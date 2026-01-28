Bolsa de Santiago se encamina a lograr tercer récord seguido tras comunicado del Banco Central

La bolsa chilena a extendía su alza este miércoles y se encaminaba a cerrar en su tercer máximo histórico consecutivo luego que el Banco Central entregara señales de que una nueva baja en la tasa de interés podría darse antes de los previsto, y mientras a nivel internacional la atención se enfocaba en la reunión de política monetaria de la Fed y los resultados de importantes empresas.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, avanzaba 0,27% a 11.657,83 puntos.

Entre acciones con las mayores alzas de la jornada destacaban las de Andina-A, Entel y Falabella, con incrementos de 7,05%, 2,56% y 2,22%, respectivamente.

La tarde del martes Embotelladora Andina, una de las mayores comercializadoras de Coca-Cola en América Latina, informó que cerró el 2025 con aumentos en sus ganancias e ingresos en medio del positivo comportamiento de sus negocios en los cuatro países donde opera: Chile, Argentina, Brasil y Paraguay.

En 2025 la compañía sumó ganancias por $268.697 millones superiores en 15,5% a las del año anterior, mientras que sus ingresos subieron 3,7% a $3.344.836 millones con un alza en los volúmenes de venta de 4,1%.

En tanto para esta tarde se espera que Entel de a conocer sus resultados de cuarto trimestre y el conjunto de 2025.

Consejo del Banco Central Alexis Ramirez Fotografia

Baja de tasas

Ayer, tras el cierre del mercado, el Banco Central informó que decidió mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5% tal como esperaban los analistas. Sin embargo, señaló que el escenario macroeconómico da cuenta de una inflación que, en el corto plazo, será menor a la prevista en diciembre, lo que abrió las expectativas de que el instituto emisor reducirá la tasa de interés a 4,25% en su próxima reunión de política monetaria de marzo.

De acuerdo a la visión de economistas consultados por Pulso, dicha menor presión inflacionaria se explicaría, en gran parte, por la fuerte apreciación que ha experimentado el peso chileno frente al dólar recientemente.

SPENCER PLATT

Wall Street

A nivel internacional los mercados estaban a la espera del resultado de la reunión de política monetaria del mayor banco central del mundo, la Reserva Federal de Estados Unidos, en la que también el consenso apunta a una mantención de la tasa de interés en 3,5%-3,75%.

De hecho de acuerdo a la herramienta Fed Watch de CME Group el 97,2% de los analistas encuestados prevé una mantención en las tasas y solo un 2,8% apuesta por un recorte a entre 3,25% y 3,5%.

“Los mercados mantienen el optimismo de la jornada de ayer, previo a conocer la decisión de política de la Fed. En una jornada marcada por la política monetaria en EE.UU., el mercado no espera cambios en el actual rango de tasas de referencia. No obstante, se espera una definición más clara del escenario económico que permita consolidar expectativas para los próximos meses”, dijo Bci Estudios en un informe.

La mirada de los analistas también está en la capacidad de la IA y las nuevas tecnologías para seguir impulsando a Wall Street, con tres de las grandes tecnológicas reportando sus resultados del cuarto trimestre y sus proyecciones para este año esta tarde. Así tras el cierre de la Bolsa en Nueva York Tesla, Meta y Microsoft, publicarán sus informes.

En este contexto los principales indicadores en Wall Street operaban mixtos. El promedio industrial Dow Jones caía 0,28%, el selectivo S&P ganaba 0,29% y el tecnológico Nasdaq anotaba un avance de 0,88%.

En Europa el Euro Stoxx 50 bajaba 0,62%, en China continental el CSI 300 cerró un alza 0,26% y en Japón, el Nikkei terminó las operaciones con un leve aumento de 0,05%.