Bice será la marca que seguirá tras la fusión Bicecorp-Security y sale gerente general de Grupo Security

Se informó de la salida de Fernando Salinas de la gerencia general de Grupo Security. Salinas se incorporó a la disuelta holding en 2003 y en 2022 había asumido la gerencia general de la entidad financiera. No fue la única salida. También a través de Linkedin, el gerente de servicios corporativos y administración y finanzas de Grupo Security, Rodrigo Carvacho, se despidió.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena
De izquierda a derecha, arriba: Luis Felipe Gazitúa, presidente de Bicecorp; Andrés Varas, gerente general de Bice Vida; Isabel Alliende, gerente de Personas y Cultura de Bicecorp; Alberto Schilling, gerente general de Banco Bice; Eduardo Correa, gerente general de Travel Security. De izquierda a derecha, abajo: Federico Díaz, gerente asesor de Factoring Security; Juan Eduardo Correa, gerente general de Bicecorp; Paul Abogabir, gerente general de BK Servicios Financieros; e Ignacio Prado, gerente general de Factoring Security.

En torno a las 15 horas de este martes, el gerente general de Banco Security, Pablo Jerez -quien asumió el cargo en marzo de este año en reemplazo de Eduardo Olivares-, comunicó a los clientes de la entidad la concreción de la absorción de Grupo Security por parte Bicecorp.

De esta forma, Jerez les informó que “nada cambia en esta etapa. Seguirás interactuando con la misma marca, equipos, productos y canales de atención que conoces”.

Además, explicó que “el nombre de este nuevo grupo será Bice, una marca que hoy se fortalece con la combinación de los atributos más valorados de ambos grupos financieros: solidez, trayectoria, cercanía y confiabilidad”.

El lunes, Grupo Security informó vía hecho esencial que a contar de esta fecha la fusión surte plenamente sus efectos, “y Bicecorp es la sucesora y continuadora legal de Grupo Security, sucediéndole en todos sus derechos y obligaciones, quedando la totalidad del patrimonio de Grupo Security incorporado a Bicecorp”.

Por tanto, indicó que “Grupo Security queda disuelta de pleno derecho, sin necesidad de efectuar su liquidación y como consecuencia de su disolución, el directorio, comité de directores, gerente general y demás ejecutivos principales de Grupo Security dejan de ejercer sus funciones, siendo asumidas sus funciones, de pleno derecho, por la administración de Bicecorp”.

En este contexto, se informó de la salida de Fernando Salinas de la gerencia general de Grupo Security. Salinas se incorporó a la disuelta holding en 2003 y en 2022 había asumido la gerencia general de la entidad financiera.

En Linkedin, el ejecutivo señaló este martes que “después de 22 años en Grupo Security, llegó el momento de cerrar una etapa muy importante de mi vida profesional. Llegué a los 32 años a la Gerencia de Planificación Corporativa en 2003, y en 2022 asumí la Gerencia General”.

“Hoy miro hacia atrás con gratitud por haber sido parte de la construcción de Grupo Security que ahora se integra a Bicecorp”, manifestó.

No fue la única salida. También a través de Linkedin, el gerente de servicios corporativos y administración y finanzas de Grupo Security, Rodrigo Carvacho, escribió este lunes que “la semana pasada cerré un capítulo muy importante de mi vida: 12 años en Grupo Security, que representan la mitad de mi carrera profesional y una cuarta parte de mi vida”.

Adió a la marca Grupo Security

Mediante un comunicado enviado este martes, Bicecorp informó que la fusión, en esta etapa, se remite a los holdings, por lo que no habrá cambios para los clientes de las diferentes filiales -bancos, compañías de seguros, inversiones, factoring, viajes-, quienes continuarán operando con los mismos productos, ejecutivos, canales y plataformas de atención habituales.

“Este hito no representa ningún cambio para los clientes de nuestras distintas empresas” recalcó el presidente de Bicecorp, Luis Felipe Gazitúa, en una reunión online que congregó a los más de 6.000 colaboradores del nuevo grupo, instancia en la que también se compartieron los últimos avances del proceso de integración.

Añadió que “la integración que está en marcha ha sido diseñada para resguardar la continuidad de nuestras operaciones”.

Gazitúa fue enfático para decir que “desde ayer somos un solo grupo financiero, somos 6.604 colaboradores, somos más de 80 sucursales, somos 20 compañías y más 2,4 millones de clientes y tenemos la aspiración de ser el mejor grupo financiero de Chile”.

En la misma reunión, se anunció que la marca elegida para acompañar el desarrollo del nuevo grupo financiero será Bice. Al respecto, el presidente de Bicecorp sostuvo que “esta decisión es fruto de un largo y riguroso proceso de análisis y estudios especializados, y el resultado es que Bice toma un nuevo protagonismo como marca, para evolucionar junto a los negocios”.

Esto implica que el nombre del holding seguirá siendo Bicecorp, pero los negocios que penden de la sociedad llevarán por nombre Bice.

Por su parte, el gerente general de Bicecorp Juan Eduardo Correa, afirmó que “con la integración de ambos grupos, Bice asume un rol estratégico como nuestra marca matriz”.

En la instancia se presentaron también los gerentes generales de los diferentes negocios, quienes mostraron a los colaboradores las principales características de las empresas que se fusionarán, como parte del proceso, en 2026 y 2027.

El gerente general de Banco Bice, Alberto Schilling, indicó que el nuevo banco contará con más de 3 mil colaboradores y más de 400 mil clientes. Asimismo, agregó que la nueva entidad ocupará la sexta posición de mercado con un 8,7% de las colocaciones comerciales y 6,2% de las colocaciones totales. En las áreas de inversiones, la unión de Inversiones Security y Bice Inversiones dará origen a una compañía que ocupará el cuarto lugar en el mercado, con activos bajo administración por US$ 9 mil millones, y se ubicará como el tercer actor en el mercado de leasing.

En cuanto a las corredoras de seguros, se espera alcanzar un 5,3% de participación de mercado. “Vamos a construir el mejor banco comercial de Chile”, aseveró Schilling.

En el caso de las compañías de seguros, el gerente general de Bice Vida, Andrés Varas, recalcó que una vez que ambas empresas estén fusionadas, se consolidará su posición de mercado con más de 1,7 millones de asegurados.

Por su parte, la gerente de Personas y Cultura de Bicecorp, Isabel Alliende - quien era gerente de Cultura Corporativa de Grupo Security-, destacó los planes que han acompañado el proceso de integración entre ambas entidades y planteó que “tenemos la convicción de que la cultura es el pilar que sostiene cualquier cambio estructural”.

Tras la integración, el nuevo grupo financiero suma activos por más de US$ 37 mil millones.

