Embotelladora Andina subió sus ganancias en 2025 y prevé inversiones por US$250 millones este año

Embotelladora Andina, una de las mayores comercializadoras de Coca-Cola en América Latina, cerró el 2025 con aumentos en sus ganancias e ingresos en medio del positivo comportamiento de sus negocios en los cuatro países donde opera: Chile, Argentina, Brasil y Paraguay.

La compañía registró ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por $103.559 millones (US$114,17 millones) el cuarto trimestre de 2025, cifra que representó un aumento de 5% frente a igual periodo de 2024.

Esto luego de que sus ventas netas se incrementaran en 2,2% a $973.277 millones frente a los últimos tres meses de 2024, pese a que su volumen de ventas bajó 0.8%.

Con estos resultados, en el conjunto de 2025 la compañía sumó ganancias por $268.697 millones superiores en 15,5% a las del año anterior.

Sus ingresos, en tanto subieron 3,7% a $3.344.836 millones con un alza en los volúmenes de venta de 4,1%.

Buenos resultados

El vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina, Miguel Ángel Peirano, indicó que “cerramos el último trimestre del año con muy buenos resultados, donde destaca el crecimiento del Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) consolidado de 9,8%, el que ascendió a $199.962 millones, sustentado en el crecimiento del Ebitda en moneda local de nuestras cuatro operaciones”.

Así, dijo, en moneda local el Ebitda de Argentina creció 9,8%, el de Brasil lo hizo un 29,7%, el de Chile un 1,5%, y el de Paraguay un 1,7%.

En cuanto a la caída trimestral de 0,8% en los volúmenes consolidados de ventas, los que sumaron 266,7 millones de cajas unitarias, señaló que, sin considerar las ventas por 4,1 millones de cajas unitarias que realizó la compañía a la franquicia en Brasil de Coca-Cola Femsa en el mismo trimestre del año anterior, los volúmenes consolidados habrían subido 0,8%, con Brasil y Paraguay creciendo un 2,2% y 2,6% respectivamente, y en Argentina disminuyendo un 0,3%. Por su parte en Chile el volumen de venta se redujo 0,3%.

Inversiones

El ejecutivo destacó que “en el segundo semestre de 2025, expandimos nuestra capacidad instalada en forma importante, al poner en marcha tres nuevas líneas de producción: una línea multicategoría que puede producir tanto bebidas gaseosas como cerveza en Duque de Caxias, una línea de agua mineral en la misma locación, y una línea de bebidas retornables en Paraguay. Finalmente, en Chile se renovó el acuerdo de distribución con AB InBev”.

Añadió durante el año se siguió acelerando la transformación digital, consolidando un ecosistema “figital” que hoy canaliza más del 80% de los ingresos de la compañía a través de plataformas digitales.

“Para 2026 estamos proyectando un Capex del orden de US$250 millones. Una parte importante de este monto se destinará a inversiones en envases retornables y cajas, así como a equipos de frío para ser instalados en los puntos de venta que lo requieran, apoyando de esta forma a nuestros clientes. Además en Brasil invertiremos en una nueva línea de producción de bebidas retornables”, afirmó.

La compañía precisó que la estimación del Capex 2026 está en constante evaluación y seguimiento, por lo que puede variar dependiendo de las condiciones macroeconómicas de los países en que opera, entre otras consideraciones.