades y planteó que “tenemos la convicción de que la cultura es el pilar que sostiene cualquier cambio estructural”.

Tras la integración, el nuevo grupo financiero suma activos por más de US$ 37 mil millones, fortaleciendo la posición de mercado de sus principales negocios, especialmente en banca y seguros.