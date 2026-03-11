Bicecorp: “El desafío de integración continúa este 2026″

Los gastos de integración se irán morigerando a la vez que aún restan integraciones por concretar. Esos fueron los principales anuncios realizados este miércoles por el gerente general de Bicecorp, Juan Eduardo Correa, en el marco de la presentación de los resultados del holding para el cuarto trimestre de 2025.

En su presentación ante los inversionistas, Correa señaló que al cierre del ejercicio pasado la utilidad atribuible a los propietarios alcanzó los $204.865 millones, levemente superior a la utilidad recortada en diciembre de 2024, pero subrayó que, bajo un análisis proforma, “al excluir los efectos de los gastos de integración netos de impuestos, la utilidad de Bice habrían alcanzado los $329.939 millones. Estos gastos, aproximadamente un 70% de ellos, corresponden a indemnizaciones por años de servicio y castigos de activos intangibles”.

Junto con ello, comentó que el “fue uno de los años más exigentes que hemos vivido como organización”, pues “a la complejidad del entorno nacional y internacional, se sumó el desafío de ejecutar en tiempo y forma la integración entre Bice y Grupo Security manteniendo la continuidad del negocio y el servicio a los clientes”.

“Este desafío de integración continúa en este año 2026″, señaló.

Correa, además, apuntó a las perspectivas para el banco y señaló que “el aumento de colocaciones está difícil, tenemos un presupuesto de crecimiento pero obviamente es desafiante el escenario”.

Consultado sobre nuevos gastos de integración, explicó que “hicimos un esfuerzo importante el año pasado que un poco más del 50% de los gastos totales de one off . por una vez- pueden durar varios años más de forma decreciente. Cerca del 60% de los gastos one off se hicieron o se provisionaron en la contabilidad del 2025, y lo que queda para adelante son gastos que se distribuyeron en varios años".

Por su parte, Felipe Jaque, economista Jefe de Bice, expuso que la expansión de 2,3% de la economía en 2025 se produjo en “un contexto de recuperación moderada, apoyado por condiciones financieras más favorables y mejores términos de intercambio”, pero para que “este escenario se mantenga a mediano y largo plazo, será necesario avanzar en mejoras en los procesos de permisos, junto con otorgar mayor claridad respecto al marco tributario local”.

Junto con ello destacó el proceso de recorte de tasas del Banco Central, pero sostuvo que rebajas adicionales dependerán de la mantención del retorno de la inflación bajo la meta del 3%, expectativas de corto y mediano plazo bien ancladas, y dinámicas de expansión de la actividad cristiana con posibilidad de mayores estimaciones de crecimiento potencial.

“Ambas métricas estarán sujetas a la evolución del reciente conflicto en Medio Oriente, lo que pone presión sobre los precios del petróleo, otras materias primas, crecimiento global, tasas de interés y tipos de cambio”, indicó.

Cabe recordar que el 1 de marzo de 2025 Bicecorp tomó el control de Grupo Security y que el 1 de septiembre se concretó la fusión de los grupos. En tanto, Banco Bice y Banco Security se fusionaron el 1 de noviembre, mientras que Bicevida y Vida Security lo hicieron el 1 de enero de este año.