Bloomberg asegura que Kast firmará “amplios acuerdos con Estados Unidos” por “minerales críticos” y seguridad

El Presidente José Antonio Kast, entre sus primeras medidas como mandatario en ejercicio, firmará un acuerdo con Estados Unidos relacionado con minerales críticos y seguridad, según informó Bloomberg.

“A primera hora del jueves, su primer día completo en el cargo, el gobierno de Kast planea firmar amplios acuerdos con Estados Unidos para reforzar la cooperación en minerales críticos y asuntos de seguridad, según personas familiarizadas con el programa que no estaban autorizadas a hablar públicamente", dijo Bloomberg en su nota.

En su nota titulada “Nuevo presidente de Chile se alinearía rápidamente con la agenda de Trump”, Bloomberg destaca que el país es “rico en cobre”, la principal exportación del país, donde su principal comprador es China, que también es el socio comercial más importante de Chile.

“La administración de Trump está fortaleciendo los vínculos con Chile en un momento en que busca que Estados Unidos dependa menos de China en minerales críticos. En metales, Chile es un peso pesado mundial: es el mayor productor de cobre del mundo y además concentra cerca de un tercio de las reservas globales de litio“, dice la nota.

La agencia de noticias y de análisis financiero también destacó que el anuncio se daría luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el mes pasado un acuerdo de similares características con “con 11 países, entre ellos Argentina, Perú y Ecuador”.

Sobre el hito, Bloomberg resaltó que sería un ”creciente giro respecto de la histórica relación equilibrada de Chile entre Estados Unidos y China —sus dos mayores socios comerciales”.

El anuncio, no confirmado por ninguna de las partes consultadas por Bloomberg, se da en el contexto de que el presidente Kast asistió, en su calidad de mandatario electo, “a una cumbre de líderes latinoamericanos afines (de Trump) en el estado de Florida (Estados Unidos).

Además, en el plano local, la relación con Estados Unidos se tensó durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Esto luego de que Estados Unidos se opuso al avance del proyecto de cable de fibra óptica chino e impuso restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno saliente, entre ellas el ahora exministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Una decisión que se motivó por razones de seguridad, según justificó Estados Unidos.

Por parte de Estados Unidos, por motivo del cambio de mando, en Chile están —según consignó Bloomberg— el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, y Joseph Humire, subsecretario adjunto interino de Defensa para seguridad nacional y las Américas.