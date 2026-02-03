Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos

La bolsa chilena extendió su avance este martes, y se acercó a lograr un nuevo máximo histórico, en línea con el avance de los mercados regionales ante el repunte en los precios de las materias primas y de los metales preciosos.

El índice Ipsa, de las principales acciones que transan en la Bolsa de Santiago, subió 1,1% a 11.609,40 puntos, quedando a poca distancia de los 11.627,58 puntos del último récord anotado el 28 de enero.

Entre las mayores alzas de la sesión destacaron las acciones de Mall Plaza, Banco de Chile y Cencosud con aumentos de 2,79%, 2,75% y 2,41%, respectivamente.

“El Ipsa se desalineó del rendimiento de los principales índices bursátiles, lo anterior debido a que nuevamente volvió la incertidumbre a los mercados, con énfasis en los conflictos geopolíticos, debido a que Estados Unidos, reconoció haber derribado un dron iraní”, dijo la corredora Renta 4 en un informe.

Ante esta mayor incertidumbre, señaló, hoy subieron bruscamente el oro (6,04%), la plata (8,96%) y el metal más relevante para Chile, el cobre, subió un 2,37% en la Bolsa de Metales de Londres a US$6,03 la libra y sube un 3,81% a US$6,0475 la libra en la bolsa de futuros de Nueva York (Comex).

“Dicho lo anterior, nuestro Ipsa subió impulsado por el alza en el precio del cobre”, añadió.

Mercados y bolsas caen por aranceles y guerra comercial ANGELA WEISS

Wall Street

En Estados Unidos el mercado operaba con pérdidas ante el retraso en la difusión de importantes datos económicos, como el informe de empleo, que inicialmente sería dado a conocer este viernes.

Esto debido al cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos ante las nuevas diferencias entre republicanos y demócratas en el Congreso, lo que tiene de manera temporal sin financiamiento a entidades como del Departamento del Trabajo, encargado de recopilar y difundir las cifras del mercado laboral.

La falta de datos claves que sirven como referencia para los mercados llevaba a que en la Bolsa de Nueva York el promedio industrial Dow Jones perdía 0,97%, el selectivo S&P 500 bajaba 1,54%, y el tecnológico Nasdaq retrocedía 2,18%.

En Europa, Euro Stoxx 50 bajó 0,2%, mientras que en China continental el CSI 300 cerró con un alza de 1,18% y en Japón, el Nikkei avanzó 3,92%.

JAVIER TORRES/ATON CHILE

Dólar cae ante repunte del cobre

En tanto el precio del dólar cerró a la baja este martes en el mercado local ante el alza en el valor del cobre, la principal exportación del país, y el debilitamiento de la divisa a nivel global.

La moneda estadounidense descendió $5,55 a $860,45, según datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC).

Al respecto, Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica afirmó que el descenso del tipo de cambio refleja un entorno externo más favorable para las monedas emergentes, en el que en la jornada de hoy el principal catalizador fue el fuerte repunte del cobre.

La cotización al contado del cobre subió 2,37% a US$6,03 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, de acuerdo a datos de Cochilco. “El avance del metal estuvo respaldado por una mejora del apetito por riesgo, compras tácticas luego del ajuste reciente y un renovado interés desde Asia, en un contexto donde persisten expectativas de mayor demanda estructural ligada a energías renovables y centros de datos de inteligencia artificial, junto con riesgos de oferta por años de subinversión minera”, dijo Sepúlveda.

En tanto, el dollar index, que mide el comportamiento de la divisa frente a una canasta de monedas líquidas, incluyendo el euro, bajaba 0,17% a 97,44 puntos.

Este retroceso del dólar global se dio pese a que el mercado sigue monitoreando la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed, factor que había impulsado previamente al dólar, pero que hoy perdió protagonismo ante la falta de catalizadores macro, añadió Sepúlveda.