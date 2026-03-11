SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Bloomberg asegura que Kast firmará “amplios acuerdos con Estados Unidos” por “minerales críticos” y seguridad

    El nuevo acuerdo entre Chile y la superpotencia se concretaría este jueves, según dijeron fuentes a Bloomberg.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El Presidente José Antonio Kast, entre sus primeras medidas como mandatario en ejercicio, firmará un acuerdo con Estados Unidos relacionado con minerales críticos y seguridad, según informó Bloomberg.

    “A primera hora del jueves, su primer día completo en el cargo, el gobierno de Kast planea firmar amplios acuerdos con Estados Unidos para reforzar la cooperación en minerales críticos y asuntos de seguridad, según personas familiarizadas con el programa que no estaban autorizadas a hablar públicamente", dijo Bloomberg en su nota.

    En su nota titulada “Nuevo presidente de Chile se alinearía rápidamente con la agenda de Trump”, Bloomberg destaca que el país es “rico en cobre”, la principal exportación del país, donde su principal comprador es China, que también es el socio comercial más importante de Chile.

    “La administración de Trump está fortaleciendo los vínculos con Chile en un momento en que busca que Estados Unidos dependa menos de China en minerales críticos. En metales, Chile es un peso pesado mundial: es el mayor productor de cobre del mundo y además concentra cerca de un tercio de las reservas globales de litio“, dice la nota.

    La agencia de noticias y de análisis financiero también destacó que el anuncio se daría luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el mes pasado un acuerdo de similares características con “con 11 países, entre ellos Argentina, Perú y Ecuador”.

    Sobre el hito, Bloomberg resaltó que sería un ”creciente giro respecto de la histórica relación equilibrada de Chile entre Estados Unidos y China —sus dos mayores socios comerciales”.

    El anuncio, no confirmado por ninguna de las partes consultadas por Bloomberg, se da en el contexto de que el presidente Kast asistió, en su calidad de mandatario electo, “a una cumbre de líderes latinoamericanos afines (de Trump) en el estado de Florida (Estados Unidos).

    Además, en el plano local, la relación con Estados Unidos se tensó durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Esto luego de que Estados Unidos se opuso al avance del proyecto de cable de fibra óptica chino e impuso restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno saliente, entre ellas el ahora exministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Una decisión que se motivó por razones de seguridad, según justificó Estados Unidos.

    Por parte de Estados Unidos, por motivo del cambio de mando, en Chile están —según consignó Bloomberg— el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, y Joseph Humire, subsecretario adjunto interino de Defensa para seguridad nacional y las Américas.

    Más sobre:EconomíaJosé Antonio KastEstados UnidosChina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Kast en su primera actividad como Presidente: “Podríamos estar en temas de seguridad, pero quisimos marcar acento en educación”

    Primera pauta de Kast en el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa se desarrolla entre vítores y manifestaciones aisladas

    Reportan múltiples puntos de congestión en el tránsito de Santiago y sector oriente por actividades del Presidente Kast

    Bicecorp: “El desafío de integración continúa este 2026″

    Valencia se reunirá con fiscal general de EE.UU. por requerimiento para interrogar a Maduro sobre crimen de Ronald Ojeda

    Lo más leído

    1.
    Enrique Ostalé deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    Enrique Ostalé deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    2.
    Suseso proyecta nuevo desplome de licencias médicas en 2026: hasta 1,2 millones menos y un ahorro de US$600 millones

    Suseso proyecta nuevo desplome de licencias médicas en 2026: hasta 1,2 millones menos y un ahorro de US$600 millones

    3.
    La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio

    La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio

    4.
    Petróleo ¿Cuál es la diferencia entre el WTI y el Brent, y qué países tienen las mayores reservas?

    Petróleo ¿Cuál es la diferencia entre el WTI y el Brent, y qué países tienen las mayores reservas?

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Kast en su primera actividad como Presidente: “Podríamos estar en temas de seguridad, pero quisimos marcar acento en educación”
    Chile

    Kast en su primera actividad como Presidente: “Podríamos estar en temas de seguridad, pero quisimos marcar acento en educación”

    Primera pauta de Kast en el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa se desarrolla entre vítores y manifestaciones aisladas

    Reportan múltiples puntos de congestión en el tránsito de Santiago y sector oriente por actividades del Presidente Kast

    Bicecorp: “El desafío de integración continúa este 2026″
    Negocios

    Bicecorp: “El desafío de integración continúa este 2026″

    FNE pide multar a Pedidos Ya por incumplir acuerdo sobre límites de precios

    Bloomberg asegura que Kast firmará “amplios acuerdos con Estados Unidos” por “minerales críticos” y seguridad

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Champions League: la inolvidable jornada de Federico Valverde le entrega al Real Madrid una gran victoria sobre Manchester City
    El Deportivo

    Champions League: la inolvidable jornada de Federico Valverde le entrega al Real Madrid una gran victoria sobre Manchester City

    Tres goles en el primer tiempo: la noche soñada de Federico Valverde contra Manchester City en la Champions League

    Matías Palavecino rompe el silencio y da su versión del conflicto con Clemente Montes en la caída de la UC ante O’Higgins

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”
    Cultura y entretención

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    El “peor” músico de Metallica según sus propios integrantes

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán
    Mundo

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte